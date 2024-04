Il Siero anti-Covid non Avrebbe Mai Dovuto Essere Approvato. Aseem Malhotra al Tribunale di Helsinki.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione una parte della testimonianza che il dott. Aseem Malhotra, uno dei più noti epserti di cardiologia del Regno Unito, ha reso a Helsinki di fronte al tribunale distrettuale della capitale, il 12 aprile 2024.

§§§

§§§

Questa immagine paragona i morti per i vaccini anti-covid ai morti di tutti gli altri vaccini nell’arco di trenta anni.

§§§

La testimonianza del dottor Aseem Malhotra è stata resa presso il tribunale distrettuale di Helsinski il 12 aprile 2024 , con la consapevolezza che qualsiasi deviazione dalla verità costituirebbe falsa testimonianza.

Questa clip è stata immediatamente bandita da YouTube, quindi condividila ampiamente.

Ecco la prima ora della testimonianza.

———————————-

Il mio nome è il dottor Aseem Malhotra. Sono un cardiologo consulente. Sono medico abilitato dal 2001. Ho ricoperto diversi ruoli sia in ambito accademico che politico-sanitario.

Dell’Inghilterra, del Regno Unito e dei vari ruoli non vi annoierò con tutti i dettagli. Penso che tre dei più rilevanti e importanti siano il fatto che sono stato ambasciatore per sei anni dell’Academy of Medical Royal Colleges, che rappresentava tutti i medici del Regno Unito. Ho servito per sei anni come amministratore fiduciario del fondo del Re. Sono stato il membro più giovane ad essere nominato in questo organismo che fornisce consulenza al governo sulla politica sanitaria. Sono stato membro fondatore di Action on Sugar e primo direttore scientifico. E grazie a questo ruolo sono considerato il principale sostenitore della campagna per l’introduzione di una tassa sulle bevande zuccherate nel Regno Unito. Inoltre, alla fine, ho servito per cinque anni come professore in visita di medicina basata sull’evidenza presso la Scuola di Medicina Bahiana a Salvador, in Brasile.

All’inizio del 2020, all’inizio della pandemia, ero il medico più esplicito del mainstream, stabilendo molto presto il collegamento tra il COVID e coloro che sono vulnerabili a soffrire di gravi complicazioni a causa del COVID.

Infatti, nel marzo 2020, mi è stato chiesto di andare su Sky News per spiegare i risultati iniziali della mia ricerca sul legame soprattutto tra obesità e COVID, ma anche per dare alle persone un’opportunità e suggerire al governo che questo era un ottimo momento per attuare la politica sanitaria pubblica per aiutare le persone a migliorare o ottimizzare il proprio sistema immunitario, cosa che potrebbe verificarsi entro poche settimane dai cambiamenti nella dieta e dall’ottimizzazione della vitamina D. Ciò è stato successivamente supportato anche da pubblicazioni su riviste mediche alcuni mesi dopo. E sono stato il primo a menzionarlo nel testo di un articolo che ho pubblicato sul quotidiano Daily Telegraph, che è diventato un commento in prima pagina ed è stato ripreso da BBC News e Good Morning Britain, dove avevo detto che probabilmente il nostro primo ministro, Boris Johnson, era stato ricoverato in ospedale a causa del suo peso. Di conseguenza, l’allora ministro della Salute, Matt Hancock, e questo fu pubblicizzato nei notiziari, mi aveva chiesto di consigliarlo sul legame tra COVID e obesità.

…prima che io spieghi il mio viaggio e l’inversione di rotta sotto molti aspetti sulla mia comprensione in termini di benefici e danni del vaccino COVID, la mia esperienza in questo settore negli ultimi due anni mi ha fatto capire più che mai che anche per questo la barriera più grande alla verità non sono le barriere fattuali o intellettuali, ma quelle psicologiche. Penso che tutti noi come esseri umani siamo vulnerabili a queste barriere psicologiche e dovremmo avere compassione per noi stessi.

E riassumerò solo molto brevemente queste tre barriere psicologiche prima di entrare nel mio resoconto dettagliato di ciò in cui sono stato coinvolto riguardo al vaccino COVID. La prima barriera psicologica è quella della paura. E molti di noi comprensibilmente, e ricordo ancora fin dall’inizio della pandemia, eravamo tutti spaventati. Non sapevamo con che cosa avevamo a che fare. Il problema della paura è che quando le persone e le popolazioni sono in uno stato di paura, abbiamo meno probabilità di impegnarci nel pensiero critico e abbiamo maggiori probabilità di essere conformi.

Sebbene il COVID sia stato particolarmente devastante per i gruppi vulnerabili degli anziani e io abbia persino gestito – e gestisca ancora – persone con COVID da lungo tempo, la paura era grossolanamente esagerata. E uno degli esempi di ciò è che quando disponevamo di buone informazioni sul tasso di mortalità del COVID negli Stati Uniti, un sondaggio del 2020 ha rivelato che il 50% degli americani credeva che se avessero contratto il COVID, il rischio di ricovero in ospedale sarebbe stato del 50% , quando la cifra effettiva, certamente una media per le persone di mezza età, era inferiore all’1%.

La seconda barriera alla verità, che penso sia molto rilevante per la situazione in cui ci troviamo ora, è quella chiamata cecità intenzionale. Questo è il momento in cui gli esseri umani, tutti noi, sono vulnerabili a tutto, chiudono un occhio davanti alla verità per sentirsi sicuri, evitare conflitti, ridurre l’ansia e proteggere il prestigio e gli ego fragili. Alcuni esempi di ciò includono, a livello personale, la cecità intenzionale che può verificarsi quando un coniuge chiude un occhio sulla relazione del proprio partner. A livello istituzionale, alcuni grandi esempi di cecità intenzionale includono Hollywood e Harvey Weinstein, la Chiesa cattolica e le molestie sui minori.

Credo che la situazione attuale in cui ci troviamo, con gran parte della narrativa mainstream e dell’establishment medico e dei politici che non riconoscono i danni piuttosto orribili, gravi e comuni derivanti da questo vaccino, sia un altro esempio di cecità intenzionale.

E lo dico anche con piena empatia, perché sono stata una di quelle persone che per molto tempo sono state volontariamente cieche ai danni del vaccino COVID.

Nel gennaio 2021 sono stata una delle prime persone a prendere due dosi del vaccino anti-COVID mRNA perché facevo volontariato in un centro vaccinale. Credo ancora che i vaccini tradizionali siano tra i più sicuri tra tutti gli interventi farmacologici in medicina e non riuscivo a concepire alcuna possibilità che questo vaccino potesse causare danni. In qualità di personaggio pubblico e medico rispettato nel Regno Unito, ho costruito rapporti a tutti i livelli con molti altri personaggi pubblici, tra cui celebrità e politici, che spesso vengono da me per un consiglio medico.

Una di queste persone era la regista Gurinder Chadha, che forse conoscete per alcuni dei suoi lavori, incluso il film “Bend It like Beckham”, che mi aveva chiesto se avrebbe dovuto fare o meno il vaccino e mi aveva inviato dei blog che io respinto e considerato una sciocchezza anti vax. Mi è stato poi chiesto di andare a “Good Morning, Gran Bretagna” perché Gurinder Chadha, la stessa regista, ha twittato che l’avevo convinta a fare il vaccino.

Il motivo principale di questa apparizione televisiva è stato quello di contribuire ad affrontare l’esitazione nei confronti dei vaccini, che era molto evidente tra le persone appartenenti a minoranze etniche nel Regno Unito. In quel programma ho sottolineato che capisco da dove provenisse l’esitazione nei confronti dei vaccini a causa della storia in cui sono stato coinvolto per molti anni nell’evidenziare le carenze dell’influenza dell’industria farmaceutica sulla medicina. E ho anche sottolineato, se ricordo bene, che sono stati giudicati colpevoli di frode in molte occasioni, che la terza causa di morte più comune, prepandemica dopo le malattie cardiache e il cancro, sono i farmaci prescritti.

Io, però, ho rassicurato l’opinione pubblica e ho detto che, nonostante questi numeri, di tutto ciò che facciamo in medicina, le vaccinazioni tradizionali sono tra le più sicure. Credo ancora che sia così.

Pochi mesi dopo, nell’aprile 2021, ho incontrato un mio collega e amico che considero uno dei cardiologi più brillanti del Regno Unito. Sono rimasto sorpreso quando mi ha detto che non aveva preso il vaccino anti-COVID . Mi spiegò che era preoccupato perché aveva visto nell’appendice supplementare dello studio originale della Pfizer che c’erano stati quattro arresti cardiaci nel gruppo del vaccino e solo uno nel gruppo del placebo.

Questi numeri erano piccoli e non hanno raggiunto la significatività statistica. Quindi questo potrebbe essere un caso casuale, oppure la sua preoccupazione era che potesse rappresentare un segnale di problemi in futuro. E se così fosse, avremmo un grosso problema. Ha detto che preferirebbe aspettare e vedere cosa succede prima di prendere il vaccino.

Il 26 luglio 2021, mio ​​padre, 73 anni, che era un medico molto importante e molto conosciuto nel Regno Unito, tra l’altro vicepresidente onorario della British Medical Association e che aveva ricevuto onorificenze dalla Regina d’Inghilterra con un OBE, ha sofferto un arresto cardiaco improvviso e inaspettato. Ero particolarmente devastato da questo avvenimento e trovavo anche difficile capire perché mio padre, che era un uomo in forma e stava bene, conoscevo la sua storia cardiaca e il suo stato cardiaco, avesse subito un arresto cardiaco. Ma la mia indagine iniziale era anche quella di cercare di capire perché c’era stato un ritardo di 30 minuti dell’ambulanza nell’arrivo al suo appartamento.

Due settimane dopo, la vice capo infermiere del NHS England, un ente sanitario governativo, mi chiamò. Era molto turbata, conosceva molto bene mio padre e stava piangendo e mi ha detto, Aseem, c’è qualcosa che devo dirti. Lei in effetti mi ha detto che in tutto il Paese, negli ultimi due mesi prima dell’arresto cardiaco di mio padre, nella maggior parte delle regioni del Regno Unito, le ambulanze non arrivavano ai pazienti in tempo per attacchi di cuore e arresti cardiaci.

E c’era stato un deliberato, e userò queste parole perché ne ho parlato, l’ho menzionato prima, insabbiamento che ha coinvolto il governo e il Dipartimento della Salute per nascondere queste informazioni ai medici e al pubblico .

Ho lavorato con un giornalista investigativo del primo quotidiano nel Regno Unito per scrivere un articolo e una notizia che è diventata i titoli dei giornali della BBC News pochi mesi dopo, esponendo tutto ciò. Poco prima di esporre questo, ho inviato un messaggio a un professore di cardiologia di cui mi fido nel Regno Unito. Ha un ruolo di leadership – per spiegargli cosa era successo e cosa stavo per fare. Ne ho la prova via SMS. Mi ha detto di non farlo perché mi sarei fatto dei nemici. Gli ho spiegato che avevo un dovere nei confronti dei pazienti e del pubblico. Lo sottolineo come esempio e vi darò altri esempi di un problema culturale all’interno della medicina.

La parte successiva di questa storia riguarda i risultati post mortem di mio padre. Per me non avevano alcun senso. Sono considerato uno dei massimi esperti, forse a livello mondiale, sullo sviluppo e la progressione della malattia coronarica. Mio padre aveva due gravi ostruzioni nelle arterie coronarie. Non c’erano prove concrete di attacco cardiaco e probabilmente c’era un disturbo del ritmo a causa del ridotto afflusso di sangue che ha portato al suo arresto cardiaco.

Poi, nell’arco di poche settimane, intorno a ottobre e novembre, tre diverse fonti di informazione sono state portate alla mia attenzione che mi hanno fatto capire che probabilmente c’era un problema significativo con il vaccino COVID mRNA. La prima nell’ottobre del 2021. Ricordo che stavo tenendo delle conferenze a Stoccolma. Sono stato contattato da una giornalista del quotidiano Times che è venuta da me e ha detto, dottor Malhotra, abbiamo segnalazioni di un inspiegabile aumento del 25% di attacchi di cuore negli ospedali scozzesi e mi ha chiesto cosa pensavo stesse succedendo. Le ho spiegato che in quel momento, con le prove che conoscevo per esperienza personale, ho detto che due probabili fattori contribuenti erano lo stress da lockdown. Sappiamo che quando le popolazioni sono sottoposte a grave stress dopo una guerra, ad esempio, si verifica un aumento degli infarti e degli ictus che possono durare per molti anni. Mi ha chiesto se pensavo che ci fosse un collegamento con il vaccino COVID e questi attacchi di cuore. Le ho detto che un buon scienziato non dovrebbe mai escludere alcuna possibilità. Ma all’epoca sentivo che era improbabile che fosse correlato al vaccino COVID. Ma dovremmo guardare questo spazio e tenere gli occhi aperti.

Alcune settimane dopo, sul Journal Circulation, considerata la rivista di cardiologia a più alto impatto negli Stati Uniti, è apparsa una pubblicazione che ha rivelato un legame potenzialmente molto forte tra i vaccini anti-COVID e l’accelerazione del rischio di infarto . Nello specifico, in diverse centinaia di persone di mezza età, è stato riscontrato un meccanismo plausibile, mediante l’uso di marcatori infiammatori nel sangue, che aumentava il rischio di base di quelle persone di avere un attacco cardiaco in cinque anni, dall’11% al 25%, solo entro due mesi dalla somministrazione dei vaccini COVID mRNA.

Naturalmente questi sono solo pochi dati ma, anche se parzialmente veri, si tratta di un enorme aumento del rischio in un brevissimo lasso di tempo. E per me allora mi ha fatto riflettere e ricollegarmi al motivo per cui mio padre potrebbe aver subito un arresto cardiaco sei mesi dopo aver ricevuto due dosi di vaccino. Ricordo di aver pensato e di aver parlato con un collega che, se ciò fosse stato vero, nei prossimi anni avremmo visto un aumento degli arresti cardiaci, degli attacchi di cuore e delle morti in eccesso nei paesi fortemente vaccinati.

Poi, nel giro di poche settimane, sono stato chiamato da un informatore presso un’istituzione britannica molto prestigiosa. Nominerò quell’istituzione, cosa che non ho mai fatto pubblicamente prima come Università di Oxford . Questo cardiologo mi spiegò che un gruppo di ricercatori del suo reparto aveva scoperto casualmente, attraverso l’uso di imaging del cuore molto specializzatoa, che c’era un segnale di aumento dell’infiammazione delle arterie cardiache, che c’era nei vaccinati, ma non nei non vaccinati .

Il ricercatore capo di quel gruppo si è seduto, e ai più giovani ha detto che non avrebbero esplorato ulteriormente questi risultati perché avrebbero potuto influenzare i finanziamenti da parte dell’industria farmaceutica.

A quel punto, con queste tre informazioni, ho sentito che era mio dovere etico parlare apertamente. E sono andato su GB News per parlare di quello che avevo scoperto, quello che avevo sentito e ho chiesto al Comitato per i Vaccini del Regno Unito in TV di indagare su questo, per vedere se ci fosse un problema reale con il vaccino in relazione a problemi cardiaci.

Più o meno nello stesso periodo, cosa che ho trovato molto strana, è che il Segretario di Stato per la Salute in quella fase, che non era Matt Hancock, era Sajid Javid, aveva annunciato in parlamento che avremmo introdotto una legislazione per garantire che tutti gli operatori sanitari fossero obbligati a fare il vaccino anti-COVID.

Per me, questo, a quel punto, non aveva alcuna giustificazione etica o scientifica, perché certamente dopo l’estate del 2021 era diventato molto evidente che il vaccino COVID mRNA non stava fermando l’infezione e certamente non stava fermando la trasmissione. Restava inteso che circa 80.000 operatori del servizio sanitario nazionale si erano rifiutati in questa fase di sottoporsi al vaccino anti-COVID. E ora venivano minacciati di perdere il lavoro se entro aprile dell’anno successivo non fossero stati completamente vaccinati.

Molte di queste persone erano molto preoccupate e mi hanno contattato in quel periodo. Stavo anche conducendo molte interviste, sia attraverso la BBC che tramite Sky News e GB News, riguardo a quanto accaduto con il ritardo dell’ambulanza di mio padre. E l’ho usate come un’opportunità per i media mainstream per chiedere a Sajid Javid, il ministro della Salute, di fare un’inversione di marcia sull’introduzione di un obbligo per gli operatori sanitari sulla base del fatto che ritenevo che non fosse scientifico e non fosse etico.

Ho anche ricevuto la mia reazione personale da questi commenti in cui sono stato contattato dal Royal College of Physicians con cui avevo un’affiliazione, e mi hanno chiesto di rispondere alle denunce anonime di medici secondo cui stavo diffondendo, tra virgolette, disinformazione anti-vax. Ho sentito, in base alla mia conoscenza ed esperienza del sistema sanitario, che si trattava di una risposta diretta, probabilmente alimentata da una combinazione di cecità intenzionale e corruzione istituzionale.

Per approfondire un po’, quando dico corruzione istituzionale, intendo che la mia opinione era che le denunce fossero probabilmente alimentate da accademici con legami finanziari con l’industria farmaceutica. Ero molto preoccupato per la potenziale introduzione del vaccino, beh, per l’obbligo vaccinale. E quindi ho deciso che c’erano due cose che avrei deciso di fare. La prima è stata che ho fatto una telefonata al presidente della British Medical Association nel dicembre 2021. Ho avuto un buon rapporto con lui e ha rispettato la mia opinione. E ho passato 2 ore al telefono spiegandogli tutto quello che sapevo fino a quel momento sulle mie preoccupazioni sul vaccino COVID mRNA. Mi ha detto: “A quanto pare, nessuno sembra valutare criticamente le prove sul vaccino mRNA contro il COVID così come hai ricavato dalla nostra conversazione, ha detto, la maggior parte dei miei colleghi ottiene informazioni sui benefici e sui danni del vaccino dalla BBC”.

Ciò è stato replicato dall’ex presidente del CDC negli Stati Uniti, Rochelle Walensky, che in un’intervista successiva aveva affermato che il suo ottimismo iniziale sui benefici del vaccino proveniva da un rapporto della CNN News . Dico questo solo per sottolineare che dovremmo tutti accettare la nostra vulnerabilità laddove riceviamo informazioni sanitarie. Anche i medici, i politici, i giudici e gli avvocati sono tutti massicciamente influenzati sul pubblico dai media mainstream. Anche il presidente della BMA era d’accordo con me. Non c’era alcuna giustificazione etica o scientifica per rendere obbligatorio il vaccino contro il Covid. Ha detto che anche la BMA non lo ha sostenuto. E ha detto che a causa della mia conversazione con lui, avrebbe parlato direttamente con il segretario alla sanità, Sajid Javid.

Un mese dopo, alla fine di gennaio 2022, l’obbligo di vaccinazione contro il Covid per gli operatori sanitari è stato revocato. In quella fase, dato il fatto che c’era stata qualche reazione negativa nei miei confronti, mi sono reso conto che, poiché si tratta di un problema e di un’area molto grandi, e non la mia area di competenza iniziale, dovevo sviluppare la mia analisi critica dei vaccini a mRNA. Ho trascorso dai sei ai nove mesi valutando criticamente i dati, parlando anche con due informatori della Pfizer, tre giornalisti medici investigativi ed eminenti scienziati dell’Università di Oxford, Stanford e Harvard.

La parte più critica, la ricerca più critica che è stata pubblicata su questo tema, che penso che l’intera Corte dovrebbe riconoscere nell’agosto 2022, è stata pubblicata sulla rivista Vaccine. La ricerca è stata condotta da alcuni dei più importanti accademici indipendenti dall’influenza dell’industria farmaceutica a livello mondiale. Attraverso questa ricerca siamo stati in grado di rianalizzare gli studi di controllo randomizzati originali condotti da Pfizer e Moderna. Sono stati in grado di farlo perché nuove informazioni sono state rese disponibili sul sito web della FDA e su quello di Health Canada.

Le conclusioni di quel documento erano davvero molto inquietanti. Gli studi originali che hanno portato all’approvazione regolatoria di questi vaccini hanno rivelato che era più probabile che si subisse un danno grave derivante dall’assunzione del vaccino, in particolare l’ospedalizzazione, un evento che cambia la vita o una disabilità, rispetto a quella di essere ricoverati in ospedale con COVID. Quel tasso di danno a due mesi era molto alto, pari a 1 su 800.

Giusto per darvi un po’ di prospettiva, storicamente abbiamo sospeso altri vaccini per molto meno. Nel 1976, il vaccino contro l’influenza suina fu ritirato perché si scoprì che causava una sindrome neurologica chiamata sindrome di Guillain-Barré in una persona su 100.000. Nel 1999, il vaccino contro il rotavirus è stato sospeso perché si è scoperto che causava una forma di ostruzione intestinale nei bambini che colpivano 1 su 10.000. Questo era 1 su 800.

A mio avviso, era molto chiaro che, date queste informazioni, pubblicate sulla rivista Vaccine con il più alto impatto al mondo, sottoposte a revisione paritaria, e senza avere avuto alcuna confutazione significativa, questo vaccino ora, a mio avviso, non avrebbe mai dovuto essere approvato per utilizzare in un singolo essere umano in primo luogo.

A mio avviso, questo importantissimo caso giudiziario in un certo senso è in realtà una distrazione da una questione molto più grande, ovvero che dovrebbero esserci casi giudiziari in tutto il mondo con un’indagine completa sull’industria farmaceutica e un’inchiesta su come abbiamo ottenuto questo a tal punto sbagliato. Naturalmente, si potrebbe sostenere che questa è solo una parte della ricerca, ma in realtà, sfortunatamente, ci sono diversi, molti diversi filoni di ricerca che stanno mostrando un segnale di danno grave e considerevole comune derivante da questi vaccini.

Dai dati di farmacovigilanza che riportano ciò che chiamiamo segnalazioni di cartellino giallo da parte del pubblico. Abbiamo un plausibile meccanismo biologico di danno. Abbiamo altre ricerche chiamate dati osservazionali. Disponiamo anche di dati autoptici che confermano che certamente la maggior parte delle persone morte in un breve lasso di tempo dopo aver ricevuto il vaccino in relazione al cuore, è stata definitivamente causata dal vaccino.

Questa è davvero una situazione molto, molto, molto orribile in cui ci troviamo. Si spera e ci si aspetta che i regolatori valutino in modo indipendente tutti i farmaci. Ma ovviamente le prove rivelano che questo è tutt’altro che vero. Un’indagine del BMJ, pubblicata anch’essa nell’estate del 2022, ha rivelato che la maggior parte dei principali regolatori di tutto il mondo prelevavano la maggior parte dei propri soldi dall’industria farmaceutica.

Ad esempio, l’MHRA nel Regno Unito riceve l’86% dei suoi finanziamenti dall’industria farmaceutica, e la FDA in America riceve il 65% dei suoi finanziamenti dall’industria farmaceutica, un fatto che la maggior parte dei medici non sa. E quindi, non mi aspetto che nemmeno i membri della corte lo sappiano, dato che molto, molto raramente la ricerca sponsorizzata dall’industria farmaceutica viene valutata in modo indipendente.

I dati degli studi clinici possono spesso comprendere migliaia di pagine di informazioni sui singoli pazienti. Le aziende farmaceutiche conservano questi dati grezzi. Quindi forniscono risultati sintetici all’autorità di regolamentazione, che poi paga, che ha un incentivo ad approvare i farmaci, e i farmaci vengono quindi approvati.

Ho sottolineato questi punti nel mio articolo sottoposto a revisione paritaria pubblicato sul Journal of Insulin Resistance nel settembre 2022, in cui ho concluso che dovremmo fermarci e indagare sulla questione relativa ai vaccini COVID mRNA.

Da allora ho condotto campagne e sostengo il ritorno alla pratica medica etica basata sull’evidenza in tutto il mondo. Alcune delle soluzioni più chiare per il futuro sarebbero cambiamenti nella legge necessari affinché i pazienti, i medici e i membri del pubblico possano avere maggiore fiducia nelle informazioni che ricevono per prendere decisioni sulla loro salute.

Due soluzioni molto chiare e a portata di mano, che sono allo stesso tempo etiche, scientifiche e democratiche, sarebbero che all’industria farmaceutica dovrebbe essere consentito di sviluppare farmaci, ma non dovrebbe essere loro permesso di testarli da soli. E certamente non dovrebbe essere loro consentito di progettare la propria ricerca e di trattenere i dati grezzi. Le loro informazioni devono essere valutate in modo indipendente. Un’altra soluzione chiara sarebbe anche che gli enti regolatori del settore medico, ancora una volta, non dovrebbero ricevere denaro dall’industria, poiché questo costituisce un grave conflitto di interessi. Voglio anche sottolineare che le persone possano comprendere il quadro più ampio.

Prima della pandemia, mi ero reso conto che esisteva un grosso problema con l’affidabilità della ricerca clinica, dove invariabilmente i risultati degli studi clinici su tutti i farmaci sponsorizzati dall’industria farmaceutica ne esagerano grossolanamente la sicurezza e i benefici.

Ho portato queste informazioni al Parlamento europeo, dove ho parlato nel 2019, e ho parlato con politici di alto livello nel governo del Regno Unito. Ma nonostante fossero comprensivi, sentivano che la questione era molto più grande di loro come individui, e quindi era necessaria anche l’attenzione dei media per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di tale inchiesta. Prima di continuare con ulteriori domande, poiché è da molto tempo che parlo, concludo con due riferimenti solo affinché la corte e i giudici comprendano quanto grave sia questo problema.

In fase prepandemica l’uomo che io chiamo lo Stephen Hawking della medicina è il professor John Ioannidis dell’Università di Stanford. Il motivo per cui lo chiamo lo Stephen Hawking della medicina è che è il ricercatore medico più citato al mondo ed è un genio della matematica. Nel 2006, ha pubblicato un articolo intitolato “Perché la maggior parte dei risultati delle ricerche pubblicate sono falsi”. In quel documento, sottolinea che quanto maggiori sono gli interessi finanziari in un dato campo, tanto meno è probabile che i risultati della ricerca siano veri.

Dico questo nel contesto del vaccino Pfizer mRNA che ha fruttato all’azienda 100 miliardi di dollari. L’altro punto che Ioannidis sottolinea in un ulteriore articolo del 2017 è, ancora una volta, il motivo per cui il sistema continua così com’è perché la maggior parte dei medici non è a conoscenza del fatto che le informazioni che ricevono quando prendono decisioni cliniche sono state corrotte dall’influenza commerciale.

L’altro nome credibile che menzionerò è quello dell’editore di Lancet, Richard Horton, che conosco personalmente. Nel 2015, ha scritto un articolo su Lancet in relazione a un incontro segreto avvenuto con lui e alcuni dei migliori accademici di medicina del mondo. In questo, ha scritto che forse la metà della letteratura medica pubblicata potrebbe semplicemente essere falsa. E ha detto che la scienza ha preso una svolta verso l’oscurità. Ma chi farà il primo passo per ripulire il sistema? Credo che in questo caso e in questa corte oggi, questo sarà un potenziale momento cruciale nella storia per quel primo passo.

——————– —

§§§

