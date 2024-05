Fico, Al Raisi. Ma che Sfortuna Ha Chi si Oppone al NWO…Mario Adinolfi, Diego Fusaro.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione queste riflessioni di Mario Adinolfi, che ringraziamo di cuore, postate sul suo profilo Facebook, su due avvenimenti tragici di questi giorni, e una riflessione di Diego Fusaro, che ringraziamo di cuore, postata su X (già Twitter). Buona lettura e diffusione.

Fusaro:

È tragicamente morto il presidente iraniano. È precipitato misteriosamente l’elicottero su cui stava viaggiando. Nessun passeggero è sopravvissuto. Il presidente Seyyed Ebrahim Raisi, ma poi anche il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian, e altre persone hanno perso la vita. I poteri presidenziali in Iran passano ora al primo vicepresidente, Mohammad Mokhber.

Entro cinquanta giorni si dovranno tenere le elezioni presidenziali anticipate per eleggere il nuovo presidente. Naturalmente le conseguenze internazionali di questa vicenda sono davvero preoccupanti. Potrebbe naturalmente essere un tragico incidente, ma ovviamente non è neppure da escludere a priori la pista dell’attentato.

Come sappiamo, l’Iran rappresenta ad oggi una delle potenze massimamente disallineate rispetto al nuovo ordine mondiale liberal-atlantista. L’Iran è vicino alla Russia e alla Cina, essendo altresì una delle potenze massimamente ostili alla civiltà dell’hamburger. Martellante, in questi anni, è stata la squallida propaganda occidentale contro l’Iran, presentato come un paese barbaro e totalitario dai menestrelli dell’ordine mentale e giornalistico di completamento dei rapporti di forza americanocentrici: quell’ordine mentale che, viceversa, celebra ogni giorno la civiltà del dollaro come la più grande democrazia del mondo e come il regno della civiltà e dei diritti.

A pochi giorni dall’attentato contro il premier slovacco Robert Fico, adesso muore improvvisamente e in maniera misteriosa il presidente iraniano.

Qualche domanda deve essere posta, facendo valere il ben noto dubbio iperbolico cartesiano. È da escludere a priori che ci sia dietro la longa manus degli oppositori delle politiche disallineate dell’Iran?

Non possiamo negarlo come del resto non possiamo ad oggi confermarlo.

Possiamo però sospettarlo legittimamente.

Adinolfi:

La morte del presidente iraniano apre una stagione di instabilità a Teheran cui corrisponde una sempre più evidente rissosità nel governo israeliano di unità nazionale dopo la carneficina a Gaza in replica all’attacco palestinese del 7 ottobre e la cattura degli ostaggi. Se ci mettiamo di contorno la durezza sempre maggiore della guerra in Ucraina, gli Houthi che preparano una nuova offensiva nel Mar Rosso, addirittura l’Azeirbajan che sobilla rivolte in Nuova Caledonia per vendicarsi del sostegno della Francia all’Armenia, gli infiniti e sempre più numerosi conflitti africani, si capisce bene quanto sarebbe utile una Europa capace di trasformarsi in forza equilibratrice e di pace. Invece l’Ue sta al guinzaglio di un’amministrazione Biden che sceglie la via delle armi in tutti gli scenari, provocando l’abbraccio tra Putin e Xi Jinping. Serve un forte segnale dalle urne: il 9 giugno alle europee e il 5 novembre alle presidenziali americane. Al mondo serve Trump.

Per chi non avesse chiaro il quadro: Robert Fico, il premier slovacco che un oppositore politico ha tentato di assassinare e ora è in coma dopo un difficile intervento chirurgico, è fortemente contrario alle politiche di Ursula Von der Leyen e di Joe Biden, è vicino ad Orban e a coloro che non vogliono fare la guerra a Putin. In più il 28 gennaio scorso aveva tenuto un duro discorso parlamentare sui “miliardi del tutto inutili spesi nel circo Covid”, ha denunciato i “messaggi segreti tra chi guida la Commissione europea e i vertici Pfizer”, affermato che ci sono forze politiche che si sono molto arricchite trafficando “forniture mediche e vaccini”.

Fico è stato l’unico premier europeo a pronunciare parole chiare in Parlamento sia contro lo scandalo Covid che contro la follia delle infinite forniture militari Ue per fare la guerra alla Russia. A tre settimane dalla fine della campagna elettorale per le europee è l’unico premier europeo a ritrovarsi a lottare tra la vita e la morte dai tempi dell’attentato a Olaf Palme del 1986. Quando morì Navalny quattro settimane prima delle elezioni russe si scrisse che era stato Putin a farlo ammazzare in quanto oppositore scomodo. Perché non leggo una parola sui possibili mandanti dell’attentato a Robert Fico, vista la sua caratura unica di premier oppositore scomodo di alcune precise politiche? Davvero ci dobbiamo bere la storia del pensionato poeta?

Hanno provato a ammazzare Fico per mandare un chiaro avvertimento. Guai a chi si mette di traverso. Spero che nelle urne i popoli si ribellino e votino per la loro Libertà.

