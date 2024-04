Amica Chips, lo Spot Blasfemo. Chiamatemi pure Bigotto, me ne Farò una Ragione. Marasciulo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, Vitantonio Marasciulo, Direttore de Il Borgo di Monopoli, offre alla vostra attenzione queste considerazioni sul rcente scandalo di Amica Chips. Buona lettura e condivisione.

§§§

SPOT AMICA CHIPS

Nel calice eucaristico con Cristo siamo presenti anche noi ridotti a patatine

Qualcuno storcerà il naso per l’ennesima bigottata in apologesi dei valori che non possono essere mercificati. Che non si vive nel medioevo e via discorrendo.

Bene, chi scrive è fiero d’essere additato a oscurantista, a bigotto. Lo spot andato in onda ai primi di aprile sulle patatine “Amica chips” è un’offesa per i cristiani, è un’offesa all’ Eucaristica, culmine della vita della fede e della Chiesa. E’ uno spot blasfemo e satanista e va condannato senza mezzi termini e cancellato da subito dai passaggi della propaganda mediatica. Pone in essere l’idea che la liturgia Eucaristica può essere ridicolizzata e mercificata, come se colui che per Amore ha scelto la croce per salvarci dai peccati, fosse un tizio qualunque, ridotto a patatina. Pone alla berlina la fede, le istituzioni ecclesiastiche, i riti religiosi, le vocazioni sacerdotali e regolari. Pone in essere un modello di comportamento che foraggia l’efficientismo materiale del benessere, la quintessenza per diventare fighi, liberi di trasgredire, di cambiare i connotati biologici dell’uomo, di affossare il sacro e la creazione divina, di cui lo spot se ne fa portatore, da devastare il senso della bellezza rappresentata proprio dall’Eucaristia, per il quale non siamo stati creati.

Non meraviglia, poi, più di tanto, anche il fatto che le TV di Stato e commerciali hanno steso tappeti rossi, dietro lauti incassi, di mandare in onda lo spot in questione. Per i soldi tutto si può fare, anche di mortificare la Risurrezione, d’offendere il Salvatore del mondo, di mandare alle ortiche il parto verginale della Madonna, declassata a Cenerentola che scrocchia le patatine.

Per i soldi gli uomini che approvano quel blasfemo spot, vendono finanche la propria moglie e i propri figli e possono finanche uccidere. Ci rendiamo conto che alle idiozie oggi non c’è più limite; ci rendiamo conto che la vita non può essere ridotta al benessere della pancia, ai piaceri clandestini, alle famiglie usa e getta, agli uomini col cervello e il cuore luccicanti del pensiero altrui, secondo il verbo del politicamente corretto e del transumanesimo, particolarmente caro alla sinistra, dell’uomo nuovo, le cui decisioni possono essere surrogate dall’intelligenza artificiale.

Non si può seguire Gesù Cristo facendo contenti tutti.

Come si dice, fatta la scoperta scientifica e tecnologica, trovato l’inganno. E’ sempre stato così nella vita, altro che progresso umano, è progresso di soldi, di affari, di sfaldamento dell’umanità di chi ha ingegnerizzato queste ambigui congegni.

Cari lettori, vi invito a dire NO quanto una casa ad “Amica Chips”, spot partorito evidentemente da una mente massonica. Senza Cristo si perde, con Cristo si vince!!!

Vitantonio Marasciulo

§§§

§§§

