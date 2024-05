Feisbùc Censura di Nuovo Stilum. Questa Volta per le Notizie sulla Georgia…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, feisbùc lo ha rifatto: un post di Stilum Curiae è stato censurato, come potete vedere qui sotto.

Molto interessante. Questo era il titolo dell’articolo che riproduciamo qui sotto, in modo che gli utenti di FB – per gli altri non c’era problema – possano leggerlo:

Quindi, oltre a vaccini, oltre a bill gates, oltre a covid, oltre Organizzazione mondiale della sanità adesso gli algoritmi – o gli omettini dietro alla macchina – sono istruiti a colpire anche su Unione Europea, Fico, ecc. Ma state buoni complottisti, non è vero che c’è la censura. Malpensanti!

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione qualche elemento di giudizio su quanto sta accadendo in Georgia, un piccolo Paese del Caucaso, oggetto delle brame dell’anglosfera e dei suoi servitori, leggi Unione Europea, in un programma di accerchiamento dal sud della Russia, in atto da tempo, e di cui l’Ucraina è il più sanguinoso e cinico esempio. Ringraziamo l’amico Umberto Pascali. Mi sembra di ricordare che qualche tempo fa Alexander Soros, degno figlio di tale padre, aveva accennato allla volontà di dedicare le risorse della sua “filantropia” a quel settore geopolitico. Come fece papà nel 2014 in Ucraina…Buona lettura e condivisione.

Rischi di fare la fine di Fico! Il Commissario UE minaccia il primo Ministro georgiano: Ma viene denunciato pubblicamente. Ora è nei guai. C’è un limite al potere mafioso di Bruxelles…

Irakli Kobakhidze, il Primo ministro della Georgia ha avuto il coraggio di denunciare in pubblico le minacce ricevute di fare la fine del Primo Ministro ungherese, Robert Fico a malapena sfuggito ad un attentato per essersi opposto alla guerra. La minaccia è stata proferita per telefono da uno di Commissari dell’Unione Europea, Oliver Varhelyi.

Varhelyi non ha potuto negare, dato che ovviamente sa che una conversazione telefonica con un primo ministro è sicuramente registrata. E quindi ha semplicemente detto che la frase incriminata era stata citata “fuori contesto”.

La sua smentita tuttavia conferma esattamente la sua intenzione di imporre ad un paese sovrano di negare il diritto del parlamento di votare liberamente. Perché Varhelyi – chiaramente con il consenso e complicità della Von der Leyen — ha fatto la sua minaccia diretta e brutale senza preoccuparsi delle conseguenze?

L’unica risposta è che contava sul potere di intimidazione del gruppo da lui rappresentato. Ma l’intimidazione’ stata respinta da un primo ministro che ha denunciato il minacciatore al popolo Georgiano.

se Aldo Moro avesse fatto in pubblico il nome di Henry Kissinger

***

Il commissario europeo Oliver Várhelyi nega di aver minacciato il premier Kobakhidze per la legge sugli agenti

Il 23 maggio, il Commissario europeo per il Vicinato e l’Allargamento, Olivér Várhelyi, ha rilasciato una dichiarazione in cui smentisce le accuse del Primo Ministro Irakli Kobakhidze, che all’inizio della giornata aveva dichiarato che uno dei Commissari dell’UE lo aveva “minacciato” durante una telefonata, ricordandogli l’attentato del 15 maggio al Primo Ministro slovacco Robert Fico e dicendogli di stare attento. Il commissario Várhelyi ha espresso “sincero rammarico” per il fatto che una certa parte della conversazione telefonica con il primo ministro georgiano “sia stata estrapolata dal contesto” e “presentata al pubblico in un modo che potrebbe dare adito a un’interpretazione completamente errata dello scopo originariamente previsto” della telefonata.

Il Commissario Várhelyi ha osservato che, in qualità di Commissario responsabile per il vicinato e l’allargamento, è in contatto regolare con i funzionari del governo georgiano, nel tentativo di mantenere sempre aperti i canali di comunicazione per “scambi politici diretti”. Il Commissario ha osservato che: “Nell’attuale situazione politica della Georgia, mi sono impegnato a fondo per dissuadere la leadership politica georgiana dall’adottare la legge sulla trasparenza dell’influenza straniera, che può compromettere il percorso della Georgia verso l’UE”.

Il Commissario ha dichiarato: “Essendo pienamente consapevole del fortissimo sentimento pro-UE della società georgiana, durante la mia conversazione telefonica ho sentito il bisogno di richiamare l’attenzione del Primo Ministro sull’importanza di non infiammare ulteriormente la già fragile situazione adottando questa legge che potrebbe portare a un’ulteriore polarizzazione e a possibili situazioni incontrollate nelle strade di Tbilisi”. A questo proposito, l’ultimo tragico evento in Slovacchia è stato portato come esempio e come riferimento per capire dove un livello così alto di polarizzazione può portare in una società anche in Europa”.

Il Commissario Várhelyi ha sottolineato il suo rammarico per il fatto che parte della telefonata sia stata estrapolata dal contesto e presentata al pubblico in modo sbagliato. Ha sottolineato che: “Continuo a sollecitare le autorità georgiane a non adottare questa legge. Lo chiedo anche in qualità di noto e finora rispettato amico della Georgia. Continuo a sostenere i georgiani che lavorano per un futuro europeo”.

Nella sua scandalosa dichiarazione rilasciata all’inizio della giornata, il Primo Ministro Kobakhidze ha sottolineato che dopo l’introduzione della legge sugli agenti stranieri, c’è stato un costante “sabotaggio aperto” e “ricatto” del governo georgiano da parte di funzionari stranieri di alto livello, che “ha perso il suo significato per il pubblico e il governo”. Tuttavia, il Primo Ministro osserva che, nonostante sia abituato a questo “ricatto”, è stato comunque scioccante per lui sentire “uno dei commissari” parlare di tutte le misure che i politici occidentali potrebbero prendere se il veto sulla legge sugli agenti venisse rovesciato e dire “avete visto cosa è successo a Fico, dovreste stare molto attenti”.

“Quando il Primo Ministro della Slovacchia, che pochi giorni fa è stato oggetto di un attacco terroristico ed è ancora in cura, viene citato nel contesto del ricatto legato alla Legge sulla trasparenza, per noi è estremamente inquietante. Vorrei sottolineare che, secondo le informazioni preliminari, dietro l’attacco al Primo Ministro ci sono i servizi speciali di uno dei Paesi che sono particolarmente legati al Partito della Guerra Globale”, ha osservato il Primo Ministro Kobakhidze.

Il premier Kobakhidze ha dichiarato di aver deciso di condividere queste informazioni con la società georgiana come “misura preventiva”: “Il parallelo con il tentativo di assassinio di Robert Fico ci ricorda che abbiamo a che fare con una forza estremamente pericolosa nella forma del Partito della Guerra Globale, che farà di tutto per portare il caos in Georgia. Sono sicuro che i loro piani non avranno successo nemmeno questa volta e la Georgia manterrà sicuramente la pace e la stabilità politica, condizione necessaria per lo sviluppo del Paese”.

Viene da pensare:la prima volta che fu minacciato, cosa sarebbe successo?