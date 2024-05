Lamenti per la Povertà Crescente da Zuppi e Bergoglio, ma Sono Complici. Mons. Viganò.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione un post-lampo pubblicato su X (già Twitter) dall’arcivescovo Carlo Maria Viganò. Buona lettura e diffusione.

§§§

Zuppi e il ventriloquo di Santa Marta si lamentano della povertà in crescita in Italia (e ovunque nell’Occidente), fingendo di non sapere che questa situazione disastrosa è stata causata dalle sciagurate politiche economiche dell’Unione Europea, dall’immigrazione clandestina, dalla frode pandemica e da quella climatica, sulla base del piano eversivo del World Economic Forum e dei suoi servi.

𝗜𝗹 “𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗘𝗜” 𝘁𝗮𝗰𝗲 𝗶𝗹 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗿𝘂𝗼𝗹𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗯𝗲𝗿𝗴𝗼𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗵𝗮 𝗮𝘃𝘂𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗨𝗘, 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗺𝗶𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲𝘁𝗻𝗶𝗰𝗮, 𝗱𝗲𝗶 𝘀𝗶𝗲𝗿𝗶 𝗴𝗲𝗻𝗶𝗰𝗶 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗴𝗿𝗲𝗲𝗻.

Questa è l’impudenza di chi, responsabile di un disastro su tutti i fronti, si lamenta dei risultati dopo averne promosso le cause.

https://x.com/tv2000it/status/1792877692036997525

§§§

