Il caso Viganò, e il Cripto-Cristianesimo. Una Riflessione dell’avvocato Teodor Nasi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’articolo pubblicato qualche giorno fa dal maestro Aurelio Porfiri, che commentava la vicenda dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò ha suscitato questo commento dell’avvocato Teodor Nasi, che, ringraziandolo, offriamo alla vostra attenzione. Tocca il tema del criptocristianesimo, fenomeno ben presente nella storia della fede. Buona lettura e diffusione.

§§§

Caro Tosatti,

non ho titoli per esprimere un parere giuridicamente qualificato sulla vicenda di S.E., sono solo un penalista di provincia.

Tuttavia credo di essere probabilmente l’unico ad aver trattato in un ambito accademico italiano, per la tesi di laurea in diritto canonico, la questione del c.d. “criptocristianesimo”, come fenomeno che imperversava nei Balcani nel XVII sec., soprattutto tra gli albanesi (dove peraltro si ripresenta durante il comunismo).

Ecco perché mi ha colpito la chiusura dell’articolo di Aurelio Porfiri sull’articolo pubblicato sul Suo sito sui molti mons. Viganò che si nascondono.

Il fenomeno di cui parlo si presentò nelle terre sotto il dominio ottomano (che mai mi consta essere stato un impero “tollerante” secondo la storiografia dominante).

I cattolici dovevano pagare l’haraç, la tassa, del sangue: vale a dire dare un figlio maschio affinché crescesse nelle caserme della Sublime Porta per diventare giannizzero.

Per secoli i più colpiti furono gli albanesi.

Venivano esentati se si convertivano all’islam.

Ora, molte famiglie decisero di far convertire il capofamiglia che “parlava” ufficialmente per gli altri membri, lasciando di nascosto alle donne – ma non solo – la possibilità di praticare la fede cattolica.

I vescovi erano divisi su come affrontare questo fenomeno.

I più liberi, come l’Arcivescovo di Durazzo, si scagliarono contro questa pratica.

Clemente XI, di origini albanesi, si fece sentire duramente, ma mai formalmente.

Fu Benedetto XIV con la enciclica INTER OMNIGENAS a pronunciarsi definitivamente sul punto, richiamando anche al martirio se necessario.

L’effetto fu che molti cattolici divennero scismatici aderendo alle chiese ortodosse (i cui fedeli non erano esentati dalle tasse per i non musulmani, ma per quella “del sangue” sì) e altri all’islam.

Fu allora che i musulmani superarono per numero i cristiani tra gli albanesi.

Quali furono le conseguenze? Tra gli albanesi i cattolici rimasero una minoranza sovente davvero esigua, ma fu una minoranza che ebbe sempre un primato morale indiscusso. Con l’esplosione dei nazionalismi nel XIX secolo, nessuno mise in dubbio la supremazia, non solo morale, ma anche culturale e patriottica dei cattolici.

Tanto che, ed è un unicum, pur tra i popoli più fedeli all’impero, non esitarono a scegliere nel congresso di Manastir nel 1909 i caratteri latini per scrivere l’albanese.

E oggi, ma le fonti non sono concordi, pare che i cristiani, ortodossi e cattolici insieme, abbiano superato di nuovo la metà della popolazione residente. A tacere della diaspora nei paesi occidentali, che si è largamente convertita, ma su cui manca ogni dato certo.

Io ho probabilmente divagato. Ma credo il nesso con quanto sta avvenendo sia evidente.

Il quarto tentatore di Tommaso Becket, nell’opera di Eliot, gli dice che i troni cadono, ma la santità rimane in eterno.

I papi cambiano, ma la santità rimane, nel nostro caso.

Becket tuttavia rifiutò questa tentazione e fu lo stesso proclamato santo con Enrico II ancora in vita e, più tardi, Tommaso Moro morì pregando per il suo re.

Morto un papa se ne fa un altro e, come tanti hanno detto, alcuni Dio li infligge al Suo popolo.

In questo caso, San Tommaso afferma che “il cattivo prelato può essere corretto dall’inferiore che ricorre al superiore denunciandolo, e se non ha un superiore ricorra a Dio affinché lo corregga o lo tolga dalla faccia della terra…”.

Credo Ella sia più bravo di me nel trovare la fonte cognitiva.

Per salvare i propri figli dai turchi, molti rinnegarono Cristo.

Mi chiedo se maledissero il papa che li aveva di fatto spinti a quella scelta.

Il punto rimane: è moralmente lecito condannare pubblicamente il papa? In che prova è Sua Eccellenza!

Cordialità,

Teodor Nasi

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: criptocristianesimo, nasi, vigano



Categoria: Generale