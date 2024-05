Vota Contro il Futuro Distopico di Questa Europa. Che è già Realtà. Pro Vita & Famiglia.

Davanti alla stampa, ho dichiarato a chiare lettere il nostro obiettivo: influenzare le elezioni europee, cercando candidati disposti concretamente a impegnarsi nella difesa della vita, della famiglia e della libertà in Europa. Durante la conferenza, abbiamo presentato ufficialmente il nostro manifesto valoriale rivolto ai candidati, chiedendo loro di impegnarsi con te e ogni cittadino che sottoscrive il nostro appello a portare avanti queste istanze a Bruxelles, nel caso in cui verranno eletti. Abbiamo inoltre lanciato il nostro canale di GUIDA AL VOTO: cambiaeuropa.it (cliccando sul sito, troverai pubblicato il manifesto valoriale per le elezioni europee che stiamo presentando ai candidati). Sulla nostra piattaforma ogni cittadino può trovare informazioni su quali sono i candidati che hanno firmato il nostro manifesto e hanno preso un impegno pubblico con Pro Vita & Famiglia e gli elettori in difesa dei valori della vita, della famiglia e della libertà in Europa. Nonostante alcuni candidati abbiano già firmato, dobbiamo continuare a spingere affinché altri si interessino a firmarlo. I gruppi radicali pro-aborto e pro-LGBTQ sono agguerriti e mobilitati per fare pressione sui candidati affinché rinuncino a sostenere i nostri valori. Se non mostreremo il nostro impegno firmando il nostro appello ai candidati, lasceremo campo libero a questi gruppi radicali. Non possiamo permetterlo. Le elezioni si terranno l’8 e il 9 giugno. Manca pochissimo tempo, dobbiamo agire subito. Firma ora l’appello e invita i candidati a sottoscrivere il manifesto valoriale di Pro Vita & Famiglia. Il potere di scegliere un’Europa che tuteli la vita, la famiglia e la libertà è nelle tue mani Marco. Partecipando attivamente a questa campagna, sarai in grado di scrivere tu stesso il futuro dei tuoi figli e nipoti. Non permettiamo che l’Europa cada nelle mani di chi vuole distruggere la giustizia, la ragione, il buon senso, e il rispetto della dignità umana. Firma l’appello, partecipa alla campagna e aiutaci a cambiare l’Europa. Avanti tutta per la Vita e la Famiglia!