Israele, l’Iran, Camillo Langone e il Vino. Toglieteglielo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, un post lampo per portare alla vostra attenzione questa chicca in cui sono inciampato sul web. Temo che sia vera, che non sia uno scherzo. Per cui, reputandomi cristiano, io dovrei appoggiare senza se e senza ma uno Stato che (cosa piuttosto inaudita, anche da parte dei peggiori regimi) bombarda una sede diplomatica, in un Paese terzo, di un Paese con cui non è in guerra, ammazzando, oltre al suo obiettivo principale, anche della gente colpevole solo di lavorare nella detta sede diplomatica? Un Paese che risponde senza causare nemmeno un morto, avvertendo quando e come attaccherà etc. proprio per non far aumentare la tensione internazionale? Non so se il signore che ha scritto questa roba sia cristiano, anche se non mi pare molto, ma di sicuro parenti e amici una cosa devono farla, e in fretta: togliergli il vino.

