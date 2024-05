Schwab fa un Passo di Lato, ma il WEF Cerca di Avere più Potere Mondiale. The Defender.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Defender, che ringraziamo per la cortesia, e che riguarda uno dei personaggi più nefasti del nostro tempo. Vi ricordate le notizie sull’ospedalizzazione di Klaus Schwab? Forse c’era qualcosa di vero…Buona lettura e diffusione.

Klaus Schwab lascerà il posto di vertice, mentre il WEF cerca di diventare leader globale nella “cooperazione” pubblico-privata

Secondo Semafor, Klaus Schwab, fondatore e presidente esecutivo del World Eeconomic Forum, lascerà il suo ruolo di leader. Nel frattempo, un portavoce del WEF ha affermato che l’organizzazione si sta “trasformando da piattaforma di convocazione a principale istituzione globale per la cooperazione pubblico-privata”.

di Michael Nevradakis, Ph.D.

Klaus Schwab, fondatore e presidente esecutivo del World Economic Forum (WEF), si dimetterà dal suo ruolo di leadership, secondo Semafor.

Schwab, 86 anni, è a capo del WEF dal 1971. Secondo quanto riferito, avrebbe annunciato la sua decisione in un’e-mail inviata oggi allo staff. Semafor ha ottenuto l’e-mail.

Al momento della stesura di questo articolo, sul sito web del WEF o sui social media non si parlava della decisione di Schwab di dimettersi.

Secondo Semafor, Schwab passerà al ruolo di presidente non esecutivo, in attesa dell’approvazione del cambiamento da parte del governo svizzero, che dovrebbe diventare ufficiale entro gennaio 2025.

Il WEF, con sede a Davos, in Svizzera, ospita lì il suo incontro annuale ogni gennaio.

Il WEF diventa leader globale nella “cooperazione” pubblico-privata

Tim Hinchliffe, direttore di The Sociable, ha dichiarato a The Defender che il cambiamento potrebbe ancora consentire a Schwab di esercitare una notevole influenza sul WEF.

“Se il rapporto Semafor è corretto, Schwab sarà ancora il presidente non esecutivo del WEF, quindi probabilmente rimarrà influente dietro le quinte all’interno dell’organizzazione, facendo occasionalmente apparizioni pubbliche”, ha detto Hinchliffe.

Nel suo rapporto, Semafor ha citato una dichiarazione di un portavoce del WEF secondo cui l’organizzazione si sta “trasformando da piattaforma di convocazione a principale istituzione globale per la cooperazione pubblico-privata”.

Gli esperti che hanno studiato il WEF hanno messo in guardia dai rischi di tali partenariati “pubblico-privato”, in osservazioni condivise con The Defender.

Michael Rectenwald, Ph.D., autore di “The Great Reset and the Struggle for Liberty: Unraveling the Global Agenda” ha affermato che, nonostante la decisione di Schwab, “l’organizzazione globalista continuerà nel suo ruolo di primo motore nella creazione del “capitalismo delle parti interessate”, ’, pieno dei suoi ‘partenariati pubblico-privato’ che equivalgono a un ordine mondiale fascista globale”.

Rectenwald ha aggiunto:

“Schwab è responsabile dell’inaugurazione del regime degli ‘stakeholder’ con l’indice ‘ambientale, sociale e di governance’ delle Nazioni Unite che distorce i mercati e istituisce un cartello sul cambiamento climatico per controllare tutte le risorse mondiali riducendo allo stesso tempo il tenore di vita per la vasta popolazione maggioranza e limitando, se non eliminando, la loro libertà”.

Sulla stessa linea, Seamus Bruner, autore di “Controligarchs: Exposed the Billionaire Class, their Secret Deals, and the Globalist Plot to Dominate Your Life” e direttore della ricerca presso il Government Accountability Institute, ha affermato che Schwab è “una figura di spicco per la maggior parte potenti interessi globalisti: i ‘controligarchi’”.

Questi “controligarchi”, ha detto Bruner, “continueranno a complottare modi per dominare ogni aspetto della nostra vita man mano che la loro nuova figura di punta sorgerà”. La svolta di Schwab “non è la transizione che dovrebbe preoccuparci di più”. Invece, “si tratta della transizione del WEF da una “piattaforma di convocazione” a “l’istituzione leader a livello mondiale per la cooperazione pubblico-privato”.

“Ciò significa che il WEF intende espandere la propria influenza sulle politiche dei nostri governi pur rimanendo non eletto, opaco e quindi totalmente irresponsabile”.

Il WEF continuerà a spingere per una “conquista tecnocratica” della società

Secondo Semafor, Schwab “è sinonimo dell’organizzazione che dirige da più di 50 anni”.

L’incontro annuale del WEF, originariamente chiamato European Management Forum, oggi “attira ogni anno dozzine di leader mondiali e amministratori delegati di alto rango”, inclusi oltre 50 capi di stato che hanno partecipato all’incontro di quest’anno.

Figure aziendali come Bill Gates e il CEO di Pfizer Albert Bourla hanno partecipato regolarmente alle riunioni.

“Il WEF, sebbene sia un’organizzazione no-profit, è un business notevole”, ha riferito Semafor, citando i 500 milioni di dollari di entrate dell’organizzazione per l’anno fiscale terminato a marzo 2023 e le riserve di liquidità per un totale di 200 milioni di franchi svizzeri (219,5 milioni di dollari).

L’avvocato Greg Glaser, che si concentra su questioni relative alla privacy e alla tecnologia, ha dichiarato a The Defender che coloro che partecipano all’incontro annuale del WEF pagano un prezzo elevato – superiore a sei cifre – per partecipare. Ha detto che Schwab “ha costruito il WEF utilizzando un modello internazionale pay-to-play” simile a “una corporazione commerciale o un’organizzazione fraterna”.

“I membri del WEF contribuiscono con fondi sostanziali al WEF e in cambio i membri del WEF godono di un posto al tavolo finanziario, il che significa che ottengono influenza e informazioni privilegiate da altre mega-corporazioni e funzionari governativi che controllano i fondi pubblici”, ha affermato Glaser.

“L’eredità di Schwab di penetrare nei gabinetti dei governi, la sua ricerca maniacale di politiche globaliste non elette – incluso il Grande Reset, il transumanesimo, il corporativismo e il fascismo sotto la maschera di partenariati pubblico-privato – continuerà attraverso il suo successore, chiunque esso sia”, Ha detto Hinchliffe.

Secondo Semafor Schwab non ha nominato un successore. Tuttavia, nell’ultimo anno, il consiglio esecutivo del gruppo, guidato dal presidente del WEF Børge Brende, ex leader conservatore norvegese, si è assunto la piena responsabilità esecutiva.

L’anno scorso Politico aveva ipotizzato che Brende fosse un possibile successore di Schwab. Altri nomi citati da Politico includono l’ex primo ministro britannico Tony Blair e Christine Lagarde, capo della Banca centrale europea ed ex capo del Fondo monetario internazionale, che Schwab in precedenza aveva detto “potrebbe intervenire” per lui.

Semafor ha riferito che il WEF “funziona in modo molto simile a un’azienda di famiglia”, con i suoi figli e la moglie che ricoprono posizioni di alto livello all’interno dell’organizzazione.

Hinchliffe ha affermato che, indipendentemente da chi succederà a Schwab, è improbabile che il WEF modifichi significativamente la sua agenda politica. Egli ha detto:

“Se l’attuale presidente del WEF, Børge Brende, dovesse diventare il successore di Schwab, continueremmo ad avere le stesse politiche tiranniche che sono sempre state perseguite.

“Il WEF continuerà a spingere per la totale acquisizione tecnocratica della società attraverso la fusione tra corporazione e stato, la fusione di esseri umani e macchine e l’uso orwelliano delle tecnologie emergenti dalla cosiddetta Quarta Rivoluzione Industriale che offusca la nostra percezione fisica, biologica. e identità digitali”.

Il mese scorso, i fact-checker dei principali media, tra cui Reuters ed Euronews, hanno smentito le voci secondo cui Schwab era gravemente malato, ricoverato in ospedale o deceduto.

“Posso confermare che il professor Schwab gode di ottima salute e che non è stato ricoverato in ospedale di recente”, ha detto a Reuters il 23 aprile un portavoce del WEF.

Il WEF ha promosso il Grande Reset, l’identità digitale, il metaverso, il consumo di insetti

Il WEF ha suscitato polemiche con i suoi proclami pubblici, e con quelli fatti da diversi partecipanti ai suoi incontri annuali, riguardo al futuro dell’umanità.

Un video del WEF del 2016 prevedeva che entro il 2030 “non possederai nulla [e] sarai felice”.

Quell’anno, il WEF ha anche presentato la sua visione per la Quarta Rivoluzione Industriale, che secondo lui è “caratterizzata da una fusione di tecnologie che sta offuscando i confini tra la sfera fisica, digitale e biologica”.

Nel 2017, Gates e Jeremy Farrar, ex direttore del Wellcome Trust e ora capo scienziato dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), hanno lanciato la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) in occasione della riunione del WEF di quell’anno. Il CEPI sta tentando di sviluppare una piattaforma che consenta lo sviluppo di vaccini entro 100 giorni.

Nel giugno 2020, nel mezzo della pandemia di COVID-19, il WEF ha introdotto il “Grande Reset”, sostenendo che la pandemia era un’opportunità per tutti i paesi di “agire congiuntamente e rapidamente per rinnovare tutti gli aspetti delle nostre società ed economie” ed era il nostro “miglior possibilità di istigare il capitalismo degli stakeholder”.

All’incontro annuale del WEF dello scorso anno, Schwab ha sottolineato l’importanza di “padroneggiare il futuro”. All’incontro di quest’anno, ha definito i partecipanti “amministratori del futuro”.

L’incontro di quest’anno ha anche citato la “disinformazione” – non la guerra o la povertà – come la principale minaccia che l’umanità dovrà affrontare nei prossimi due anni.

I partecipanti all’incontro di quest’anno hanno anche messo in guardia contro il pericolo che “i leader sbagliati” vengano eletti nelle principali competizioni elettorali nazionali quest’anno. Hanno suggerito che l’identificazione digitale potrebbe essere utilizzata per tracciare i non vaccinati. Il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha messo in guardia dal rischio pandemico rappresentato da una “malattia X” ancora sconosciuta.

Il WEF ha inoltre contribuito a promuovere o sostenere una serie di iniziative, tra cui il metaverso, i programmi nazionali di identificazione digitale, la tecnologia di modifica genetica, la censura dei contenuti online utilizzando l’intelligenza artificiale (AI), i “partecipanti” a studi clinici generati dall’intelligenza artificiale e ha affermato che ci sono “ragioni solide e razionali” per impiantare microchip nei bambini.

Glaser ha affermato che queste iniziative, che ha definito “bizzarre”, hanno provocato “un danno irreversibile alle pubbliche relazioni” per il WEF, ma le iniziative continueranno a influenzare la politica globale.

“Schwab sarà per sempre conosciuto come il ‘mangia i tuoi insetti’. Le pessime pubbliche relazioni sono una probabile ragione per cui sta “facendo un passo indietro”. Ma Schwab ha effettivamente realizzato ciò che si proponeva decenni fa”, ha affermato Glaser, citando gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che secondo lui “stanno accelerando” verso la data target del 2030.

“Non credo che ci sarà un successore che si avvicinerà mai tanto a un personaggio simile al cattivo di Bond quanto Schwab”, ha detto Hinchliffe.

“I suoi piani per il dominio del mondo espressi con un forte accento tedesco lo renderebbero una caricatura quasi ridicola se non fosse per quanto potente e influente sia diventato da quando Henry Kissinger lo prese sotto la sua ala protettrice ad Harvard negli anni ’60.”

Michael Nevradakis, Ph.D.

Michael Nevradakis, Ph.D.

Michael Nevradakis, Ph.D., con sede ad Atene, Grecia, è un reporter senior di The Defender e fa parte della rotazione dei conduttori di “Good Morning CHD” di CHD.TV

