Siamo Sicuri che il Cristianesimo sia una Religione? R.S.

Siamo sicuri che il cristianesimo sia una religione?

Anche se fosse la migliore? Se fosse così sarebbe già stata spazzata via, perché di schifezze anche ad alto livello gerarchico è piena la storia, prescindendo da chi vi abbia concorso, come e perché. Inoltre l’intera società “occidentale” è una sfida per il cristianesimo almeno dalla metà del XVII secolo.

La Chiesa si è opposta in vario modo al vizio e all’eresia, da Sant’Atanasio a San Pier Damiani; dalla Controriforma alla Pascendi; dai dogmi mariani a Benedetto XVI… La Santa Chiesa non è mai finita e non finirà nemmeno in questa occasione, che incarna lo scontro prefigurato nella Sacra Scrittura e nel catechismo postconciliare di Giovanni Paolo II.

Il problema c’è, il terzo segreto di Fatima è ancora in parte celato, l’uomo (anche l’uomo di Chiesa) senza Gesù non può nulla. Senza la Grazia è impotente nell’agire attivamente contro lo spirito ribelle a Dio; invece tutto può nella potenza passiva del ricevente la Grazia, recipiente che si riempie come la Vergine Madre.

Al “cristianesimo-religione” manca la potenza passiva, perché scade nella pretesa di una potenza attiva fatta di regole e atti fondati sul potere e il volere deliberativo dell’uomo che li compie. Il mistero di Dio si rivolge agli umili operai della vigna: il monachesimo seppe salvare l’intera cultura classica dall’incedere dei barbari, il silenzio delle nonne conservò la fede nei regimi comunisti e l’impotenza debole dei missionari riuscì a coinvolgere interi popoli estranei al cristianesimo.

Certamente perdura nella storia un odio verso Cristo e quindi verso la Chiesa, ma non vincerà proprio perché la Chiesa non incarna una religione tra le tante, come le altre. Gesù ha rivelato altro, un oltre, introducendo la Nuova Alleanza a compimento dell’Antica scaduta in religiosità, orgoglio, pretesa di superiorità e disprezzo per il prossimo. Anzi: nel nome di Gesù Cristo il nemico va amato, perché la croce di Cristo è il prezzo che il Verbo incarnato è disposto a pagare per la nostra salvezza, aprendo uno scenario che va oltre le realtà creaturali per affacciarsi nella beatitudine eterna.

Quello che siamo in grado di percepire o intendere è solo una minima parte dello scontro in atto. A ridurre la nostra visuale contribuisce una prospettiva positivista e la deleteria pretesa della conoscenza del bene e del male, insieme a quella di separare anzitempo grano buono e zizzania (con il metro impreciso che sconta la tara del peccato originale). La Grazia interviene ad ampliare lo sguardo, pur sempre ristretto a confronto dell’ampiezza della visuale divina.

Allora assume un significato più chiaro l’essere coinvolti in un conflitto contro le “potenze dell’aria” dentro la realtà delle promesse divine (la parusia in primis). Le piaghe rimaste sul corpo di Cristo risorto disinnescano ogni illusoria idealizzazione di un qualsiasi trionfo senza passare dalla croce, eppure ci chiamano ad un fine ben diverso da una fine!

San Tommaso ci è di grande aiuto: tramite suo, Gesù ci consegna la beatitudine di coloro che si fidano pur non avendo visto con così tanta evidenza le prove. Ci dà anche la pazienza per non essere increduli, ma diventare (questo il verbo nel vangelo, a indicare un incedere nel tempo) credenti nel compimento nella storia dell’umanità dell’eterna Volontà di Dio.

Nella battaglia feroce che avviene nel tempo (dove per Dio un giorno Suo sono come mille anni dei nostri) gli attori terreni della congiura, che vorrebbe staccare in eterno dall’Amore eterno di Dio, sono passeggeri come i temporali d’estate per quanto essi possano essere devastanti.

Dio scrive diritto sulle righe storte delle creature ribelli e dei loro burattini terreni che non capiscono l’infinita differenza e distanza tra il potere di Dio e quello del Falsario e Omicida interprete del Male (inteso come mancanza d’Amore e la separazione dalla Volontà di amare di Dio).

La creatura sussiste solo nell’essere creata: Cristo Re dell’Universo è colui in cui ogni creatura può sussistere.

Chi disprezza Cristo si autoesclude consegnandosi alla disintegrazione, all’autodistruzione, nell’imperdonabile peccato contro lo Spirito Santo. Il rifiuto della Rivelazione che Dio ha dato di sé stesso, purificandola da ogni velleità di legarla religiosamente a un orgoglio o una pretesa superiorità, spiega la tragedia dell’odio e l’assoluta novità cristiana rispetto alla logica del potere, anche quello religioso… soprattutto quello.

Nel dire “servo inutile” chi si fida ma facendone un recipiente della Grazia, siamo chiamati all’umiltà e addirittura ci è chiesto di morire al nostro io fino ad amare anche i nemici. Gesù dice molto semplicemente: fidati di me mite e umile di cuore! Dice: seguimi! Non metterti tu davanti, perché potresti fraintendere.

La Chiesa-sposa non deve dialogare con il male, ma senza arroganza perché non detesta alcuna tra le creature.

Il disordine coincide con il peccato e il “nuovo ordine” non può costruirlo chi pecca sempre più smaccatamente, nemmeno se qualche falso profeta sostenesse che la divina misericordia copre tutto per un “amore” che puzza di ideologia: l’Amore vero perdona tutto a chi si pente del proprio peccato.

Perciò c’è festa in Cielo per un peccatore pentito, mentre novantanove giusti (sedicenti tali e inesistenti nell’orgoglio e nella millanteria autoproclamati) possono solo insistere nella giustizia di scribi e farisei, senza superarla: perciò non entreranno nel Regno dei Cieli e in quella giustizia, oltrepassando le nostre misure creaturali. Vale in ogni ambito.