Il KulturKampf, il Vaticano I e i Papi fino a Benedetto XV. Storia della Chiesa, Radio Spada.

Dopo:

Con grande piacere presentiamo ai lettori il volume XIII (ED ULTIMO!) della Storia universale della Chiesa scritta dal Card. Hergenröther! Questo tredicesimo libro ha come titolo Il Kulturkampf, il Concilio Vaticano I, i pontificati fino a Benedetto XV. Di seguito la nostra presentazione, cliccare sul link per vedere l’indice completo e le altre informazioni.

Trattandosi dell’ultimo volume della serie, proponiamo diverse offerte per voi:

Il singolo volume XIII è acquistabile fino al 25 giugno, al prezzo di 23 Euro (e non 25) + spese di spedizione.

L’intera serie di 13 volumi è acquistabile fino al 25 giugno, al prezzo di 209 Euro (e non 280), corriere incluso.

I volumi della serie eventualmente mancanti nella propria collezione, sono acquistabili fino al 25 giugno con un’offerta personalizzata da richiedere a Radio Spada.

COME ADERIRE E ORDINARE: tramite Whatsapp (3662949035) o Telegram (@edizioniRS) o email (edizioniradiospada@gmail.com) , e NON direttamente sull’ecommerce, che non è calibrato per simili offerte.

Le opzioni di SPEDIZIONE (per il singolo o volume o per i mancanti) sono:

– spedizione non tracciabile (non possiamo sapere dalle poste dove il libro si trova) a 2 €,

– spedizione tracciabile (piego libri raccomandato) a 5,50 €,

– servizio Posta1 a 9 € (solo entro 2kg di peso),

– corriere a 12 € o

– servizio di contrassegno, ossia di pagamento alla consegna, a 15 € (per il contrassegno: in caso il vettore non vi trovi c’è una salata penale a carico del destinatario; dunque va scelto solo se si è pienamente reperibili).

COME PAGARE: I METODI DI PAGAMENTO sono illustrati a questo link https://www. edizioniradiospada.com/ pagamenti-e-spedizioni.html, ma per chi ha bisogno di un ausilio ci sono i contatti indicati sopra.

Nota delle Edizioni Radio Spada

Con questo XIII volume si chiude la Storia universale della Chiesa del Card. Giuseppe Hergenröther, alle soglie del pontificato di Achille Ratti – Pio XI, che viene annunciato nelle ultime righe.

Sull’orlo del baratro, o quasi, si potrebbe dire. E risulta impressionante, nello sfogliare le pagine, la constatazione inevitabile di quanto fosse vivo, forte e in crescita il Cattolicesimo, uscito dalle tempeste rivoluzionarie e dai terremoti ideologici del XVIII e XIX secolo. Certo le difficoltà non mancavano, le sfide erano numerose, le ferite difficili da contare, ma la Chiesa camminava a passo spedito tra le rovine del mondo. Il Kulturkampf, la presa piemontese di Roma, le trame della massoneria, gli attacchi del modernismo (condannato da San Pio X), non lasciavano ancora pienamente presagire la crisi che sarebbe giunta pochi decenni dopo, col Vaticano II.

Questo volume, ricco di informazioni sull’Oriente, l’Africa e l’America, non si limita a raccontare i pericoli interni al Cattolicesimo ma offre uno sguardo a tutto campo che non esclude la catastrofe dottrinale, sociale e politica del protestantesimo e degli scismi russo e greco, con un particolare riferimento alle vicende della nascente chiesa nazionale ellenica. Interessanti risultano i passaggi sulla teologia, le controversie dottrinali, la poesia e l’arte così come sulle nuove congregazioni cattoliche, sulla vita dei Papi Pio IX, Leone XIII, Pio X, Benedetto XV.

Il libro termina, prima dei capitoli integrativi sugli ultimi due pontificati, con un Epilogo che, senza esagerazione, può definirsi una sintesi impeccabile delle minacce che insidiano la Chiesa e, d’altro canto, di ciò che le dà una forza inesauribile: nella cruda attualità che lo caratterizza, si conclude con parole vere e cariche di speranza – certe e inequivocabili – che consegniamo al lettore, coi nostri migliori auguri:

Tu sei Pietro, e su questa Pietra io edificherò la mia Chiesa, e le porte dell’inferno non prevarranno contro di lei.

>>> Il Kulturkampf, il Concilio Vaticano I, i pontificati fino a Benedetto XV <<<