L’Ignoranza e l’Idiozia che Alimentano l’Anti-Ebraism* e l’Anti-Semitism*.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato dal prof. Alessandro Orsini su X (già Twitter). Fortunatamente il tipo di problema evidenziato dal prof. Orsini non si presenta nei commenti del nostro sito, ma è comunque interessante sottolineare anche cose evidenti ai più. Anche perché purtroppo l’equivoco è alimentato da entrambe le parti, approfittando deggl’ignoranza di molti. Fior di ebrei – oltre a Moni Ovadia citato da Orsini – sono contrari a quanto sta accadendo in Medio Oriente; sia in Europa, in Italia che negli Stati Uniti. Ma giornali e commentatori filo-Netanyahu (il Foglio ne è un vivaio inesauribile) classificano nell’antisemitismo le critiche alla carneficina in corso. A parte il fatto che i palestinesi sono semiti anch’essi, no? Buona lettura e diffusione.

Se qualcuno scrive che il problema sono gli ebrei, lo blocco non per antisemitismo, ma per idiozia.

Io non capisco perché in Italia sia così difficile impostare un discorso su basi scientifiche.

Dire che “il problema sono gli ebrei” è una grande manifestazione di ignoranza.

Procedo per punti per rendere tutto più semplice:

1) Essere “ebrei” significa appartenere a una religione; essere israeliani significa appartenere a uno Stato. Essere ebrei è come essere cristiani o musulmani. Essere israeliani è come essere italiani o francesi;

2) Il fatto che un cristiano commetta un crimine non consente di affermare che tutti i cristiani sono criminali. Biden, che arma il genocidio a Gaza, è cristiano-cattolico: vi sembra che sia uguale al papa?

3) Moni Ovadia, la figura pedagogica più alta e nobile del nostro Paese, è ebreo: vi pare che sia uguale a Ben Gvir? Sono entrambi ebrei: è così difficile capire che l’uno è la negazione dell’altro?

4) Il fatto che i musulmani dell’Isis commettano una strage non consente di affermare che tutti i musulmani sono terroristi. Gli ebrei nel mondo che solidarizzano con i palestinesi di Gaza sono probabilmente più numerosi di quelli che sostengono il bombardamento guidato da Netanyahu.

L’ignoranza che alimenta l’antisemitismo è la stessa ignoranza che alimenta l’islamofobia.

Come si fa a non capirlo? Nessuno può pensare di costruire un mondo senza islamofobia se esiste l’antisemitismo giacché i processi illogici di pensiero che sorreggono l’antisemitismo sono gli stessi che sorreggono l’islamofobia.

Combattere contro l’islamofobia senza combattere l’antisemitismo è come combattere contro la povertà senza combattere le carestie.

Prima ancora di rispettare i popoli e le religioni, rispettiamo l’intelligenza umana.

