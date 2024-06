Ma poi le Devastanti Sanzioni Hanno Spezzato le Reni alla Russia? Pro-Memoria, Gas e Petrolio.

MOSCA, 25 giugno (Reuters) – Le entrate del petrolio e del gas della

Russia a giugno sono destinata ad aumentare di oltre il 50% anno su anno

a 9,4 miliardi di dollari, hanno mostrato i calcoli di Reuters, dopo una

diminuzione dei sussidi alle raffinerie e riflettendo la capacità

dell’economia russa di limitare l’impatto delle sanzioni.

Queste entrate sono state la più importante fonte di denaro per il

Cremlino, rappresentando circa un terzo-metà dei procedimenti di

bilancio federale totali nell’ultimo decennio.

Il conflitto militare in Ucraina ha spinto l’Occidente a imporre molteplici

sanzioni volte a frenare le entrate russe di petrolio e gas che

rappresentano circa un terzo del bilancio federale del paese.

La Russia è stata in grado di deviare le esportazioni di petrolio dall’Europa

verso l’India e la Cina, assicurando i flussi finanziari tanto necessari per il

suo bilancio, che è in deficit poiché Mosca spende molto per la difesa e la

sicurezza.

I calcoli di Reuters mostrano che le entrate petrolifere e del gas previste

dalla Russia a giugno sono di 814 miliardi di rubli (9,4 miliardi di dollari),

rispetto ai 794 miliardi di rubli di maggio e 529 miliardi di rubli del giugno

2023.

