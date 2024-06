Alzheimer, Demenza, Declino Cognitivo, Ansia: Effetti Avversi del Siero. Ecco le Prove, su The Exposé.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. ci rendiamo conto che è molto lungo, ma è fondamentale per capire alcuni dei meccanismi della situazione di pericolo che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo. Buona lettura e condivisione.

§§§

Ecco la prova che le iniezioni covid causano il declino cognitivo; come avviene e come lo trattiamo?

Di RHODA WILSON

Le lesioni neurologiche lievi e manifeste sono uno dei risultati più comuni di un danno farmaceutico. Le iniezioni covid non fanno eccezione. Eccellono nel causare danni cognitivi e molti di noi hanno notato danni sia sottili che eccessivi a seguito della vaccinazione che relativamente poche persone sanno come affrontare.

Per molto tempo, l’ipotesi che i vaccini compromettessero la cognizione è stata “aneddotica” perché basata sull’osservazione di persone nel loro gruppo di pari o pazienti. Ma recentemente sono emersi grandi set di dati che mostrano che questo fenomeno è molto reale e che i gravi danni che abbiamo osservato a causa dei vaccini (ad esempio, la morte improvvisa) sono solo la punta dell’iceberg.

In questo articolo Un medico del Midwest esamina le prove che i “vaccini” covid stanno danneggiando la cognizione ed esplora i meccanismi che consentono che ciò accada in modo da poter capire meglio come trattarlo.

Ora abbiamo la prova che i vaccini Covid danneggiano la cognizione

Di un medico del Midwest

Nota: ho originariamente pubblicato questo articolo un anno fa. Lo ripubblico ora perché è emerso un solido set di dati che purtroppo convalida l’ipotesi che avevo avanzato allora.

Quando i vaccini contro il covid-19 furono immessi sul mercato, a causa della loro progettazione mi aspettavo che avessero problemi di sicurezza e mi aspettavo che, a lungo termine, sarebbero stati collegati a una serie di problemi cronici. Questo perché c’erano una serie di ragioni per sospettare che avrebbero causato disturbi autoimmuni, problemi di fertilità e tumori – ma per qualche motivo (come dimostrato dalle fughe di notizie dell’EMA da parte di Pfizer), i vaccini erano stati esentati dall’essere adeguatamente testati per uno qualsiasi di questi problemi, prima di essere dato agli esseri umani.

Poiché tutti i nuovi farmaci devono essere sottoposti a tale test, l’ho interpretato come una tacita ammissione del fatto che si sapeva che sarebbero emersi problemi importanti in queste aree e che è stata presa la decisione che era meglio non testare ufficialmente nessuno di essi, quindi lì non ci sarebbero stati dati che dimostrino che Pfizer “sapeva” che i problemi si sarebbero sviluppati e quindi potrebbe rivendicare una plausibile negabilità. Purtroppo, da quando i vaccini sono entrati nel mercato, questi tre problemi, in particolare l’autoimmunità, sono diventati alcuni degli eventi gravi più comuni associati ai vaccini.

All’inizio del lancio del vaccino, per me, c’erano quattro segnali d’allarme:

1. Le prime campagne pubblicitarie per i vaccini menzionavano che ti saresti sentito malissimo quando avessi ricevuto il vaccino, ma andava bene ed era un segno che il vaccino stava funzionando. Anche con i vaccini che avevano un tasso molto elevato di eventi avversi (ad esempio, il vaccino HPV), non avevo mai visto questo messaggio prima. Ciò significava che probabilmente il tasso di eventi avversi con i vaccini contenenti proteine ​​​​spike sarebbe stato molto più elevato del normale.

2. Molti dei miei colleghi che hanno ricevuto il vaccino – poiché erano operatori sanitari, sono riusciti a farlo per primi – hanno postato sui social media quanto si sono sentiti male dopo aver ricevuto il vaccino. Anche questo era qualcosa che non avevo mai visto con un vaccino precedente. Dopo un po’ di ricerche, ho notato che quelli con le peggiori reazioni al vaccino in genere avevano già avuto il covid e la loro reazione era stata al secondo vaccino anziché al primo, a significare che si stava verificando un qualche tipo di maggiore sensibilizzazione a causa delle esposizioni ripetute alla proteina spike. Allo stesso modo, anche lo studio clinico pubblicato sul vaccino Pfizer ha mostrato che le reazioni avverse erano notevolmente più elevate con la seconda iniezione piuttosto che con la prima.

3. Una volta che il vaccino è diventato disponibile al grande pubblico, i pazienti hanno immediatamente iniziato a manifestare reazioni al vaccino, molti dei quali hanno affermato di aver ricevuto la vaccinazione antinfluenzale ogni anno e di non aver mai sperimentato qualcosa di simile con una vaccinazione precedente. Una delle cose più preoccupanti era la pre-esacerbazione di malattie autoimmuni, ad esempio, i punti del loro corpo in cui in precedenza avevano occasionalmente l’artrite sembravano tutti in fiamme. Dopo aver iniziato a indagare, mi sono reso conto che le persone vedevano un tasso del 15-25% di nuovi disturbi autoimmuni o esacerbazione di disturbi autoimmuni esistenti che si sviluppavano dopo il vaccino: un aumento massiccio che non avevo mai visto in nessuna precedente causa di vaccino.

Nota: ciò è stato dimostrato da un sondaggio israeliano del febbraio 2022 che ha mostrato che il 3% dei destinatari del vaccino ha manifestato un nuovo disturbo autoimmune e che il 24% ha sperimentato un’esacerbazione di uno preesistente, un database reumatologico pubblicato nel BMJ ha rilevato il 4,4% di i riceventi hanno sperimentato un’esacerbazione di una malattia autoimmune preesistente e un sondaggio condotto da un medico privato su 566 pazienti ha riscontrato che la vaccinazione ha aumentato i loro marcatori infiammatori, facendo passare il rischio di attacco cardiaco in cinque anni dall’11% al 25%.

4. Circa un mese dopo che i vaccini erano stati resi disponibili al pubblico, ho iniziato a chiedere ad amici e pazienti di condividere la notizia di aver conosciuto qualcuno che era morto inaspettatamente e improvvisamente dopo aver ricevuto il vaccino, in genere a causa di un infarto, un ictus o un’improvviso caso aggressivo di covid-19.

Anche questo era estremamente preoccupante per me, perché le reazioni a una tossina tipicamente si distribuiscono secondo una curva a campana, con quelle gravi molto più rare di quelle moderate. Ciò significava che se si fossero verificate così tante reazioni gravi, ciò che potevo già vedere era solo la punta dell’iceberg e si sarebbero verificate reazioni molto, molto meno evidenti, al punto che probabilmente molte persone che conoscevo sarebbero finite avere complicazioni dovute al vaccino.

Ho cercato di mettere in guardia i miei colleghi sui pericoli di questo vaccino, ma anche quando ho sottolineato che lo stesso studio della Pfizer ha ammesso che il vaccino ha più probabilità di danneggiare che di aiutare, nessuno mi ha ascoltato. Non essendo sicuro di cos’altro fare, ma non disposto a non fare nulla, ho deciso di iniziare a documentare tutte le gravi reazioni in cui mi sono imbattuto in modo da poter avere qualche tipo di “prova” da mostrare ai miei colleghi.

Questo era qualcosa di estremamente importante all’epoca poiché nessuno era disposto ad assumersi il rischio personale di pubblicare qualcosa che andava contro la narrativa (cioè dire che i vaccini stavano uccidendo le persone) nella letteratura sottoposta a revisione paritaria. Poco dopo che Steve Kirsch mi ha gentilmente aiutato a lanciare il mio Substack, ho deciso di pubblicare il log che avevo messo insieme, e poiché c’era un bisogno urgente di quell’informazione – poiché molti avevano visto le stesse cose che avevo osservato io ma nessuno mi stava segnalando le loro: il post è diventato virale e ha creato gran parte della base di lettori iniziale che ha reso possibile il mio Substack.

La realizzazione del progetto ha richiesto un tempo enorme, soprattutto la verifica di ogni storia che mi è stata segnalata, quindi ho concluso il progetto dopo un anno. Durante quel periodo, mi sono imbattuto in 45 casi di morte (questi costituivano la maggior parte dei 45 casi), qualcosa che mi aspettavo sarebbe stato fatale in seguito (ad esempio, cancro metastatico) o una disabilità permanente e totale. Inoltre, in linea con la curva a campana descritta in precedenza, ho riscontrato anche molti infortuni più gravi ma non così gravi.

Ciò che ho trovato notevole in questo è che attraverso un sistema di segnalazione passiva nel mio limitato social network (ho appreso di questi casi perché le persone mi hanno contattato o qualcuno li ha condivisi con disinvoltura), solo io ho trovato abbastanza casi di gravi lesioni da vaccino per giustificare il ritiro dei vaccini covid-19 dal mercato. Tuttavia, le nostre autorità sanitarie, che avevano accesso a migliaia di volte più dati di me, hanno scelto di far finta di nulla. Inoltre, dal mio set di dati (poiché è abbastanza grande da contenere tutti i comuni danni da vaccino covid), ho previsto accuratamente la maggior parte dei danni da vaccino che sarebbero stati successivamente osservati e che solo ora (anni dopo) vengono gradualmente riconosciuti.

D’altra parte, stiamo ora vedendo chiari segnali di un aumento della mortalità in tutto il mondo, grandi sondaggi stanno rilevando che un quinto degli americani conosce qualcuno che credono sia stato ucciso dai vaccini e poiché tanta fiducia è stata persa a causa di questo insabbiamento, le autorità sanitarie pubbliche stanno finalmente ammettendo che potrebbe esserci un problema – ma fino ad ora non hanno detto nulla perché “non volevano creare esitazione vaccinale”, che guarda caso è la stessa scusa usata per decenni (ad esempio, Il dottor Meier, un illustre professore, ha denunciato questo comportamento dopo che il governo ha scatenato un disastro di poliomielite facilmente prevenibile nel 1955).

Modelli di danno da vaccino

Ho avuto un interesse di lungo periodo nello studio delle lesioni da farmaci perché molti dei miei amici e parenti hanno avuto reazioni negative a farmaci. Nella maggior parte di questi casi, esistevano ampi dati che dimostravano che la reazione poteva verificarsi – spesso al punto da sconsigliare che il farmaco rimanesse sul mercato – e tuttavia quasi nessuno nel campo medico era a conoscenza di questi pericoli, il che portava i miei amici feriti a non essere mai avvertiti prima di assumere il farmaco o addirittura mentre si verificava la lesione (ad es, il medico diceva che non aveva mai visto nessuno avere quelle reazioni, che qualsiasi cosa stesse accadendo era dovuta all’ansia e che sarebbe finita presto, mentre in realtà era diventata una condizione a vita perché il paziente non aveva interrotto il farmaco in tempo).

La mia teoria della curva a campana è nata originariamente dall’esame di tutti i loro casi. Ero quindi interessato a sapere se la distribuzione degli eventi avversi derivanti dai vaccini a base di proteine ​​​​spike corrispondesse a ciò che avevo osservato con precedenti prodotti farmaceutici pericolosi e se ciò che avevo visto personalmente corrispondeva o meno a ciò che tutti riportavano online, il che è parte del motivo per cui ho ho lavorato tantissimo per assicurarmi che il registro fosse accurato e dettagliato.

Una delle cose che mi ha subito colpito durante quel processo di registrazione sono stati i molteplici casi di un genitore di un amico in una casa di cura che ha ricevuto il vaccino, subito ha subito un rapido declino cognitivo che è stato “diagnosticato” come morbo di Alzheimer e poi è morto non molto tempo dopo. . All’epoca, supponevo che questi fossero molto probabilmente dovuti a ictus ischemici non diagnosticati poiché quello era il meccanismo più plausibile per descrivere ciò che avevo sentito, ma non ne ero sicuro poiché non avrei mai potuto esaminare nessuno di questi individui per i segni che un ictus era effettivamente accaduto.

Nota: nonostante i numerosi decessi tra la popolazione delle case di cura a causa del covid e dei vaccini, il numero di persone in attesa di ricovero in una casa di cura è aumentato in modo significativo (come dimostrato da questo ampio set di dati provenienti dai Paesi Bassi). Dato che le persone in genere non vogliono andare in una casa di cura a meno che non siano più in grado di prendersi cura di se stesse, ciò suggerisce che qualcosa di nuovo sta causando il rapido sviluppo di deterioramento cognitivo debilitante (ad esempio, demenza) nella popolazione adulta. Allo stesso modo, come Ed Dowd ha ripetutamente documentato, c’è stato un grande aumento della disabilità fisica e cognitiva in tutta la popolazione adulta che ha avuto un impatto significativo sull’economia a causa del numero di lavoratori che vengono persi a causa degli infortuni da vaccino.

Più recentemente, Steve Kirsch è stato contattato da un informatore che ha riferito che c’è stato un aumento di 25 volte di demenza improvvisa nella casa di cura dove lavora. Allo stesso modo, come nei casi condivisi con me, Kirsch ha notato che (come me) è stato spesso contattato da parenti che hanno riferito di un’improvvisa insorgenza di demenza nel loro amato parente, che è stata poi “nascosta sotto il tappeto”. Inoltre, ha anche raccolto numerose altre forme di prova che confermano che ciò sta effettivamente accadendo. Questi casi sono davvero tristi perché gli anziani nelle case di cura hanno pochissima capacità di difendere se stessi e la maggior parte delle persone li considererà semplicemente “morbo di Alzheimer” piuttosto che vedere la bandiera rossa che li fissa in faccia.

Questi casi erano molto preoccupanti per me, poiché significavano (secondo la curva a campana) che ci sarebbe stata una porzione molto più ampia di persone che avrebbero sviluppato un declino cognitivo meno grave in seguito alla vaccinazione.

Nota: uno dei tipi più comuni di lesioni da farmaci è rappresentato dalle lesioni neurologiche che compromettono le funzioni cognitive e creano sintomi psichiatrici. Ciò pone i pazienti nella difficile situazione di essere messi in cattiva luce dal sistema medico. I medici, infatti, partono dal presupposto che i sintomi psichiatrici siano la causa della malattia piuttosto che un sintomo della stessa, facendo sì che il paziente si senta dire che la malattia è tutta nella sua testa e che venga continuamente indirizzato verso un aiuto psichiatrico. Uno dei migliori esempi di ciò si è verificato a seguito dei ritmi cardiaci anomali (ad esempio, palpitazioni rapide che provocano ansia) causati dal vaccino che danneggia il cuore, che sono stati costantemente diagnosticati come il risultato dell’ansia, anche quando un successivo esame che ho richiesto ha dimostrato che il danno cardiaco era presente. È sorprendente che all’inizio dell’era dei vaccini, molti medici (come spiegato QUI) riconoscevano che i vaccini causavano lesioni neurologiche che si manifestavano come sintomi psichiatrici, ma ora questo riconoscimento è stato quasi completamente dimenticato.

Quando ho iniziato a vedere sempre più segni di deterioramento cognitivo in seguito alla vaccinazione, mi sono reso conto che ciò che osservavo rispecchiava ciò che avevo visto in precedenza con condizioni infiammatorie croniche come la tossicità da muffe, le lesioni da vaccino HPV e la malattia di Lyme. Alcuni degli esempi includevano:

• Molte persone hanno riferito di avere un cervello “covid” in cui era semplicemente più difficile per loro pensare e ricordare le cose. A volte ho visto ciò accadere dopo casi più gravi di covid, ma più frequentemente dopo la vaccinazione, insieme a molti casi di pazienti che secondo la loro sequenza temporale lo avevano chiaramente sviluppato dal vaccino ma credevano comunque che provenisse da covid.

• Questi problemi tendevano a colpire con maggiore probabilità gli adulti più anziani, ma erano più propensi a notarli (e lamentarsene) i più giovani. Nel caso degli anziani, in genere ne venivo a conoscenza da qualcun altro che aveva osservato il declino cognitivo piuttosto che direttamente dalla persona.

• Ho visto numerosi casi di persone ferite da vaccino che avevano difficoltà a ricordare o ricordare la parola che sapevano esprimeva ciò che stavano cercando di comunicare, questo è anche un sintomo comune di tossicità da muffa.

• Ho avuto amici e pazienti che mi hanno detto che il loro cervello semplicemente non funzionava più allo stesso modo da quando avevano ricevuto il vaccino. Ad esempio, alcuni colleghi mi hanno detto che avevano iniziato a perdere la capacità di ricordare le cose fondamentali di cui avevano bisogno per esercitare la professione medica, ad esempio i dosaggi dei farmaci per le prescrizioni. Hanno condiviso che erano molto preoccupati di dover andare in pensione anticipata e che pensavano che ciò derivasse dal vaccino, ma non c’era nessuno con cui potessero parlarne, il che comprensibilmente ha creato molti dubbi e ansia.

• Ho visto casi di colleghi che dimostravano un deterioramento cognitivo evidente (e permanente) dopo che avevo pensato che avessero ricevuto il vaccino. Il loro handicap non è mai stato menzionato o affrontato, piuttosto il medico ha continuato a lavorare, non ha funzionato altrettanto bene e in alcuni casi è andato in pensione.

• Ho incontrato pazienti gravemente danneggiati dal vaccino che mi hanno detto che uno dei sintomi principali era una perdita del funzionamento cognitivo che avevano dato per scontato per tutta la vita. In molti casi, dopo il trattamento del danno da vaccino, anche le loro capacità cognitive sono migliorate.

• I colleghi che hanno curato pazienti danneggiati dal vaccino mi hanno detto che il deterioramento cognitivo era uno dei sintomi più comuni che avevano riscontrato ed era particolarmente degno di nota perché non avevano mai visto nulla del genere accadere ai giovani adulti. Per citare il dottor Pierre Kory:

“Nella mia pratica di trattamento delle lesioni da vaccino, uno dei tre sintomi più comuni che vedo è la confusione mentale. Molti dei miei pazienti erano nel fiore degli anni, ora riescono a malapena a funzionare, hanno un significativo deterioramento cognitivo e hanno bisogno di molto aiuto da parte dei nostri infermieri per portare a termine i loro piani di trattamento. Non avrei mai immaginato di vedere tutto questo in persone molto più giovani di me e invece lo vedo ogni giorno. Ogni giorno sono testimone di un’immensa sofferenza che è difficile esprimere a parole”.

• Uno dei miei amici, un immunologo molto intelligente, ha sviluppato complicazioni dovute ai primi due vaccini e, sulla base dei sintomi, è stato in grado di descrivere esattamente quali parti del loro sistema immunitario stavano diventando sregolate. Contro il mio consiglio, hanno preso un richiamo e hanno riferito di aver sofferto di un significativo deterioramento cognitivo mai sperimentato prima nella loro vita. Ritengo che questo caso sia importante da condividere in quanto illustra come un’esacerbazione del danno da vaccino possa anche causare un’esacerbazione dei sintomi cognitivi.

Nota: ho riscontrato anche un significativo deterioramento cognitivo in persone gravemente malate di covid-19. Ciò non era così insolito poiché il delirio è una complicanza ben nota nei pazienti ricoverati in ospedale per una malattia sistemica (ad esempio, sepsi), ma sembrava verificarsi più frequentemente del solito. Tuttavia, in quasi tutti i casi, il deterioramento cognitivo del Covid-19 si è risolto dopo la malattia, anche quando erano gravemente malati e avevano richiesto il ricovero in ospedale. Mentre il deterioramento cognitivo che ho riscontrato a causa dei vaccini era spesso permanente a meno che non fosse trattato.

Ho voluto scrivere questo articolo specificatamente per due motivi.

Innanzitutto, a meno che tu non abbia parlato con molte persone che hanno vissuto tutto questo, è davvero difficile descrivere cosa vuol dire perdere gradualmente la testa e le funzioni cognitive di base su cui contavi per navigare nel mondo, specialmente se tutti intorno a te lo stanno dicendoti che non sta succedendo ed è tutto nella tua testa. Ho scritto questo articolo per dare voce a quelle persone.

In secondo luogo, nonostante il morbo di Alzheimer sia la malattia più costosa per l’America, la maggior parte dei medici ne sa abbastanza poco e lo usa invece come diagnosi generale ogni volta che un paziente mostra segni di disturbi cognitivi. A mia volta, direi che ciò è dovuto al fatto che c’è un interesse minimo nella comprensione delle cause e dei trattamenti del morbo di Alzheimer, poiché ci sono molti più soldi nella “ricerca” e nella produzione di farmaci costosi (ma inutili e dannosi).

Prova di deterioramento cognitivo

Allo stesso tempo, mentre osservavo questi effetti, circolavano anche molte voci online secondo cui i vaccini avrebbero causato gravi danni cognitivi e che saremmo stati testimoni di un’apocalisse zombi a causa delle lesioni del vaccino.

Questa apocalisse ovviamente non è mai avvenuta, il che illustra ancora una volta perché è così importante essere giudiziosi con ciò che si dice che accadrà – poiché il nostro movimento ha ripetutamente danneggiato la sua credibilità facendo previsioni facilmente stravaganti e facilmente falsificabili. Ciononostante, molti hanno osservato il sospetto che si stesse verificando un deterioramento cognitivo. Ad esempio, si può citare l’articolo di Igor Chudov sull’argomento:

Possiedo una piccola impresa e ho a che fare con molte persone e altre piccole imprese. La maggior parte forniva un servizio affidabile, ricordava gli appuntamenti, seguiva i problemi e così via. Ho notato che ultimamente alcune persone sono diventate meno capaci a livello cognitivo. Dimenticano gli appuntamenti essenziali, non riescono a concentrarsi, commettono errori stupidi e così via.

Aumento preoccupante dei problemi cognitivi nel 2023, Igor Chudov, 8 giugno 2023

Nel mio caso, oltre alle scarse prestazioni dei colleghi, il cambiamento più evidente che ho notato è stato un peggioramento degli autisti intorno a me e ho avuto parecchi “quasi incidenti” dovuti alla guida in difficoltà.

La grande sfida con queste situazioni è che è molto difficile dire se qualcosa sta realmente accadendo o se la tua percezione è semplicemente il prodotto di un pregiudizio di conferma. Per questo motivo, mentre mi sentivo a mio agio nell’affermare la mia convinzione che i vaccini covid-19 stessero causando gravi lesioni alle due estremità della curva a campana, ho evitato di farlo per molte delle lesioni meno impattanti al centro, dove era molto più ambiguo. se ciò che stavo osservando fosse “reale” o semplicemente la mia percezione distorta degli eventi intorno a me. Per questo motivo, tra l’altro, non ho mai menzionato i cambiamenti nella guida che ho osservato.

Nota: dopo aver pubblicato l’articolo originale, molti lettori hanno affermato di aver osservato anche loro un significativo peggioramento del comportamento degli automobilisti che li circondavano. Mi è stato quindi indicato questo set di dati, che suggerisce che il problema si stava verificando, ma è difficile da valutare correttamente perché il covid-19 può anche causare deterioramento cognitivo e meno persone guidavano nel 2020 e perché il set di dati non è stato ancora aggiornato dal 2022.

Recentemente, Igor Chudov è stato in grado di identificare un altro set di dati proveniente dai Paesi Bassi che ha ulteriormente confermato che stavamo effettivamente affrontando un massiccio declino cognitivo:

I dati sull’assistenza primaria da gennaio a marzo 2023 hanno mostrato che gli adulti si sono rivolti al proprio medico di famiglia più frequentemente per una serie di sintomi rispetto allo stesso periodo del 2019. I problemi di memoria e concentrazione erano significativamente più comuni rispetto allo scorso anno e nel periodo precedente al covid-19. Per quanto riguarda questi sintomi, la differenza rispetto al 2019 cresce costantemente in ogni trimestre.

Nel primo trimestre del 2023 si è registrato un aumento del 24% delle visite dal medico di famiglia relative a problemi di memoria e concentrazione tra gli adulti (di età pari o superiore a 25 anni) rispetto allo stesso periodo del 2020. Ciò è evidenziato dall’ultimo trimestre trimestrale aggiornamento della ricerca dalla rete GOR. L’aumento dei problemi di memoria e concentrazione negli adulti sembra essere un effetto a lungo termine delle misure contro il coronavirus e delle infezioni da SARS-CoV-2.

Studio trimestrale sugli adulti – round 7, Istituto nazionale per la sanità pubblica e l’ambiente, Ministero olandese della sanità, del welfare e dello sport.

Più nello specifico hanno riscontrato:

• Non è stato osservato alcun aumento negli adulti di età inferiore a 25 anni.

• È stato osservato un aumento del 31% nella fascia di età compresa tra 24 e 44 anni.

• È stato osservato un aumento del 40% nella fascia di età compresa tra 45 e 74 anni.

• Un aumento del 18% è stato osservato nelle persone di età superiore a 75 anni.

Nota: i cicli precedenti di questo sondaggio, oltre ai problemi cognitivi sopra descritti, hanno rilevato che dal 2019 la popolazione generale ha anche sperimentato un peggioramento della salute mentale (ad esempio ansia, depressione o pensieri suicidi), problemi di sonno, stanchezza e problemi cardiovascolari (ad esempio, mancanza di respiro, vertigini o palpitazione cardiaca).

In genere, è improbabile che i pazienti di età inferiore a 75 anni visitino il proprio medico per problemi cognitivi. Considerati nel contesto di questi dati, significa che esiste una prova più forte che gli aumenti (massicci) dei problemi cognitivi per gli under 75 sono stati causati da qualcosa che è accaduto dopo il 2019. Inoltre, poiché c’erano già un gran numero di visite per deterioramento cognitivo negli anziani, l’aumento percentuale più basso è leggermente fuorviante nel quantificare la misura in cui tutti sono stati colpiti. Ad esempio, per citare il rapporto precedente:

I dati relativi alle cure di base mostrano che nel periodo ottobre-dicembre 2022 gli adulti si sono rivolti al medico di famiglia un po’ più spesso per problemi di sonno rispetto allo stesso periodo del 2019. Ciò è stato particolarmente evidente nella fascia di età più anziana (75 anni e oltre).

Studio trimestrale sugli adulti – sesto round, Istituto nazionale per la sanità pubblica e l’ambiente, Ministero olandese della sanità, del welfare e dello sport

Nota: il sonno scarso è una delle cause principali di deterioramento cognitivo (o demenza) e purtroppo viene comunemente compromesso anche dopo la vaccinazione contro il covid-19.

Tutti questi dati mettono i funzionari sanitari in una situazione un po’ imbarazzante poiché la pubblicazione di dati che dimostrano un deterioramento cognitivo su larga scala mina direttamente la narrativa su cui si erano impegnati in precedenza. Ciononostante, gli autori del rapporto sono stati significativamente più sinceri di molti altri prima di loro:

La fonte di questo aumento dei problemi di memoria e concentrazione non è chiara. Una possibile spiegazione potrebbe essere che le misure covid-19 hanno causato un declino cognitivo accelerato tra le persone che stavano iniziando ad avere problemi di memoria e concentrazione (66 anni in media).

Il Covid-19 è stato ovviamente citato come potenziale causa (che, come discusso sopra, a volte può causare un deterioramento cognitivo a lungo termine):

Una spiegazione supplementare potrebbe essere che alcune di queste persone presentano sintomi a lungo termine dopo il covid-19. Diversi studi hanno dimostrato che problemi di memoria e concentrazione sono comuni nei sintomi post-covid. Anche altre malattie infettive, come l’influenza, possono causare questi sintomi. Tuttavia, studi recenti hanno dimostrato che i problemi di memoria a lungo termine e di concentrazione sono molto più comuni dopo il covid-19 che dopo l’influenza. Inoltre, questi sintomi sono più comuni nelle fasce di età più anziane. I dati forniti dai medici di base sono coerenti con questa aspettativa.

Fortunatamente, gli autori hanno riconosciuto che il covid lungo non poteva essere la spiegazione principale di ciò che stava accadendo, e hanno invece alluso all’elefante nella stanza: i vaccini.

Infine, Ed Dowd ha identificato numerosi set di dati governativi che dimostrano che dopo il lancio del vaccino si sono verificate disabilità e disabilità diffuse. Allo stesso modo, VAERS ha rilevato un massiccio picco di problemi cognitivi segnalati dopo che i vaccini covid hanno raggiunto il mercato.

Nota: una delle componenti chiave della spinta al vaccino contro il covid-19 è stata quella di rendere politicamente scorretto sollevare qualsiasi obiezione ai vaccini basata sui dati, e quindi soffocare qualsiasi discussione scomoda sull’argomento che avrebbe messo in luce la pericolosità di questi prodotti. Per questo motivo, ho sentito ripetutamente storie di liberali (compresi quelli famosi) che avevano gravi lesioni da vaccino ma non potevano discuterne con i loro coetanei, poiché farlo significava essere emarginati dal loro gruppo sociale e tagliati fuori dal lavoro e opportunità, ponendoli di fatto in una posizione simile a quella in cui si trovavano gli uomini gay all’inizio degli anni ’80 (poiché fare coming out spesso significava essere scomunicati da molti a te vicini). Fortunatamente, le cose ora stanno cambiando (poiché ci sono troppe ferite da nascondere) e stiamo iniziando a vedere sempre più persone di spicco “uscire allo scoperto” e ammettere di essere state ferite dal vaccino.

Trasparenza dei dati

Prendere decisioni è sempre stato difficile e la storia è piena di errori catastrofici commessi da persone che hanno sbagliato. Per questo motivo, nel corso degli anni sono state sviluppate diverse soluzioni (ad esempio, far sì che un comitato svolga un processo per decidere qualcosa poiché è insolito avere un leader che eccelle nel prendere decisioni eccellenti), tutte con gravi carenze.

Negli ultimi anni, abbiamo ricevuto una spinta affinché i dati diventassero il mezzo per prendere decisioni. Da un lato, penso che questo sia un approccio eccellente. Ad esempio, nelle vendite e in Internet – da dove sospetto abbia avuto origine gran parte della spinta per i dati – grandi quantità di dati vengono utilizzate quotidianamente e costantemente utilizzate per perfezionare il modo in cui è impostata una piattaforma Internet per una campagna di marketing in modo che può massimizzare i profitti.

Tuttavia, in molti casi (ad esempio, al di fuori del business e delle vendite), lo stesso incentivo a utilizzare i dati in modo ottimale e ad adattare ciò che viene fatto in base ai dati non esiste. Per questo motivo, anche se diamo molta importanza alla raccolta dei dati, la maggior parte di essi non viene mai utilizzata. Ad esempio, in medicina, costringiamo i nostri operatori sanitari a inserire un’enorme quantità di dati, ma non combiniamo mai le cartelle cliniche elettroniche per determinare quali farmaci non sono sicuri o inefficaci, il che è molto facile da fare. Direi che ciò è dovuto al fatto che il sistema sanitario riceve così tanto denaro incondizionato, non ha alcun incentivo a produrre risultati migliori e poiché l’industria farmaceutica riceve così tanti soldi per farmaci tossici, ha tutti gli incentivi a mantenerli sul mercato.

Per sancire questo paradigma, l’industria ha dovuto creare la mitologia secondo cui i dati dovrebbero essere visti come l’autorità ultima a cui tutti dobbiamo essere asserviti, ma allo stesso tempo non essere qualcosa di pubblicamente disponibile. Ciò a sua volta è stato fatto sostenendo che i dati erano “informazioni proprietarie costose e la proprietà intellettuale deve essere protetta” o che “contenevano informazioni sanitarie personali che non potevano essere divulgate eticamente per proteggere i pazienti”.

A sua volta, è ormai diventato normale che la scienza si fidi del team di “esperti” che analizzano un set di dati e, non a caso, questo processo si presta alla corruzione.

Ad esempio, l’unico database VAERS sui danni da vaccino disponibile al pubblico esiste perché gli attivisti lo hanno forzato affinché fosse richiesto dalla legge, e da quando è stato creato, il governo, insieme all’establishment medico e ai media, ha fatto tutto il possibile per indebolire il VAERS.

Poiché la reputazione del VAERS era stata macchiata, per i vaccini covid è stato creato un nuovo sistema di monitoraggio, V-Safe, progettato per affrontare le carenze del VAERS. Tuttavia, in breve tempo, gli attivisti scoprirono che V-safe non consentiva di riportare la maggior parte delle reazioni avverse e, inoltre, non rendeva i dati disponibili per analisi esterne. Invece, abbiamo avuto accesso a una pubblicazione di Lancet che concludeva che:

I dati sulla sicurezza di oltre 298 milioni di dosi di vaccino mRNA covid-19 somministrate nei primi 6 mesi del programma di vaccinazione statunitense mostrano che la maggior parte degli eventi avversi segnalati sono stati lievi e di breve durata.

Le segnalazioni di richieste di assistenza medica dopo il vaccino mRNA erano “rare”… Eventi avversi gravi, inclusa la miocardite, sono stati identificati in seguito alle vaccinazioni mRNA; tuttavia, questi eventi sono rari. I vaccini sono lo strumento più efficace per prevenire esiti gravi della malattia da Covid-19 e i benefici dell’immunizzazione nel prevenire gravi morbilità e mortalità favoriscono fortemente la vaccinazione.

Attraverso azioni legali, gli attivisti sono riusciti infine a ottenere i dati di V-safe e hanno poi scoperto che lo studio di cui sopra aveva mentito e che c’erano molti problemi seri all’interno di quel database. Ad esempio, l’articolo di cui sopra affermava che lo 0,8-1,0% dei destinatari del vaccino necessitava di cure mediche, mentre i dati grezzi di V-safe mostrano che il 7,7% lo ha fatto – in media 2,7 volte, il che significa che ogni 4,8 vaccinazioni ha causato una visita medica.

Allo stesso modo, durante la pandemia, quasi tutte le riviste scientifiche si sono rifiutate di pubblicare qualsiasi cosa che mettesse in discussione la narrativa (ad esempio, sono stato in contatto con numerosi team che si sono imbattuti in un numero infinito di ostacoli nel pubblicare dati contrari). Eppure, allo stesso tempo, quelle riviste erano disposte a distorcere il più possibile i dati esistenti (di scarsa qualità) se ciò supportava la narrativa (ad esempio, il Dr. Pierre Kory ha dimostrato come numerosi studi i cui dati dimostravano che l’ivermectina apportava benefici ai pazienti hanno concluso che l’ivermectina era inutile e quindi ampiamente promossi per aver sfatato l’ivermectina).

Allo stesso modo, Deborah Birx e Anthony Fauci sono stati essenzialmente responsabili della disastrosa risposta al covid-19 – ad esempio, test di massa, mascheramenti e blocchi inutili ma dannosi – poiché sia ​​all’interno della Casa Bianca che nei media (servili), hanno incessantemente e con successo spinto per questi approcci indipendentemente dalla quantità di proteste che hanno incontrato. Come hanno dimostrato sia i notiziari che le testimonianze oculari, Fauci e Birx utilizzavano costantemente “i dati” per giustificare il loro approccio (ad esempio, quando contestata, Birx diceva spesso “Io sono tutta concentrata sui dati” mentre Fauci citava sempre “i dati” ogni volta che ha sostenuto una politica sulla televisione nazionale).

Tuttavia, Scott Atlas, che era con loro nella task force Covid-19 della Casa Bianca, ha scoperto che entrambi non avevano mai presentato articoli scientifici alla task force, non avevano la capacità di valutare criticamente la ricerca scientifica, non capivano la terminologia medica di base, avrebbero fatto interpretazioni palesemente assurde e prive di senso dei loro dati e si rifiutavano categoricamente di prendere in considerazione qualsiasi dato che mettesse in discussione le loro narrazioni. In molti casi, ciò a cui ha assistito era così assurdo che lo ha paragonato al tea party del Cappellaio Matto di Alice e il Paese delle Meraviglie, mentre io ho sentito che era una versione reale di questa iconica scena della Casa Bianca di Idiocracy.

A causa della diffusa mancanza di trasparenza dei dati, esistono alcuni approcci diversi.

In primis molti – ad esempio, Drs. Peter Gøtzsche e Malcolm Kendrick – sono diventati gradualmente esperti di “data forensics” e sono in grado di identificare i trucchi che l’industria farmaceutica utilizza per effettuare ricerche mediche in modo che i dati finiscano sempre per supportare la conclusione desiderata dallo sponsor. Ciò che personalmente trovo deprimente a riguardo è che per gli studi medici viene utilizzato un manuale abbastanza ripetitivo, ma le migliori riviste mediche chiudono costantemente un occhio su questo; pubblicano sempre quelle ricerche ingannevoli e nella maggior parte dei casi rifiutano di correggerle una volta che il pubblico segnala la frode.

In secondo luogo, molti (ad esempio Steve Kirsch) sostengono che se i dati non vengono resi pubblici, si deve presumere che siano incriminanti e che i proprietari dei dati mentono su ciò che contengono (ad esempio, che i vaccini covid sono sicuri ed efficaci). Ad esempio, per decenni gli attivisti hanno cercato di ottenere l’accesso ai dati del Vaccine Safety Datalink del CDC poiché contiene informazioni che potrebbero dire in modo definitivo se i vaccini sono sicuri o efficaci.

Ma non hanno avuto successo, il che a sua volta suggerisce che il database è pieno di informazioni incriminanti per il programma di vaccinazione. Allo stesso modo, data la disconnessione tra ciò che stavo vedendo con le lesioni da vaccino covid-19 e ciò che il governo stava riportando, l’unico messaggio che abbiamo mai sentito è stato “sicuro ed efficace!” – per me era chiaro che il governo disponeva di dati pessimi e aveva deciso di fare tutto il possibile per insabbiarli, una previsione che purtroppo ha continuato a essere vera.

In terzo luogo, dobbiamo fare affidamento su set di dati disponibili al pubblico che hanno catturato gli effetti dei programmi di vaccinazione – ad esempio, quello che tiene traccia dei tassi annuali di disabilità negli Stati Uniti ha registrato un enorme picco dopo che i vaccini covid-19 hanno raggiunto il mercato. Sfortunatamente, mentre questi mostrano chiaramente che esiste un problema, che deve essere indagato, non dimostrano in modo definitivo la causalità, e quindi vengono spesso respinti su tale base (proprio come fa VAERS).

In quarto luogo, dobbiamo fare affidamento sugli informatori. Sfortunatamente, quando ciò accade, il governo nazionale solitamente li prende di mira per aver violato la “riservatezza del paziente”. Ad esempio, quando un informatore neozelandese ha rilasciato dati completamente anonimi che mostravano che i vaccini stavano uccidendo le persone, il suo governo lo ha accusato di crimini che comportavano una pena detentiva massima di sette anni.

Nota: l’esempio più recente di persecuzione da parte del governo degli informatori è avvenuto in Texas, dove nel febbraio 2022, il governo del Texas ha dichiarato che fornire transizioni di genere ai minori costituiva abuso sui minori e nel giugno 2023 lo ha messo al bando. In risposta a ciò, nel marzo del 2022, uno dei più grandi ospedali pediatrici del Texas (e dove Peter Hotez esercita una notevole influenza) ha annunciato che avrebbe smesso di fornire terapie ormonali transgender. Questa però era una bugia. Così, nell’aprile 2023, un chirurgo preoccupato che aveva precedentemente lavorato presso l’ospedale convinse l’ospedale a dargli accesso alle loro cartelle cliniche, e poi fece trapelare cartelle cliniche rese anonime dimostrando che l’ospedale stava continuando queste pratiche, come a suo avviso, secondo la legge del Texas. , si trattava di abusi su minori che doveva denunciare. In risposta a ciò, l’amministrazione Biden (non il Texas) lo ha accusato di quattro reati che comportano una pena massima di 10 anni di carcere, il che è molto diverso da come sono state gestite altre violazioni dell’HIPPA. Allo stesso modo, più recentemente, dopo che un’altra infermiera dell’ospedale ha rivelato che l’ospedale stava commettendo una frode a Medicaid fatturando le cure transgender ma etichettandole come qualcos’altro (poiché il programma Medicaid del Texas non consente il rimborso di tali pratiche), l’FBI è stato inviato per interrogare (e probabilmente intimidire) l’infermiera.

Tutto ciò ci lascia quindi in una posizione molto disorientante: come facciamo a sapere di chi fidarci? A mia volta, direi che uno dei motivi principali per cui così tante persone si fidano delle audaci bugie che il governo ci racconta è perché l’alternativa (non sapere di chi o di cosa fidarsi) è probabilmente anche peggiore.

Nel mio caso, ho sviluppato una regola molto semplice per navigare nella letteratura scientifica – e anche in molte altre fonti di informazione.

Passo 1. Determinare i pregiudizi e i conflitti di interessi della fonte di pubblicazione (ad esempio, la maggior parte delle riviste mediche e i loro editori ricevono molti soldi dall’industria farmaceutica e quindi non vogliono turbare i propri sponsor – un problema che purtroppo vediamo anche nei media mainstream).

Passo 2. Determinare se la conclusione di uno studio pubblicato concorda con, sfida, o è relativamente neutrale rispetto ai pregiudizi dell’editore.

Passaggio 3. Utilizzare questa formula:

• Concorda con l’editore: è molto probabile che lo studio sia sbagliato e probabilmente non vale la pena dedicare tempo ad esaminarlo.

• Non è d’accordo con l’editore: è molto probabile che lo studio sia corretto e che sia stato necessario superare un livello molto alto per poterlo pubblicare (oltre a una significativa pressione esercitata dietro le quinte).

• Relativamente neutrale per l’editore: puoi prendere l’articolo per oro colato quando ne analizzi i metodi e le conclusioni per vedere se avevano un modo ragionevole per trarre le loro conclusioni. Inoltre, sebbene le riviste mediche più prestigiose siano corrotte, questa categoria è l’unica area in cui brillano e spesso garantiscono il rispetto di standard elevati per la pubblicazione.

I dati della Corea del Sud

Nel novembre 2023 e nel marzo 2024 sono emersi dati molto interessanti da un team di ricercatori sudcoreani che hanno esaminato le cartelle cliniche elettroniche di un quarto e poi della metà della popolazione di Seul (2,2 milioni per il primo studio e poi 4,3 milioni per il secondo). secondo). Hanno poi confrontato i tassi di una varietà di nuove condizioni mediche (non gravi) nei soggetti vaccinati e non vaccinati nell’arco di tre mesi. Da ciò, hanno scoperto che una serie di condizioni mediche hanno avuto un aumento significativo nei vaccinati. Tali aumenti sono stati i seguenti (con un intervallo che dipende da quanto tempo dopo la vaccinazione sono stati confrontati e da quali vaccini covid hanno ricevuto).

Si trattava essenzialmente di un set di dati che stavamo cercando di ottenere da oltre 2 anni e corrispondeva a ciò che avevamo visto (ad esempio, molte di queste condizioni come l’herpes zoster e l’alopecia [perdita di capelli] sembrano essere fortemente legate alla vaccinazione). A sua volta, ha dimostrato che i vaccini stavano causando danni enormi alla società poiché milioni di americani soffrono di queste malattie e quindi altri milioni le hanno sviluppate.

Sfortunatamente, dopo averli analizzati, mi sono reso conto che non era appropriato per me discuterne qui perché si trattava di pre-stampe piuttosto che di articoli pubblicati, il che significava che avevano dati fraudolenti (poiché era abbastanza straordinario che avessero avuto accesso a questo dati) o erano troppo politicamente scorretti perché un giornale volesse pubblicarli. Anche se sentivo che la seconda ipotesi era molto più probabile, non ero sicura quale fosse, quindi ho evitato di pubblicare quell’articolo (cosa difficile da fare dato il tempo che ci avevo dedicato) perché non volevo cadere nella trappola di promuovere qualcosa perché promuoveva i miei pregiudizi preesistenti e quindi fuorviare il pubblico qui.

Nota: se per qualche motivo questi studi scomparissero, ho incluso le prestampe di seguito.

Correlazione tra vaccinazione anti Covid 19 e disturbi muscoloscheletrici infiammatori

Ampio spettro di eventi avversi non gravi a seguito della vaccinazione contro il Covid 19 Uno studio di coorte basato sulla popolazione a Seul, in Corea del Sud

Abbiamo quindi provato a contattare gli autori, senza successo, e ho aspettato pazientemente che gli articoli lasciassero il server di prestampa (cosa che ancora non è avvenuta).

Tuttavia, recentemente altri tre studi sono stati pubblicati dallo stesso team utilizzando lo stesso set di dati. Il primo, sempre del marzo 2024, ha analizzato l’aumento di dieci comuni malattie autoimmuni: epatite autoimmune, spondilite anchilosante, tiroidite di Hashimoto, ipertensione, malattia infiammatoria intestinale, colangite biliare primitiva, artrite reumatoide, graves, vitiligine, lupus.

Questo affermava che solo la vitiligine era aumentata (del 174%), quindi mi sembrava plausibile che avrebbe potuto essere pubblicato, in quanto ammetteva simbolicamente che i vaccini erano dannosi (poiché avevano un raro effetto collaterale di una malattia che la maggior parte delle persone non riconosce) non lo so). Poi, quando ho guardato i dati, ho notato che anche alcune delle altre condizioni sembravano essere aumentate. D’altro canto, poiché tali aumenti non erano menzionati nell’articolo, l’ho interpretato come un segno che l’articolo ometteva deliberatamente informazioni incriminanti dalla sua conclusione in modo da poter arrivare alla pubblicazione (questo accade spesso). Inoltre, sono rimasto sorpreso dal fatto che gli autori non abbiano valutato la polimialgia reumatica poiché questa sembra essere una delle malattie autoimmuni più tipicamente associate alla vaccinazione.

Quell’articolo mi ha reso più fiducioso che i risultati iniziali fossero reali – tuttavia, poiché è stato pubblicato su un’oscura rivista, mi sono riservato un giudizio al riguardo. Recentemente però ne sono uscite due molto importanti.

Due settimane fa, il primo è stato pubblicato su Nature, una delle principali riviste mediche. È emerso che la vaccinazione anti-covid ha comportato:

un aumento del 68% della depressione,

un aumento del 44% dei disturbi d’ansia, dissociativi, legati allo stress e somatoformi,

un aumento del 93,4% dei disturbi del sonno,

una diminuzione del 77% della schizofrenia e

una diminuzione del 32,8% del disturbo bipolare.

Sono rimasto davvero sorpreso nel vedere questo articolo pubblicato e l’ho preso come un segno che potrebbe essere stata presa la decisione di iniziare a divulgare alcuni dei danni della vaccinazione nella letteratura medica ufficiale. Inoltre, ho preso questo come un’indicazione che si trattava di un’ammissione indiretta di problemi neurologici seguiti anche alla vaccinazione (a causa del forte legame tra sintomi neurologici e psichiatrici).

Nota: l’indagine israeliana precedentemente menzionata ha rilevato che il 4,5% di coloro che hanno ricevuto un vaccino ha sviluppato ansia o depressione e il 26,4% di coloro che già le avevano avute, ha sperimentato un’esacerbazione di tali sintomi.

Più o meno nello stesso periodo (tre settimane fa) un altro articolo è stato pubblicato su una rivista mainstream (o per essere più precisi “accettato per la pubblicazione”). Ha analizzato le persone sopra i 65 anni e ha scoperto che la vaccinazione covid ha aumentato il rischio di deterioramento cognitivo lieve del 138%, il rischio di Alzheimer del 23% e un aumento minore della demenza vascolare e del morbo di Parkinson che gli autori non hanno ritenuto significativo.

Per contestualizzare questo dato, dato che l’America spende oltre 300 miliardi di dollari all’anno per la malattia di Alzheimer, questo singolo dato significa effettivamente che i vaccini covid costano agli Stati Uniti circa 100 miliardi di dollari. Inoltre, poiché gli autori hanno monitorato la differenza solo nell’arco di 3 mesi, ed è aumentata nel tempo poiché si tratta di entrambe malattie progressive, il costo effettivo è probabilmente maggiore, soprattutto considerando che gli anziani continuano a ricevere richiami. Allo stesso modo, costituisce anche un argomento molto forte per chiunque creda che i vaccini abbiano danneggiato la loro consapevolezza che ciò sia effettivamente accaduto.

Perché i vaccini causano deterioramento cognitivo?

Il mio interesse specifico per lo studio della tossicità del vaccino contro le proteine ​​​​spike è nato perché sospettavo che avrei visto molte somiglianze con altri danni farmaceutici che avevo osservato in precedenza e che i trattamenti sviluppati per tali lesioni avrebbero potuto essere usati per trattare le lesioni da vaccino covid-19. Su Substack ho cercato di concentrarmi sulla spiegazione delle aree che ritengo più importanti per comprenderlo: il potenziale zeta, la risposta cellulare al pericolo (CDR) e i trattamenti per la malattia di Alzheimer. Nota: ciascuno di questi è correlato e spesso causa gli altri.

Potenziale Zeta

Il potenziale Zeta determina se il fluido nel corpo si aggrega (ad esempio, formando un coagulo) o rimane disperso e capace di fluire liberamente. Inoltre, influenza anche se le proteine ​​rimarranno nella loro corretta formazione o si ripiegheranno male e si aggregheranno insieme (la malattia di Alzheimer è caratterizzata da proteine ​​mal ripiegate nel cervello).

Molti problemi diversi emergono quando la circolazione dei fluidi – sia esso sangue, linfa, liquido interstiziale o liquido cerebrospinale – viene compromessa. Poiché la proteina spike è particolarmente adatta per compromettere il potenziale zeta, abbiamo scoperto che il ripristino del potenziale zeta (discusso QUI) spesso è immensamente utile durante le infezioni da covid-19 e per il trattamento delle lesioni da vaccino covid-19. Molti di questi approcci a loro volta sono stati inizialmente sviluppati lavorando con altri danni da vaccino e con il declino cognitivo negli anziani.

Nota: la proteina spike ha anche un dominio di formazione di prioni e molti credono che sia responsabile degli insoliti coaguli di sangue amiloide (fibroso) osservati nelle vittime del covid-19. Inoltre, i vaccini covid sono stati collegati a disturbi estremamente rari (e fatali) di misfolding delle proteine, come la rapida demenza causata dalla CJD (discussa ulteriormente QUI).

Risposta cellulare al pericolo (“CDR”)

Quando le cellule sono esposte a una minaccia, i loro mitocondri passano dalla produzione di energia per la cellula a una modalità protettiva in cui il metabolismo cellulare e la crescita interna si interrompono, i mitocondri rilasciano specie reattive dell’ossigeno per uccidere potenziali invasori, la cellula avverte altre cellule di entrare nel CDR e le cellule si chiudono e si disconnettono dal corpo. Il CDR è un processo essenziale per la sopravvivenza cellulare, ma spesso nelle malattie croniche le cellule rimangono bloccate al suo interno anziché consentire il completamento della risposta di guarigione.

Nota: una causa comune di compromissione cognitiva è che i neuroni rimangono bloccati nel CDR e quindi non svolgono i loro compiti cognitivi.

Comprendere la CDR è estremamente importante quando si lavora con malattie complesse perché spiega perché fattori scatenanti risalenti a molto tempo fa possono causare una malattia inspiegabile e perché molti trattamenti che sembrano appropriati (in particolare quelli che trattano un sintomo della CDR piuttosto che la sua causa) non funzionano. non aiuta o peggiora le condizioni del paziente. Molti dei pazienti più difficili visti dai professionisti integrati sono quelli intrappolati all’interno del CDR ma sfortunatamente c’è ancora pochissima conoscenza di questo fenomeno.

Il mio interesse è tornato al CDR dopo aver realizzato che uno dei trattamenti più efficaci per le lesioni lunghe da vaccino covid e covid-19 era quello che trattava sistematicamente il CDR. Poiché molte delle terapie sviluppate per rivitalizzare i tessuti non funzionali sono state sviluppate nel campo della medicina rigenerativa, ho scritto un articolo che descrive come questi approcci vengono applicati per ripristinare regioni localizzate di tessuto disfunzionale (che a volte è necessario per trattare le lesioni da vaccino). e un altro sui trattamenti rigenerativi che trattano le CDR sistemiche (e sono più frequentemente necessari per le lesioni da vaccino).

Morbo di Alzheimer (“AD”)

Poiché l’AD è una delle malattie più costose in America, ogni anno vengono spesi miliardi di dollari nella ricerca di una cura per essa, questa ricerca (iniziata nel 1906) si è concentrata molto strettamente sulla rimozione dell’amiloide dal cervello. E poiché la produzione di amiloide è una risposta protettiva del cervello, decenni di lavoro per rimuoverla non sono serviti a nulla. Ciononostante, la FDA sta attualmente lavorando fianco a fianco con l’industria farmaceutica per promuovere trattamenti inefficaci, piuttosto pericolosi ma altamente redditizi per l’AD.

Sorprendentemente, esistono trattamenti efficaci per l’AD e i miei colleghi hanno sviluppato alcuni metodi diversi che hanno trattato con successo la condizione. Inoltre, un neurologo, Dale Bredesen, ha sviluppato un metodo per invertire l’AD che ha dimostrato di funzionare in numerose pubblicazioni (incluso un recente studio clinico del 2022) – qualcosa che nessun altro ha fatto – ma che sorprendentemente è stato quasi completamente ignorato dal campo neurologico.

Tutti questi approcci di successo utilizzano i seguenti principi:

• Ripristinare sia il flusso sanguigno al cervello che il drenaggio linfatico da esso (che rimuove in modo sicuro le placche amiloidi). Ciò spesso richiede il ripristino del potenziale zeta fisiologico e un ciclo del sonno sano. Inoltre, l’AD è comunemente collegato al danno al rivestimento dei vasi sanguigni del cervello, il che è un peccato perché una delle tossicità più frequenti della proteina Spike è la lesione dei vasi sanguigni, che è stata dimostrata in molte autopsie, anche all’interno del cervello. .

• Trattare la CDR (che causa infiammazione cronica) e riattivare le cellule cerebrali rimaste intrappolate in una CDR irrisolta (che, tra le altre cose, richiede il ripristino di un ciclo del sonno sano, fornendo i nutrienti di cui il cervello ha bisogno per sostenersi e mitigando il danno delle neurotossine come quelle inalate anestetici.

Nota: l’approccio di Bresden sottolinea anche l’importanza di affrontare i livelli cronicamente elevati di zucchero nel sangue o di insulina.

Una delle cose più importanti da riconoscere sull’AD è che si tratta di una malattia che peggiora lentamente e spesso progredisce nel corso di decenni. Nelle fasi iniziali dell’AD, quando è più reversibile, si verificano cambiamenti cognitivi minori che (quando possibile all’autopsia) sono correlati ai cambiamenti dei tessuti all’interno del cervello. In casi più rari, le persone possono invece avere una forma di Alzheimer in rapida progressione (ad esempio, da Lyme) che colpisce in giovane età ed è spesso collegata all’esposizione a tossine. Considerando la rapidità con cui l’aumento dell’AD è apparso sia nei pazienti che conosco che in questo set di dati, sospetto che sia molto probabile che i meccanismi dietro le forme di AD in rapida progressione svolgano un ruolo chiave nel deterioramento cognitivo e nella demenza che stiamo riscontrando a causa di questi vaccini.

Conclusione

Molte delle persone di maggior successo che conosco sono disposte ad andare contro la massa e ad agire nonostante abbiano paura (ad esempio, hanno resistito alla pressione dei coetanei per ottenere il vaccino perché ritenevano che fosse una buona idea). Allo stesso modo, invece di rivolgersi a una fonte autorevole per un consiglio, tendono a creare valutazioni preliminari di ciò che sta accadendo sulla base dei dati limitati a loro disposizione e poi ad agire di conseguenza invece di aspettare una risposta chiara e definitiva (o almeno un sicuro) per presentarsi.

A mia volta, man mano che ho conosciuto molti dei dissidenti di spicco di questo movimento, ho scoperto che tutti avevano quei tratti in comune (cosa che avevano anche molti dei miei straordinari mentori medici). Ad esempio, Steve Kirsch ha sfruttato questa capacità per diventare un imprenditore di successo della Silicon Valley. Quando sono usciti i vaccini, “si è fidato della scienza” e ne ha subito uno. Ma in breve tempo notò che numerose persone che conosceva avevano subito gravi ferite e, invece di negarlo, riconobbe che la catena di infortuni era statisticamente impossibile, quindi iniziò a scavare, si rese conto che i dati esistenti mostravano che avevamo un grosso problema e poi iniziò a parlarne apertamente nonostante il fatto che gran parte del gruppo di pari (di sinistra) a cui apparteneva per decenni lo avesse rinnegato per averlo fatto.

Nel mio caso, per quanto riguarda i vaccini covid, inizialmente ero arrivato con l’aspettativa (che si formò quando il virus scoppiò a Wuhan) che qualunque vaccino “di emergenza” fosse stato richiesto avrebbe avuto problemi significativi e gli eventi avversi sarebbero stati di lì a poco. ampiamente nascosti dal governo o solo “scoperti” anni dopo. A mia volta, ho concluso che era molto più preferibile per me sentirmi sicuro di poter curare l’infezione una volta contratta e sviluppare un’immunità naturale piuttosto che correre un rischio con i vaccini.

Tuttavia, una volta che ho iniziato a vedere un numero elevato di segnali d’allarme nel momento in cui i vaccini sono arrivati ​​sul mercato, mi sono reso conto di aver fatto un grosso errore di calcolo e che queste cose erano incredibilmente pericolose, quindi ho dovuto spostare la mia attenzione per evitare che le persone ne venissero danneggiate. .

Inoltre, ho preso in considerazione la teoria della curva a campana e ho ipotizzato che se avessi assistito a morti occasionali o a una grave degenerazione cognitiva in seguito alla vaccinazione, sarebbe stato probabile che si verificassero molti più casi di deterioramento cognitivo e, come mostra il recente studio coreano, questo è effettivamente il caso.

È quindi abbastanza tragico e notevole che ora abbiamo una leadership che ha così poca responsabilità nel produrre risultati di qualità che cose come il processo scientifico di base (che ha aiutato il nostro paese a diventare una delle nazioni più potenti della storia) vengono completamente ignorate e sostituito con un sistema dogmatico che rifiuta di prendere in considerazione i dati fondamentali che, sempre di più, si stanno rivelando immensamente costosi per la nostra nazione.

Tutto ciò che stiamo vedendo ora era incredibilmente prevedibile e rappresentava un fallimento sistemico nel nostro sistema. Si tratta di un profondo declino sociale che deve essere invertito se vogliamo che la nostra nazione continui a fornire le cose fondamentali che abbiamo dato per scontate per gran parte della nostra vita. Sono particolarmente preoccupato perché prima del covid-19, la nostra società stava già lottando per invertire questo declino e da quel momento siamo stati colpiti da un’ondata di deterioramento cognitivo che può solo diminuire ulteriormente la nostra capacità di affrontarlo.

Circa l’autore

A Midwestern Doctor (AMD) è uno pseudonimo di un medico certificato nel Midwest americano. Pubblica articoli su una pagina Substack intitolata “The Forgotten Side of Medicine” a cui puoi iscriverti e seguire QUI.

