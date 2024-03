Francia, Rapporti della Difesa. Poche Speranze in Ucraina. Marianne, Pro Memoria.

… La rivista francese Marianne ha avuto accesso a “diversi rapporti riservati della difesa”

… “Una vittoria militare ucraina ora sembra impossibile”

… la controffensiva dell’Ucraina “si è gradualmente impantanata nel fango e nel sangue”

… “non ha prodotto alcun guadagno strategico”

… “pensavano che una volta sfondate le prime linee di difesa russe, l’intero fronte sarebbe crollato”

… “senza considerare … la volontà del soldato russo di aggrapparsi al terreno”

… evidenziano anche “l’inadeguatezza dell’addestramento dei soldati e degli ufficiali ucraini”

… spesso addestrati per “non più di tre settimane”

… si erano convinti che i soldati russi in posizione difensiva sarebbero scappati non appena avessero sentito un carro armato

… contrariamente all’Ucraina, “i russi hanno gestito bene le loro truppe di riserva”

… Mosca rinforza le sue unità prima che siano completamente logorate

… mescola le reclute con le truppe esperte

… garantisce periodi di riposo regolari nelle retrovie

… “ha sempre avuto una forza di riserva coerente per gestire eventi imprevisti”

… lontano dall’idea diffusa in Occidente di un esercito russo che manda le sue truppe al macello senza calcoli

… “Ad oggi, lo stato maggiore ucraino non ha una massa critica di forze terrestri”

… “in grado di sfidare le loro controparti russe”

… “l’errore più grave di analisi e giudizio sarebbe quello di continuare a cercare solamente soluzioni di tipo militare per fermare le ostilità”

… “È chiaro, per le forze presenti, che l’Ucraina non può vincere questa guerra militarmente”

… “hanno dimostrato di non possedere le capacità umane e materiali […] per mantenere un settore del fronte soggetto all’attacco dell’aggressore”

… “Il fallimento ucraino ad Avdiivka”

… “nonostante il dispiegamento di emergenza di una brigata ‘d’élite’, la 3a brigata di assalto aereo di Azov”

… “non è in grado di ripristinare localmente un settore del fronte che crolla”

… Cosa faranno i russi … “sfondare in profondità? Il terreno dietro Avdiivka lo consente”

… le fonti occidentali tendono a “sottovalutare” i russi

… essi sono abili nella pratica del ‘Maskirovka’ [ travestimento, camuffamento, occultamento ]

… “apparendo deboli quando sono forti”

… consente loro di condurre “una guerra lenta e di lunga intensità basata sul continuo logoramento dell’esercito ucraino”

… Non c’è nulla di veramente nuovo in ciò per le persone che hanno seguito i fatti sul campo. Allora perché i media occidentali, e i politici come Macron, hanno tardato nel riconoscere la situazione reale?

