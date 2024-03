Una Via Crucis Capitolina, Ieri. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione questo reportage di una Via Crucis capitolina. Buona lettura e diffusione.

§§§

Scende la sera su Roma che tiene, fino a notte inoltrata, gli occhi ben aperti nei suoi bar illuminati e nei negozi ancora aperti e pieni di clienti, passa a sirene urlanti una autombulanza e io sto andando, sui miei passi leggeri, all’incontro serale per una “Via Crucis” che partirà dalla Basilica stupenda di San Vitale, che s’apre, ma non a livello stradale, lungo la Via Nazionale.

All’arrivo, noto soltanto uno spiegamento di forze dell’ordine, un cordone di sicurezza vero e proprio che mi fa domandare al poliziotto più vicino: “Ma che cosa succede”. Risposta: “Eh signora è per la viabilità”: Ma io mi sento circondata…. Le luci azzurre brillano come finte stelle nell’aria che abbruna. Va bene, scendo la scalea marmorea e vedo tanta gente laggiù.

Piena di zelo e felice entro in Basilica e indosso il mio velo nero di pizzo e m’inginocchio davanti alla stupenda statua della Madonnina che scioglie i nodi e che non somiglia punto a quella cara a Bergoglio (qui è velata, con due puttini che le passano il nastro, in quella Bergogliana, ha i capelli sciolti e gli angeli sono adulti e uno mi pare anche un poco ambiguo nelle sue forme, ma vabbè…).

Ascolto la prima meditazione, è tempo di andare dietro la Croce. Felice, seguo i sacerdoti e ne conosco parecchi, almeno di vista perché sono “monticiani”. La tappa successiva è San Nicola da Tolentino, chiesa della Comunità armena. Dentro, l’ambiente è rovinato dalle impalcature di ferro che sono ovunque. Per terra noto i tappeti, che mi ricordano casa di mia mamma, perché oramai non vanno più di moda e chi li vede più. La meditazione è così e così e mi accorgo che c’è un refuso e viene chiamato Simone (in ebraico forse la parola è la stessa, ma per noi sono e restano per sempre Simeone e Anna), in luogo di Simeone, l’uomo giusto che preannuncia a Maria le sue sofferenze.

Vabbè, avanti. Un poliziotto mi fa luce nel buio e saliamo verso Santa Maria degli Angeli dove ci accoglie, solenne, una bellissima musica d’organo. Tutto l’intorno è splendore d’oro e innalza l’anima a Dio. Qui la meditazione si fa pasticcio e comincio a sentirmi a disagio. Mi chiedo perché non abbiano usato le parole, che so, di Sant’Alfonso de’ Liguori, invece di tante frasi in gomitolo che mi suonano stridenti. La processione esce di lato per raggiungere la parrocchia di San Camillo De Lellis, ma io lascio perché leggo che l’ultima meta è una chiesa luterana e io non desidero entrarci. In effetti, e lo riconosco, ho sbagliato: la Via Crucis aveva per aggettivo “ecumenica”. Dovevo sapere come andava a finire e dire no da subito. Ho provato. Comunque sono stata felice di camminare per le strade della mia “Romaamor” seguendo la Croce del mio dolce Gesù.

§§§

§§§

