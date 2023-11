Non c’è solo Israele e Gaza. Chi pensa ai cristiani perseguitati? Nobile.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile, con la consueta lucidità offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul doppiopesismo avvelena la nostra percezione della politica estera e interna nelle società occidentali. Buona lettura e condivisione.

§§§

Chi pensa ai cristiani perseguitati?

Nel secolo scorso i “cristiani” erano talmente infatuati del comunismo o del fascismo che penetrarono nella coscienza come fossero due religioni. Le ideologie aborrivano il cristianesimo, ma i battezzati, succubi della propaganda, disprezzavano ferocemente l’altra fazione. Hanno ammazzato e si sono fatti ammazzare per la propria fede, non cristiana, ma rossa o nera. Come è finita lo sappiamo. Male, anzi malissimo.

Dopo le due guerre mondiali che hanno eliminato tra i sessanta e i settanta milioni di vite, senza contare i feriti anche gravi e i conseguenti disturbi psichiatrici, il cristianesimo è stato metodicamente corroso dai sistemi comunisti e capitalisti. Nonostante le immani tragedie di cui si sono macchiate le due ideologie, il numero di atei e di panteisti sono aumentati in maniera esponenziale, fino a dettare legge nella Chiesa.

Con la guerra scoppiata in Israele il 7 di ottobre, i cristiani sono caduti nella stessa trappola propagantistica dei loro antenati. Oggi non si tratta di ideologie ma di due religioni che del cristianesimo, per usare un eufemismo, farebbero benissimo a meno.

In questi giorni le manifestazioni oceaniche contro gli attacchi di Israele sulla Striscia di Gaza, dimostrano la coesione dei musulmani e la mancanza di consapevolezza dei cristiani che si sono accodati. Trovo moralmente giusto e necessario sostenere le vittime di una comunità aggredita, ma non c’è stato un solo musulmano a manifestare quando i loro fratelli nella fede hanno fatto stragi in occidente in nome del loro Dio. Non una sola volta abbiamo visto cento, che dico, dieci cattolici manifestare contro le persecuzioni psicologiche e fisiche subite dai cristiani di tutto il pianeta.

Solo tra il 2021 e il 2022 circa 360milioni di cristiani hanno subito sorprusi di tutti i generi, soprattutto per mano musulmana e ateista. Secondo World Watch List e tutte le organizzazioni internazionali il cristianesimo è la religione più perseguitata al mondo. Tra gli ultimi il popolo armeno di Nagorno Karabakh. L’Armenia è la prima comunità della storia ad accogliere il cristianesimo.

I musulmani dell’Azerbaijan sponsorizzati dalla Turchia, dopo mesi di persecuzioni e vessazioni identiche a quelle degli israeliani nei confronti dei palestinesi, gli armeni sono stati costretti ad abbandonare la terra in cui gli antenati vivevano da oltre duemila anni. I media ne hanno parlato? Figurati! Manifestazioni? Nessuna. Bergoglio ha alzato la voce? Lasciamo perdere.

I cristiani morti ammazzati per la loro fede nel mondo – senza contare gli armeni del 2023 – sono stati oltre 7.600 e quelli sequestrati circa 2500. Non per guerre, conflitti locali o per espropriarli delle loro case come accade ai palestinesi, ma perché considerata razza inferiore. Gli aguzzini non sono cani sciolti, ma seguono alla lettera dottrine che non riconoscono la dignità dell’intera famiglia umana. Tra questi, i meno raccomandabili sono i miliardari sionisti che, per i propri interessi, non rispettano nemmeno gli stessi ebrei.

Delle persecuzioni subite dai cristiani i media ne parlano poco o nulla. E dato che la verità e la realtà sono decise dall’informazione, le sofferenze dei cristiani non esistono. Se poi nemmeno in Vaticano e nelle chiese ne parlano, vuol dire che non è così grave. Inoltre, dopo secoli di falsi storici sulla Chiesa, diffusi nelle scuole e nei media, molti pensano che la storia del cristianesimo sia talmente spregevole da non meritare neppure una minima difesa verbale.

I grandi cattolici del XX secolo ci avevano avvertito. G. K. Chesterton ha centrato i vizi dell’informazione: «Il giornalismo è popolare, ma è popolare soprattutto come narrativa. La vita è un mondo, la vita vista nei giornali è un altro».

Cancellare il Cristo dalla coscienza e dalla società non è una perdita vitale solo per i suoi fedeli, ma per l’intera umanità. George Bernanos scocca una freccia che va diritta al cuore di tutte le società: «Verrà il giorno in cui gli uomini non potranno pronunciare il nome di Gesù senza piangere».

Agostino Nobile

§§§

