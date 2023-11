Riforma del Conclave? Ghirlanda Smentisce…ma in Vaticano Sono Scettici.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, questo piccolo giallo intorno al desiderio del Pontefice regnante di mettere le mani anche sulle regole e i modi discetta del suo successore ci ha emozionato relativamente. Ma comunque abbiamo pensato che fosse opportuno sentire qualcuno di abbastanza elevato nelle sfere di governo di oltre Tevere. La notizia di una iniziativa da parte di Jorge Mario bergoglio in quella direzione è vera. Anche se probabilmente adesso la fuga di notizie ne ha reso più difficile il cammino futuro. I cardinali ultra ottantenni a cui verrebbe in pratica negato ogni ruolo nella fase preparatoria del Conclave si sentiranno una volta di più esclusi dalla vita della Chiesa. E che questa norma venga da un Pontefice che fra un mese compirà 87 anni suona davvero incongrua. Se quei cardinali non possono neanche parlare nelle fasi preparatorie dell’elezione, che cosa ci fa lui ancora seduto sul trono di Pietro? è l’obiezione che viene mormorata da più parti.

Secondo le indiscrezioni che hanno lanciato la notizia incaricato dell’operazione di studio e approntamento delle modifiche a Universi Dominici Gregis sarebbe l’81enne (un altro ultra ottantenne!) cardinale Gianfranco Ghirlanda, gesuita come il Pontefice, e suo uomo di fiducia in tutti i problemi e commissariamenti: Francescani dell’Immacolata, Regnum Christi, legionari di Cristo, Memores Domini e forse ce ne dimentichiamo qualcuno.

La notizia dell’operazione è stata data da The Remnant e da Messa in Latino, mentre Life Site News pubblicava la smentita del card. Ghirlanda: “Prima della sua e-mail non avevo notizie sulla riforma del Conclave di cui lei parla”, ha scritto l’81enne cardinale gesuita, elevato al cardinalato da Francesco nell’agosto del 2022. “Sono andato su Internet e ho visto che si dice che io stia lavorando con il Papa per tale riforma”. “Questo è assolutamente falso”, ha aggiunto quando gli è stato chiesto se poteva confermare le notizie pubblicate nel fine settimana riguardo alla sua presunta riforma dei conclavi papali. “Poiché non ne sono a conoscenza, non vedo l’utilità di un incontro”, ha aggiunto.

Ma è una smentita credibile? Questa l’opinione di Messa in Latino:

Il card. Gianfranco Ghirlanda S.I., Patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta, nega le notizie date ieri da The Remnant e riprese da MiL (QUI con aggiornamenti successivi) in una risposta a LifeSiteNews, di cui riportiamo un ampio estratto dell’articolo. The RemnantLifeSiteNews QUI su CNA la smentita, sempre di Ghirlanda: “[…] nega il coinvolgimento nella riforma dell’elezione del papa, definendo le notizie “una pura menzogna […] “Non ne so nulla e ogni mia implicazione è una pura menzogna”, ha detto Ghirlanda a EWTN News via e-mail lunedì mattina“. […] nega il coinvolgimento nella riforma dell’elezione del papa, definendo le notizie “una pura menzogna […] “Non ne so nulla e ogni mia implicazione è una pura menzogna”, ha detto Ghirlanda a EWTN News via e-mail lunedì mattina QUIInfobae. QUIInfovaticana. QUICrisis Magazine: “Cambiare gli elettori del conclave sarebbe il cambiamento più radicale del pontificato di Francesco e una delle mosse più significative nella storia della Chiesa”. InfobaeInfovaticanaCrisis Magazine: “Cambiare gli elettori del conclave sarebbe il cambiamento più radicale del pontificato di Francesco e una delle mosse più significative nella storia della Chiesa” Le nostre fonti non concordano con Ghirlanda, il quale dovrebbe essere più prudente a rilasciare frettolose affermazioni onde evitare il rischio di essere smentito nell’eventualità qualcuno abbia copia dei documenti allo studio… Speriamo però che tali bozze – una vera pazzia – vengano invece buttate nel cestino e non usate mai più.

***

E dopo qualche verifica personale, dobbiamo ammettere che Messa in Latino ha ben ragione di dubitare dell’aderenza alla realtà delle dichiarazioni del porporato. Perché sembra proprio che qualche cartuccella in giro sia stata vista…anche se, come dicevamo più sopra, rimettere in mare la barca, dopo le anticipazioni , probabilmente destinate a non farla varare, sembra molto più difficile. Persino per Jorge Mario Bergoglio.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: conclave, Ghirlanda



Categoria: Generale