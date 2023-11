Non c’è Pace senza Giustizia. Conferenza sull’Artsakh, 23 Novembre.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un post-lampo per darvi notizia di un evento che originariamente previsto per il 9 novembre si svolgerà invece il 23 novembre. Qui sotto trovate la spiegazione del cambio di data:

Padre Derenik, potrà essere fra noi di persona il 23 di novembre. Siccome pensiamo che la sua presenza sia preziosa, abbiamo deciso di rinviare la conferenza a questa data, sempre a Lucino ma alle 20.15. Ci pare infatti che la testimonianza di Padre Derenik, l’ultimo uomo a lasciare l’Artsakh, sia la cosa più importante tra quelle che volevamo comunicare.

Per chi si era iscritto per il 9 novembre: fatemi per cortesia sapere se questa comunicazione vi è pervenuta.

Spero nella vostra comprensione, perche’ sono sicura che con Padre Derenik sara’ molto piu’ bello.

Un abbraccio,

T.

