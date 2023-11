Latinità Ecclesiastica: Scuola in Presenza e Tramite Video. Come Partecipare.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, G.F. ci ha girato questo messaggio che doverosamente portiamo alla vostra attenzione. La traduzione dal latino è nostra….Buona lettura e diffusione.

§§§

Carissimi Amici,

Vi chiederei la gentilezza di diffondere attraverso i vostri social e con il passaparola la notizia dell’inizio delle Scholae de Latinitate Ecclesiastica

a) un messaggio di lancio dell’iniziativa in quattro lingue [è scritto sotto] a cui andrebbero aggiunti b) locandina (in italiano) : cf. allegato c) il link al video di presentazione (in latino) https://wetransfer. com/downloads/ 56834bebae08cf8b3ed5d18e5ee280 d420231030185715/96391a?utm_ campaign=TRN_TDL_05&utm_ source=sendgrid&utm_medium= email&trk=TRN_TDL_05 d) il documento word con tutte le notizie dettagliate (in latino): cf. allegato.

La scadenza per le iscrizioni è il 15 dicembre: pertanto occorrerebbe partire subito.

Tutto sempre e solo ad maiorem Dei gloriam.

SCHOLAE PER VIDEOPRAESENTIAM

LATINITAS ECCLESIASTICA

QUIS?

Institutum Salesianum Barense et Institutum Salesianum Casertanum (tuente Pontificia Academia Latinitatis) propununt Scholas de Latinitate ecclesiastica, moderante Roberto Spataro sodali “Academiae Latinitati fovendae” et antiquo secretario “Pontificiae Academiae Latinitatis”.

QUID?

Disciplinae vertuntur de Latinitate Biblica, Patristica, Thomistica, Liturgica, Canonica, Curiali necnon de Arte scribendi Latine.

AD QUOS?

In primis ad sacerdotes qui diligunt Linguam Latinam in et ab Ecclesia adhibitam. Quos oporteat altiorem Latini sermonis notitiam comparare ad eorum studia perficienda. Ad homines quoque cupientes explorare hanc doctrinae provinciam et magnificam!

QUOMODO?

Scholae habentur per videopraesentiam, ratione zoomiana. Tantum scholae de arte scribendi in Italia habentur unam per hebdomadam.

Lingua Latina usurpatur a magistris et discipulis.

Incipiunt scholae alterius semestris mense Ianuario 2024 et finiuntur mense Maio eiusdem anni. Scholae autem alterius semestris mense Octobri 2024 incipiunt et mense Martio 2025 finiuntur.

Kalendarium inveniri potest in documento adiuncto.

Vectigalia academica: 1.000,00 euronibus ad testimonium accipiendum, toto curriculo perfecto; 150,00 euronibus autem si quis unius disciplinae scholas audiat.

Scholae perfectis, testimonium discipulis datur.

RATIO STUDIORUM

I SEMESTRE II SEMESTRE D01 Latinitas Biblica D05 Latinitas Thomistica D02 Latinitas Liturgica/1 D06 Latinitas Liturgica/2 D03 Latinitas Canonica/1 D07 Latinitas Canonica/2 D04 Latinitas Patrum D08 Latinitas Curialis Hebdomada Latina in praesentia: Ars scribendi Latine aut Dissertatio Latine conscripta Hebdomada Latina in praesentia: Ars scribendi Latine aut Dissertatio Latine conscripta

D01 Latinitas Biblica (6 scholae, horae 12)

prof. Miranus Sajovic

Magister primum leget una cum discipulis epistulam Paulinam ad Colossenses depromptam ex Vulgata Nova. Dein conferetur textus Vulgatae Novae cum textu Hieronymiano (editio Oxoniensis), postremo perlegetur commentarius ab “Ambrosiastro” compositus. Pensa duo discipulis sunt tradenda, iuxta magistri monita.

D02 Latinitas Liturgica/1 (6 scholae, horae 12)

prof. Robertus Spataro

Magister, illustrata natura Linguae Sacrae, percurret Missae ordinem qui continetur in editione typica tertia Missalis Romani ut lex credendi illustretur ex sententiis legis orandi utque versiones in aliquos sermones vernaculos perpendantur. Potissimum legitur Canon Missae vel Prex Eucharistica I. Pensa duo discipulis sunt tradenda, iuxta magistri monita.

D03 Latinitas Canonica/1 (6 scholae, horae 12)

prof. Ioseph Aloisius Lima

Magister leget et commentabitur quosdam canones CIC de vita et missione sacerdotum (ex libro II) non tantum ut perspicue intellegantur principia canonica sed etiam ut munera sacerdotalia appareant praestantissima et gravissima. Pensa duo discipulis sunt tradenda, iuxta magistri monita.

D04 Latinitas Patrum (6 scholae, horae 12):

prof. Constantia Cheung

Magistra proponet commentarium philologum quorundam opuscolorum Sancti Cypriani Carthaginensis, scriptoris cum elegantioris tum vero eloquentissimi, necnon illorum scriptorum quae Acta Martyrum indicantur quaeque exstant propter simplicitatem stili scribendi et praesertim propter doctrinam Christianam de libertate religiosa, de necessitatibus inter rem publicam et Ecclesiam, de vita aeterna. Pensa duo discipulis sunt tradenda, iuxta magistri monita.

D05 Latinitas Thomistica (6 scholae, horae 12):

prof. Miranus Sajovic

Magister leget et commentabitur quasdam quaestiones depromptas ex Summa Theologica Aquinatis quo melius per Latinitatem et altius intellegatur quam profondius fides et ratio coniungatur iuxta Doctorem Angelicum cuius etiam legentur quidam hymni eucharistici quo splendidius fulgeat eorum vis poetica et theologica. Pensa duo discipulis sunt tradenda, iuxta magistri monita.

D07 Latinitas Canonica/2 (6 scholae, horae 12):

prof. Ioseph Aloisius Lima

Magister leget et commentabitur quasdam sententias de nullitate matrimoniali prolatas a supremo tribunali ecclesiastico potissimum ad hoc contendens, ut proprietas lexici hac in provincia iurisprudentiae comperiatur. Discipulos insuper hortabitur ut ipsi scribant specimina sententiarum, pensis duobus confectis.

D06 Latinitas Liturgica/2 (6 scholae, horae 12):

prof. Robertus Spataro

Magister commentabitur ordinem verborum, lexicon et artificia rhetorica quae inveniuntur variis in orationibus Missalis Romani ne discipulos effugiat quae doctrina theologica per verba exprimatur, comparatis etiam quibusdam versionibus alios in sermones vulgares. Pensa duo discipulis sunt tradenda, iuxta magistri monita.

D08 Latinitas Curialis (6 scholae, horae 12):

prof. Robertus Spataro

Magister leget et commentabitur textus selectos ex Actis Concilii Oecumenici Vaticani II: allocutionem Gaudet Mater Ecclesia; Constitutionem Apostolicam Gaudium et Spes 35; declarationem Dignitatis Humanae 1; quasdam Epistulas datas a Summis Pontificibus. Adeo contenditur ut discipuli, altiorem ediscentes Latinitatem, quasdam notas peculiares purissimae Latinitatis Ecclesiasticae capiant necnon facultatem adipiscantur perpendendi momentum versionum in linguas vernaculas utque rectum proferant iudicium theologicum de rebus quae continentur in textibus legendis. Pensa duo discipulis sunt tradenda, iuxta magistri monita.

D09/D10 Ars scribendi (utraque disciplina constat ex 6 ECTS):

prof. Iacopus Rubini

Quo politius atque expeditius discipuli Latine loquantur legantque, magister regulas et normas proponet tum ad vocabula aptissima eligenda tum ad sententias ornatas componendas. Quo facto, discipulorum animus erit vertendus ad optimum ordinem non solum vocabulorum etiam vero sententiarum eligendum in textu conficiendo. Quomodo vocabulorum ordo sequatur vel ordinem cogitationum vel ordinem factorum erit demonstrandum. Omnia haec fient per paginas ac notas a magistro paratas traditasque. Argumentis artis tractatis, reliqua scholarum pars destinabitur ad artem exercendam, discipuli enim pensa a magistro confecta solvent ita ut, arte patefacta, dulcis libertas in scribendo appareat. Quae exercitia, magistro duce, inter scholas tractabuntur. Semper magister Latine loquetur et scribet.

KALENDARIUM SEMESTRIS PRIORIS – ANNO 2023-2024

LECTIO AUSPICALIS

9/1 h. 18.00-19.00 (hora Italica)

Nostris quoque temporibus Latinae linguae et cultus cognitio perquam est necessaria ad fontes vestigandos ex quibus complures disciplinae ceteroqui hauriunt, exempli gratia Theologia, Liturgia, Patrologia et Ius Canonicum, quemadmodum Concilium Oecumenicum Vaticanum II docet (Benedictus XVI, Latina Lingua, 2)

D01 LATINITAS BIBLICA

11/01 – 16/01 – 18/01 – 23/01 – 25/01 – 01/02/

Scholae habentur hora italica: 17.30-19.30

D03 LATINITAS CANONICA/1

27/02 – 29/02 – 05/03 – 07/03 – 12/03 – 14/03

Scholae habentur hora italica: 17.30-19.30

D02 LATINITAS LITURGICA/1

09/04 – 16/04 – 18/04 – 23/04 – 02/05 – 07/05

Scholae habentur hora italica: 17.30-19.30

D04 LATINITAS PATRUM

20/04 – 27/04 – 04/05 – 11/05 – 18/05 – 25/05

Scholae habentur hora italica: 09.00-11.00

Hebdomada Latina (D09: ARS SCRIBENDI + PERLUSTRATIONES AD LOCOS ROMANOS ) in praesentia, quae habebitur in quadam illustri civitate Italica. Unusquisque discipulorum sibi inveniet domicilium. Qui adesse nequit hebdomadae Latinae,dissertatiunculam Latine scribet de argumento quodam indicato a magistris (quae constat 1.000 – 1.500 verbis).

VARIA SCITU DIGNA

Nomen est dandum ad moderatorem Instituti Salesiani Barensis ad doctrinam augendam “Don Bosco” cui nomen est Prof. Ioseph Ruppi cuiusque cursus electronicus(ruppi@donboscoalsud.it; laboratoriodonboscooggi@gmail.com ) .

ad moderatorem Instituti Salesiani Barensis ad doctrinam augendam “Don Bosco” cui nomen est Prof. Ioseph Ruppi cuiusque cursus electronicus(ruppi@donboscoalsud.it; laboratoriodonboscooggi@gmail.com . Dies postremus ad nomen dandum: 15 mensis Decembris a.D. 2023.

Ad nomen dandum requiritur notitia totius Latinitatis: morphologia nominum et verborum temporalium, ratio sintactica, lexicon praecipuum. Candidati aut exhibere debent testimonium aptum aut periculum subire quo feliciter superato ad scholas libenter admittuntur.

notitia totius Latinitatis: morphologia nominum et verborum temporalium, ratio sintactica, lexicon praecipuum. Candidati aut exhibere debent testimonium aptum aut periculum subire quo feliciter superato ad scholas libenter admittuntur. Cum discipulus scripserit ad ruppi@donboscoalsud.it vel ad laboratoriodonboscooggi@gmail.com, comperiat quomodo vectigalia sint solvenda .

. Scholae habentur per videopraesentiam, seu ratione zoomiana .

. Omnis disciplina docetur per sex scholas (120 minutis spatii temporis).

(120 minutis spatii temporis). Ad testimonium accipiendum requiritu r ut discipuli scholis cunctis adsint . Tantummo licet abesse non plus quam duobus scholis singularum disciplinarum.

. Tantummo licet abesse non plus quam duobus scholis singularum disciplinarum. Discipuli tradunt pensa duo (ex duobus pagellis constantia) pro singulis disciplinis , iuxta monita magistri qui insuper, suo iudicio, petere potest a discipulis etiam colloquium finale.

(ex duobus pagellis constantia) , iuxta monita magistri qui insuper, suo iudicio, petere potest a discipulis etiam colloquium finale. Sermo adhibitus cum in scholis tradendis tum in pensis scribendis Latinus est semper.

MAGISTRI

Sac. Prof. Ioseph Ruppi sdb, SThD, theologus insignis, professor apud Pontificiam Universitatem a Sancta Cruce nuncupata, moderator scholarum, qui praeest Barensi Instituto Salesiano “Don Bosco” ad doctrinam augendam.

Sac. Robertus Spataro sdb, LittD, SThD, praeses scholarum. Tradit Linguam Latinam et Graecam apud Lycaeum Salesianum Casertae. Sodalis est Pontificiae Academiae Latinitatis et Academiae Latinitatis fovendae. Multa scripsit de Latinitate christiana et Latine aliisque linguis. Docet apud nos Latinitatem Liturgicam et Curialem.

Sac. Miranus Sajovic, sdb, LittD, iam Praeses Pontificii Instituti Altioris Latinitatis qui nunc temporis in Slovenia, patria sua, versatur. Multa scripsit de Latinitate Patrum Latine aliisque linguis. Docet apud nos Latinitatem Biblicam et Thomisticam.

Sac. Ioseph Aloisius Lima, sdb, LittD, qui fungitur munere magistri et a Secretis Pontificii Instituti Altioris Latinitatis. Nec pauca scripsit Latine et de Lingua Latina docenda. Docet apud nos Latinitatem Canonicam.

Domina Constantia Cheung, Christifidelis Laica, adeptura Doctoratum in Litteris Latinis, tradidit Latinitatem Patristicam apud Pontificium Institutum Altioris Latinitatis. Libros edendos curavit aliasque symbolas scripsit de Latinitate. Docet apud nos Latinitatem Patrum et munere a secretis fungitur.

Dominus Iacopus Rubini, Christifidelis Laicus, laurea ornatus in Litteris Classicis, Doctoratum obtinuit apud apud Pontificium Institutum Altioris Latinitatis in quo Artem scribendi docet. Peritissimus est in arte docendi Linguam Latinam iuxta methodum oerbergianam, quam dicunt. Moderatur collegium poetarum quod “Opaca fronde” dicitur quodque operatur in reti intermundano.

§§§

§§§

