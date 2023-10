I Pellegrini di Summorum Pontificum Riempiono San Pietro. Immagini.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, rompiamo il digiuno domenicale per offrire alla vostra attenzione un post di immagini, relative al Pellegrinaggio che Summorum Pontificum ha compiuto a Roma, Ad Petri Sedem. E qui di seguito trovate il collegamento a un video postato su X (ex Twitter) da… non immaginereste machi: Andrea Tornielli, uno dei press men di Bergoglio. Che se sapesse che Tornielli ha provveduto a diffondere quel mal seme d’Adamo del tradizionalismo a decine di migliaia (oltre 54 mila ieri sera, ora chissà ..) di cattolici, chissà cosa direbbe… si vede la processione di Summorum Pontificum che sfila lungo Via dei Corridori, parallela a Via della Conciliazione, verso San Pietro. Buona visione e condivisione.

https://x.com/Tornielli/status/1718197862155088062?t=Q68kbw8QPT4cu_1oLMFRtQ&s=08

§§§

Alcune foto aeree della processione sul sagrato di piazza S. Pietro #sumpont2023

Grazie ad alcuni amici che ringraziamo abbiamo alcune foto viste dall’alto della processione che fa ingresso sul sagrato di S. Pietro ER

