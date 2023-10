Soros fra i Finanziatori dei Gruppi pro-Hamas. 15 Ml di Dollari in 7 Anni.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo apparso su Breitbart, che ringraziamo per la cortesia, nella nostra traduzione. Buona lettura e condivisione.

§§§

Se si tratta di minare l’America e sostenere i suoi nemici, potete star certi che George Soros ci sta mettendo i suoi soldi.💰💰

George Soros ha versato più di 15 milioni di dollari negli ultimi sette anni ai gruppi pro-Hamas che hanno partecipato alle manifestazioni di simpatia per il terrorismo dopo l’attacco del 7 ottobre a Israele.

La rete di sovvenzioni del miliardario di estrema sinistra, la Open Society Foundation, ha distribuito 13,7 milioni di dollari attraverso il Tides Center, un “gruppo di sinistra benestante che sponsorizza diverse organizzazioni non profit che hanno giustificato i sanguinosi attacchi di Hamas”, ha rivelato un’analisi del New York Post sui registri della fondazione.

Tra i beneficiari del Tides Center c’è l’Adalah Justice Project, che ha postato su Instagram l’immagine di un bulldozer che abbatte parte della recinzione di confine di Israele nel giorno in cui i terroristi di Hamas hanno compiuto un massacro di oltre 1.400 israeliani.

La didascalia recitava: “I colonizzatori israeliani hanno creduto di poter intrappolare indefinitamente due milioni di persone in una prigione a cielo aperto… nessuna gabbia rimane incontrastata”.

Il progetto, con sede nell’Illinois, si presenta come “un’organizzazione di advocacy a guida palestinese con sede negli Stati Uniti che costruisce coalizioni trasversali per raggiungere la liberazione collettiva”.

“Il nostro lavoro è radicato nella convinzione che tracciare i collegamenti tra la politica degli Stati Uniti all’estero e le pratiche repressive dello Stato in patria sia fondamentale per spostare l’equilibrio del potere”, si legge sul sito web.

Il 20 ottobre, il gruppo di attivisti ha occupato l’ufficio del rappresentante degli Stati Uniti Ro Khanna (D-CA) dopo che questi si era “rifiutato” di firmare una risoluzione che chiedeva un cessate il fuoco a Gaza. Quel giorno, i membri di Adalah hanno anche sponsorizzato una manifestazione a Bryant Park, a New York, “dove i dimostranti ostili hanno intonato canti antisemiti” e hanno esposto un cartello con la scritta “NON CONDANNO HAMAS”, ha riportato il Post.

La Open Society Foundations ha anche assegnato 1,5 milioni di dollari all’organizzazione non profit fondatrice di Adalah, Adalah – Centro legale per i diritti delle minoranze arabe in Israele, ma come ha rivelato la pubblicazione, solo 800.000 dollari sono stati ricevuti prima di tagliare i legami con l’organizzazione americana nel 2018.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: breitbart, hamas, soros



Categoria: Generale