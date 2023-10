CitizenGO: Petizione perché la Commissione Covid Cominci i Lavori.

Carissimi StilumCuriali, riceviamo questo messaggio dagli amici di CitizenGo, e lo portiamo alla vostra attenzione. Buona lettura e diffusione.

Ciao Marco,

È ora di scoprire la verità. È tempo di ricevere risposte alle nostre legittime domande sulla pandemia Covid. Il popolo italiano merita di conoscere la verità!

Ti diamo una notizia importante: la Commissione Covid sta per essere finalmente discussa in Senato, dopo l’approvazione della Camera, anche se i media non sembrano interessati alla questione.

Finalmente nel nostro Paese potremo avere una Commissione che indaghi sui problemi legati alla gestione della pandemia del Coronavirus che ha sconvolto l’Italia e il mondo intero.

L’approvazione della legge su questa Commissione è stata ritardata per troppo tempo, ma abbiamo sopportato abbastanza. Chiediamo che una Commissione efficace e imparziale inizi a lavorare il prima possibile.