La Gente di Gaza? Mandiamola nel Sinai. Documento Riservato Israeliano.

Una settimana dopo l’attacco di Hamas, il Ministero dell’Intelligence israeliano ha pubblicato un documento segreto di dieci pagine che delinea l’espulsione della popolazione palestinese di Gaza verso il Sinai settentrionale, in Egitto: 1. Istruire i civili palestinesi a lasciare il nord di Gaza prima delle operazioni di terra; 2. Operazioni di terra sequenziali dal nord al sud di Gaza; 3. Le vie attraverso Rafah devono essere lasciate libere; 4. Stabilire tendopoli nel nord del Sinai e costruire città per reinsediare i palestinesi in Egitto. I percorsi attraverso Rafah devono essere lasciati liberi;4. Stabilire tendopoli nel Sinai settentrionale e costruire città per reinsediare i palestinesi in EgittoIl documento è stato verificato da un funzionario del Ministero dell’Intelligence, secondo il sito web ebraico Mekomit che ha originariamente pubblicato il documento. Mekomit ha fatto notare che i documenti del Ministero dell’Intelligence sono consultivi e non vincolanti per l’esecutivoLink al documento completo [in ebraico]: http://rb.gy/g1k0d

Il “concept paper” del ministero israeliano propone di trasferire i civili di Gaza nel Sinai egiziano, con il Canada come possibile destinazione finale

GERUSALEMME – Un ministero del governo israeliano ha redatto una proposta di guerra per trasferire i 2,3 milioni di abitanti della Striscia di Gaza nella penisola egiziana del Sinai, suscitando la condanna dei palestinesi e aggravando le tensioni con il Cairo.

L’ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha minimizzato il rapporto compilato dal Ministero dell’Intelligence come un esercizio ipotetico – un “concept paper”. Ma le sue conclusioni hanno approfondito i timori egiziani di vecchia data che Israele voglia fare di Gaza un problema dell’Egitto e hanno fatto rivivere ai palestinesi il ricordo del loro più grande trauma: lo sradicamento di centinaia di migliaia di persone che sono fuggite o sono state costrette a lasciare le loro case durante i combattimenti per la creazione di Israele nel 1948.

Il ministero israeliano propone di trasferire i civili di Gaza nel Sinai egiziano, con il Canada come possibile destinazione finale.

“Siamo contrari al trasferimento in qualsiasi luogo, in qualsiasi forma, e lo consideriamo una linea rossa che non permetteremo di superare”, ha dichiarato Nabil Abu Rudeineh, portavoce del presidente palestinese Mahmoud Abbas. “Ciò che è accaduto nel 1948 non sarà permesso che accada di nuovo”.

Uno spostamento di massa, ha detto Rudeineh, sarebbe “equivalente a dichiarare una nuova guerra”.

Finora più di 8.000 palestinesi, la maggior parte dei quali civili, sono stati uccisi da quando Israele è entrato in guerra contro Hamas dopo l’attacco del 7 ottobre.

MIRATO A PRESERVARE LA SICUREZZA DI ISRAELE

Il documento è datato 13 ottobre, sei giorni dopo che i militanti di Hamas hanno ucciso più di 1.400 persone nel sud di Israele e ne hanno prese in ostaggio oltre 240 in un attacco che ha provocato una devastante guerra israeliana a Gaza. È stato pubblicato per la prima volta da Sicha Mekomit, un sito di notizie locale.

Nel suo rapporto, il Ministero dell’Intelligence – un ministero minore che conduce ricerche ma non definisce le politiche – ha offerto tre alternative “per ottenere un cambiamento significativo nella realtà civile della Striscia di Gaza alla luce dei crimini di Hamas che hanno portato alla guerra della Spada di Ferro”.

Gli autori del documento ritengono che questa alternativa sia la più auspicabile per la sicurezza di Israele.

Il documento propone di trasferire la popolazione civile di Gaza in tendopoli nel Sinai settentrionale, per poi costruire città permanenti e un corridoio umanitario non definito. All’interno di Israele verrebbe istituita una zona di sicurezza per bloccare l’ingresso dei palestinesi sfollati. Il rapporto non dice cosa ne sarà di Gaza una volta che la popolazione sarà stata sgomberata.

Il Ministero degli Esteri egiziano non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sul rapporto. Ma l’Egitto ha chiarito, nel corso di quest’ultima guerra, che non vuole accogliere un’ondata di rifugiati palestinesi.

Da tempo l’Egitto teme che Israele voglia forzare l’espulsione permanente dei palestinesi nel suo territorio, come accadde durante la guerra per l’indipendenza di Israele. L’Egitto ha governato Gaza tra il 1948 e il 1967, quando Israele ha conquistato il territorio, insieme alla Cisgiordania e a Gerusalemme Est. La stragrande maggioranza della popolazione di Gaza è costituita dai discendenti dei rifugiati palestinesi sradicati dall’attuale Israele.

Il presidente egiziano, Abdel Fattah El-Sisi, ha affermato che un afflusso massiccio di rifugiati da Gaza eliminerebbe la causa nazionalista palestinese. Rischierebbe inoltre di portare i militanti nel Sinai, dove potrebbero lanciare attacchi contro Israele. Questo metterebbe in pericolo il trattato di pace del 1979 tra i due Paesi. Ha proposto invece che Israele ospiti i palestinesi nel deserto del Negev, che confina con la Striscia di Gaza, fino alla fine delle operazioni militari.

Yoel Guzansky, senior fellow dell’Istituto per gli studi sulla sicurezza nazionale di Tel Aviv, ha affermato che il documento rischia di danneggiare le relazioni con un partner chiave.

“Se questo documento è vero, si tratta di un grave errore. Potrebbe causare una spaccatura strategica tra Israele ed Egitto”, ha dichiarato Guzansky, che ha detto di essere stato consulente del Ministero in passato. “Lo vedo come un’ignoranza o come qualcuno che vuole influenzare negativamente le relazioni tra Israele ed Egitto, che sono molto importanti in questa fase”.

L’Egitto è un partner prezioso che collabora dietro le quinte con Israele. Se venisse visto come un aiuto palese a un piano israeliano come questo, soprattutto se coinvolge i palestinesi, potrebbe essere “devastante per la sua stabilità”.

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ – E ALTRE POSSIBILI DESTINAZIONI

L’Egitto non sarebbe necessariamente l’ultima tappa dei rifugiati palestinesi. Il documento parla di Egitto, Turchia, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti che sosterrebbero il piano sia finanziariamente, sia accogliendo i residenti sradicati di Gaza come rifugiati e, a lungo termine, come cittadini. Anche il Canada, grazie alle sue pratiche di immigrazione “indulgenti”, è un potenziale obiettivo di reinsediamento, aggiunge il documento.

A prima vista, questa proposta “potrebbe essere complicata in termini di legittimità internazionale”, riconosce il documento. “Secondo la nostra valutazione, i combattimenti dopo l’evacuazione della popolazione porterebbero a un minor numero di vittime civili rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare se la popolazione rimanesse”.

Un funzionario israeliano che ha familiarità con il documento ha detto che non è vincolante e che non è stato discusso in modo sostanziale con i funzionari della sicurezza. L’ufficio di Netanyahu lo ha definito un “documento concettuale, il cui contenuto viene preparato a tutti i livelli del governo e delle sue agenzie di sicurezza”.

La questione del “giorno dopo” non è stata discussa in nessun forum ufficiale in Israele, che in questo momento è concentrato sulla distruzione delle capacità governative e militari di Hamas”, ha dichiarato l’ufficio del primo ministro.

Il documento respinge le altre due opzioni: ripristinare l’Autorità Palestinese con sede in Cisgiordania come sovrano a Gaza, o sostenere un regime locale. Tra le altre ragioni, le respinge in quanto incapaci di scoraggiare gli attacchi contro Israele.

Il ripristino dell’Autorità Palestinese, espulsa da Gaza dopo una guerra di una settimana nel 2007 che ha portato Hamas al potere, sarebbe “una vittoria senza precedenti del movimento nazionale palestinese, una vittoria che causerà la morte di migliaia di civili e soldati israeliani e non salvaguarderà la sicurezza di Israele”, si legge nel documento.

