Hamas, Israele. Lettura Spirituale, Preghiamo il Rosario. Insieme.

Premetto che questa vuole essere esclusivamente una lettura spirituale di quanto accade. Lungi da me inoltrarmi in considerazioni politiche, sociologiche, strategiche, non avendo le competenze, o appoggiare l’una o l’altra fazione.

Quando si tratta di guerre c’è poco da dire: la guerra è sempre guerra, una cosa malvagia.

Per questo resterò nel recinto di quanto mi compete e interessa: l’aspetto spirituale. Cosa possiamo leggere in questi tragici fatti? Cosa vuole dirci Dio, attraverso la Sua Parola?

Attraverso un cammino di preghiera è possibile cogliere il senso di ciò che si sta verificando.

Quest’ultimo conflitto tra Israele e Hamas è cominciato il 7 Ottobre.

Questa data indica il Giorno della Madonna del Rosario e il giorno di Nostra Signora della Vittoria.

Per chi vuole approfondire: MADONNA DEL ROSARIO, 7 OTTOBRE/ Festa di Beata Maria Vergine: il culto e la Pace (ilsussidiario.net) e anche Battaglia di Lepanto – Wikipedia

Ma torniamo alla data del 7 Ottobre (Madonna del Rosario).

Se crediamo in Dio, in Gesù Cristo, nella Sua Parola e nelle Verità della fede Cattolica, crediamo anche che Dio ci parla con dei segni.

Lo ha sempre fatto e lo sta facendo ora, anche se spesso non sappiamo coglierli.

Presi, come siamo, dalla routine, dalle nostre paure, dalle nostre nevrosi, non sappiamo fermarci per cogliere e capire questi segni che Dio e la Madonna ci mandano dal Cielo.

Cosa vuol dirci Dio attraverso questa data?

Nel giorno della Madonna del Rosario è scoppiato nuovamente e in modo irruente il conflitto Israele – Hamas.

Possiamo evitare l’escalation di questa guerra (che potrebbe essere terribile e globale) con la preghiera del Rosario.

Il Signore ci sta invitando attraverso Sua Madre alla preghiera del Rosario.

Ricordate cosa disse la Madonna a Fatima?

Solo con la preghiera del Rosario si mette fine o addirittura si può evitare una guerra

(I segreti di Fatima: la Chiesa e l’interpretazione – Pellegrinaggi di Fede).

Possiamo aiutare la Madonna a mettere fine alla guerra attraverso la preghiera del Rosario. Ecco il segno che Dio ci ha consegnato il 7 ottobre.

Il Rosario non è una preghiera di per sé da sapiente. E’ la preghiera per chi si ritiene stolto, piccolo e inadatto”.

Ma, non lo sto inventando io, è la preghiera più forte e importante.

Lo ha chiesto la Madonna.

Possiamo dire che la sorte del mondo è in mano al Rosario.

Per questo, trascurando le indagini sugli errori delle traduzioni, estendo un invito sentito ai miei lettori: mettiamoci in comunione ogni giorno e recitiamo un Rosario secondo le intenzioni della Madonna.

Se non saremo capaci di ascoltare questo invito che viene direttamente dal Cielo, le conseguenze per il mondo e per la Chiesa potrebbero essere catastrofiche.

Tutti sappiamo cosa potrebbe succedere se il conflitto attuale del medio oriente si allargasse. Non oso pensarci.

Fatima insegna.

Ripeto, la Madonna ce lo sta chiedendo.

Investigatore Biblico

§§§

