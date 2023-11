I Dubia dei Cardinali: Problematiche di una non–Risposta. Pensiero Cattolico.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo, apparso su Il Pensiero Cattolico, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

I dubia dei Cardinali: problematiche di una non–risposta

È noto che cinque Cardinali, preoccupati per “le affermazioni di alcuni vescovi, che non sono state né corrette né ritrattate” hanno presentato al Papa cinque dubia, cioè cinque domande in materia di fede , in data 21 Ottobre 2023.

Una prima versione degli stessi quesiti era stata presentata il 10 luglio 2023. La riposta del Papa ai primi dubia è stata immediata (11 luglio 2023). Ma siccome detta risposta non è stata né consona al modo secondo il quale si risponde ai dubia (con un sì o con un no), e neppure esaustiva (in pratica è stata una non-risposta), i Cardinali hanno riformulato le domande e le hanno nuovamente presentate, nella speranza di ottenere dei responsi finalmente adeguati e soddisfacenti.

In seguito a questa nuova richiesta, il Card. Víctor Manuel Fernández ha ottenuto dal Papa il permesso di rispondere utilizzando stralci del precedente scritto: ma questa risposta, più che un chiarimento, è stata un poco elegante copia-incolla. Il neo-prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, infatti, non ha assolutamente tenuto conto della nuova formulazione dei quesiti. Certamente sarebbe opportuna un’analisi completa e approfondita di tutti i quattro dubia e dei relativi responsi . Senza escludere, a Dio piacendo, un prossimo studio più completo, mi propongo, per ora, di analizzare il testo del primo dubium, nonché la corrispondente risposta…

I. Il primo dubium e la non-risposta 1. Il primo dubium Il primo dubium che i Cardinali hanno presentato al Papa è “circa l’affermazione che si debba reinterpretare la Divina Rivelazione in base ai cambiamenti culturali e antropologici in voga”. Vediamo le due formulazioni della domanda.

10 luglio 2023

1 Dubium circa l’affermazione che si debba reinterpretare la Divina Rivelazione in base ai cambiamenti culturali e antropologici in voga. Dopo le affermazioni di alcuni vescovi, che non sono state né corrette né ritrattate, si chiede se nella Chiesa la Divina Rivelazione debba essere reinterpretata secondo i cambiamenti culturali del nostro tempo e secondo la nuova visione antropologica che questi cambiamenti promuovono; oppure se la Divina Rivelazione sia vincolante per sempre, immutabile e quindi da non contraddire, secondo il dettato del Concilio Vaticano II, che a Dio che rivela è dovuta “l’obbedienza della fede”(Dei Verbum 5); che quanto è rivelato per la salvezza di tutti deve rimanere “per sempre integro” e vivo, e venire “trasmesso a tutte le generazioni” (7) e che il progresso della comprensione non implica alcun mutamento della verità delle cose e delle parole, perché la fede è stata “trasmessa una volta per sempre” (8), e il Magistero non è superiore alla parola di Dio, ma insegna solo ciò che è stato trasmesso (10).

21 agosto2023

1. Vostra Santità insiste sul fatto che la Chiesa può approfondire la sua comprensione del deposito della fede. Questo è effettivamente ciò che insegna Dei Verbum 8 e appartiene alla dottrina cattolica. La Vostra risposta, però, non coglie la nostra preoccupazione. Molti cristiani, compresi pastori e teologi, sostengono oggi che i cambiamenti culturali e antropologici del nostro tempo dovrebbero spingere la Chiesa a insegnare il contrario di ciò che ha sempre insegnato. Questo riguarda questioni essenziali, non secondarie, per la nostra salvezza, come la confessione di fede, le condizioni soggettive per accedere ai Sacramenti e l’osservanza della legge morale. Vogliamo quindi riformulare il nostro dubium: è possibile che la Chiesa insegni oggi dottrine contrarie a quelle che in precedenza ha insegnato in materia di fede e di morale, sia da parte del Papa ex cathedra, sia nelle definizioni di un Concilio ecumenico, sia nel magistero ordinario universale dei vescovi sparsi nel mondo (cfr. Lumen Gentium 25)?

2. Risposta al primo dubium Vediamo ora la risposta a questo primo dubium: “a) La risposta dipende dal significato che voi date alla parola “reinterpretare”. Se si intende “interpretare meglio” l’espressione è valida. In questo senso il Concilio Vaticano II ha affermato che è necessario che attraverso il lavoro degli esegeti – aggiungo io dei teologi – “maturi il giudizio della Chiesa” (Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica Dei Verbum, 12). b) Pertanto, se è vero che la Rivelazione divina è immutabile e sempre vincolante, la Chiesa deve essere umile e riconoscere che non esaurisce mai la sua insondabile ricchezza e ha bisogno di crescere nella sua comprensione. c) matura quindi anche nella comprensione di ciò che essa stessa ha affermato nel suo Magistero. d) I cambiamenti culturali e le nuove sfide della storia non modificano la Rivelazione, ma possono stimolarci a rendere più espliciti alcuni aspetti della sua straripante ricchezza, che offre sempre di più. e) È inevitabile che questo possa portare a una migliore espressione di alcune affermazioni passate del Magistero, e in effetti è stato così nel corso della storia. f) D’altra parte, è vero che il Magistero non è superiore alla Parola di Dio, ma è anche vero che sia i testi della Scrittura sia le testimonianze della Tradizione hanno bisogno di un’interpretazione che permetta di distinguere la loro sostanza perenne dai condizionamenti culturali. Ciò è evidente, ad esempio, nei testi biblici (come Es 21,20-21) e in alcuni interventi magisteriali che tolleravano la schiavitù (cfr. Niccolò V, Bolla Dum Diversas, 1452). Non si tratta di una questione secondaria, data la sua intima connessione con la verità perenne della inalienabile dignità della persona umana. Questi testi hanno bisogno di essere interpretati. Lo stesso vale per alcune considerazioni neotestamentarie sulla donna (1 Cor 11, 3-107 ; 1 Tim 2,11-14) e per altri testi della Scrittura e testimonianze della Tradizione che oggi non possono essere materialmente ripetute” 8 .

3. Osservazioni sulla risposta Come detto in precedenza, si tratta di una non-risposta: infatti Cardinali non hanno chiesto se ci può essere una reinterpretazione o uno sviluppo della dottrina (cosa necessaria e ammessa da tutti i teologi cattolici), ma la domanda verte sulla qualità dello sviluppo stesso. Il problema è dunque: su quali binari il progresso dottrinale – connaturale e necessario alla vita della Chiesa fino alla Parusia – deve avanzare? I Cardinali chiedono se questo sviluppo può comprendere affermazioni contraddittorie: infatti nel testo del dubium troviamo le domande: “se la Divina Rivelazione sia… da non contraddire” (10/7/2023), se il progresso implichi un “mutamento della verità” (10/7/2023), se possano essere insegnate “dottrine contrarie” (21/8/2023). La risposta al dubium si diffonde in tante considerazioni, ma non risponde a ciò che nel quesito è principale: il redattore delle risposte gira attorno al problema, senza in realtà rispondere né ad rem, né con precisione. Egli, infatti, asserisce che rivelazione si può interpretare meglio (punto [a] della risposta – d’ora in poi i punti verranno indicati con la semplice lettera), che si può crescere nella comprensione di essa (b), che questa comprensione matura (c), che i cambiamenti culturali rendono più espliciti alcuni aspetti (d), che le espressioni possono essere migliorate (e), che è necessaria un’interpretazione che permetta di distinguere la loro sostanza perenne dai condizionamenti culturali (f). Le affermazioni contenute nella risposta, se fuori dal contesto della domanda possono essere vere, non rispondono al dubium. Infatti, rimane la domanda: in questa migliore interpretazione (a), in questa crescita di comprensione (b), in questa maturazione (c), in questa esplicitazione (d), in questo miglioramento dei termini (e), in questa distillazione del dato rivelato dai condizionamenti culturali (f), in tutto questo ci può essere contraddizione, mutamento della verità, espressione di una dottrina contraria a quanto fino ad ora proposto a credere infallibilmente dalla Chiesa? Questa è l’essenza del dubium, quindi è chiaro che al dubium non è stato risposto. Inoltre, vi è il pericolo che questa risposta possa essere la premessa per giustificare cambiamenti contraddittori con quanto è di fede, cioè per conclusioni errate e – da un punto di vista logicoformale -, ben più ampie delle premesse. Nel prossimo capitolo, vedremo a quali condizioni una migliore interpretazione etc. è realmente tale e non una copertura della corruzione della fede?

1 Walter Brandmüller, Raymond Burke, Juan Sandoval Íñiguez, Robert Sarah e Joseph Zen.

2 Vedi più sotto la prima formulazione del primo dubium.

3 Vedi il mio articolo «I dubia spiegati a chi avesse ancora dubia», https://lanuovabq.it/it/i-dubia-spiegati-a-chiavesse-ancora-dubia, 11-10-2023.

4 Qui è possibile vedere il testo dei dubia, con le ultime risposte del Papa: https://tinyurl.com/seconde-risposte-aidubia.

5 Si ritiene che l’autore materiale delle risposte sia stato il Card. Fernández.

6 Il Card. Zen, sul suo sito personale, ha formulato una prima critica complessiva a tutte le risposte: https://oldyosef.hkdavc.com/?p=1942.

7 “1Cor 11,3 Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo, e capo di Cristo è Dio. 4 Ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperto, manca di riguardo al proprio capo. 5 Ma ogni donna che prega o profetizza a capo scoperto, manca di riguardo al proprio capo, perché è come se fosse rasata. 6 Se dunque una donna non vuole coprirsi, si tagli anche i capelli! Ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o radersi, allora si copra. 7 L’uomo non deve coprirsi il capo, perché egli è immagine e gloria di Dio; la donna invece è gloria dell’uomo. 8 E infatti non è l’uomo che deriva dalla donna, ma la donna dall’uomo; 9 né l’uomo fu creato per la donna, ma la donna per l’uomo. 10 Per questo la donna deve avere sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli.” (1Cor 11,3-10 CEI 2008). (N.d.R). “1Tim 2,11 La donna impari in silenzio, in piena sottomissione. 12 Non permetto alla donna di insegnare né di dominare sull’uomo; rimanga piuttosto in atteggiamento tranquillo. 13 Perché prima è stato formato Adamo e poi Eva; 14 e non Adamo fu ingannato, ma chi si rese colpevole di trasgressione fu la donna, che si lasciò sedurre.” (1Tim 11-14 CEI2008). (N.d.R).

8 https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2023-10/papa-francesco-risponde-ai-dubia-di-cinque-cardinali.html

