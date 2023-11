Il Siero Genico Abbassa l’Aspettativa di Vita fino a 24 Anni. Dati Ufficiali USA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. In aggiunta pubblichiamo una schermata da X che ci sembra interessante…Buona lettura e condivisione.

Un fatto sconvolgente: i dati dei CDC confermano che il vaccino COVID può ridurre la durata della vita di persino 24 anni

Le conseguenze a lungo termine della vaccinazione Covid-19 sono ora sotto gli occhi di tutti…

Un anno fa, gli australiani doppiamente vaccinati avevano 10,72 volte più probabilità di contrarre l’Omicron rispetto a quelli non vaccinati. Ora le probabilità sono 20 volte superiori e quelle di chi è vaccinato tre volte o più sono 35 volte superiori, come mostrano le ultime statistiche della NSW Health (vedi sotto).

Nel frattempo, gli ultimi dati della Cleveland Clinic e gli ultimi dati statunitensi analizzati da Josh Stirling, fondatore di Insurance Collaboration to Save Livess ed ex analista assicurativo numero uno, mostrano una tendenza davvero preoccupante.

I danni alla salute causati da ogni dose di vaccino non diminuiscono nel tempo. Continua all’infinito.

Infatti, i dati CDC sulla mortalità per tutte le cause mostrano che ogni dose di vaccino ha aumentato la mortalità del 7% nel 2022 rispetto alla mortalità del 2021.

Quindi, se avete ricevuto 5 dosi, avete il 35% di probabilità in più di morire nel 2022 rispetto al 2021. Se avete avuto una sola dose, avete il 7% di probabilità in più di morire nel 2022 rispetto al 2021. Chi non ha fatto il vaccino non ha più probabilità di morire nel 2022 rispetto al 2021.

I dati della Cleveland Clinic

Ecco i tassi di infezione Covid per i primi 98 giorni dal 2022 al 12 settembre, quando il vaccino bivalente è stato offerto per la prima volta ai dipendenti della Cleveland Clinic. Non era obbligatorio. È stato offerto.

Quindi, al 2022settembre12, 6199 dipendenti non sono stati vaccinati, 2359 sono stati sottoposti a vaccino singolo, 13804 a vaccino doppio, 20798 a vaccino triplo e 3538 a vaccino quadruplo o penta con il vaccino originale, che è stato progettato contro il virus di riferimento Wuhan Hu1, che non è stato isolato da un essere umano ma è stato generato al computer.

I risultati del loro studio, mostrati graficamente qui sopra, dimostrano che più dosi del vaccino originale si assumevano, maggiore era la probabilità di contrarre Covid. In altre parole, il vaccino Covid originale non è semplicemente inefficace contro l’Omicron. È addirittura anti-efficace.

Non è quindi un vaccino contro l’attuale ceppo di Covid. È un antivaccino. Danneggia il sistema immunitario in modo dipendente dalla dose. Più iniezioni si fanno, più danni si arrecano al sistema immunitario.

Lo scrittore ha visto per la prima volta questo nei rapporti di sorveglianza dei vaccini del PHE e ha pubblicato le sue scoperte al PHE stesso e sul mio sito web e su The Expose, il 2021Ottobre10.

La scienza è stata ora stabilita dalla Cleveland Clinic. I vaccini genetici danneggiano il sistema immunitario e rendono non meno probabile, ma più probabile l’infezione da Covid.

Non solo, ma hanno anche orrendi effetti collaterali sul sistema cardiovascolare, neurologico e riproduttivo.

Non sono altro che un’eutanasia progressiva obbligatoria.

I dati del CDC sulla mortalità per tutte le cause mostrano che ogni anno, ogni persona vaccinata ha sempre più probabilità di morire a un tasso del 7% PER JAB ALL’ANNO. Si tratta di un veleno genetico ad azione lenta.

Se le persone si stessero riprendendo dal primo vaccino, allora non avrebbe lo stesso effetto del quinto vaccino (cioè un aumento del 7% della mortalità). Questo è il problema a lungo termine. Le persone non si stanno riprendendo dai danni provocati dalle iniezioni in termini di eccesso di mortalità.

Quindi, prendendo come base il 2021, una persona sottoposta a 5 dosaggi avrebbe il 350% in più di probabilità di morire nel 2031, il 700% in più di probabilità di morire nel 2041 e il 1050% in più di probabilità di morire nel 2051 rispetto a una persona non vaccinata. È proprio come l’interesse composto.

Utilizzando questo risultato, possiamo calcolare la perdita di aspettativa di vita per un uomo di 30 anni come segue… L’aspettativa di vita di un uomo di 30 anni non vaccinato nel Regno Unito è di circa 80 anni. Quindi può aspettarsi altri 50 anni di vita.

In termini statistici, metà della sua coorte è morta a 80 anni. L’aspettativa di vita di una persona di 30 anni sottoposta a quintuplice vaccinazione nel Regno Unito è di 56 anni. Supponendo che i maschi britannici rispondano ai vaccini allo stesso modo di quelli statunitensi. In alternativa, i maschi statunitensi di 30 anni sottoposti a quintuplo vaccino hanno perso 24 anni di aspettativa di vita.

I dati sull’aspettativa di vita nel Regno Unito sono tratti da Statista. Nella tabella seguente aggiungiamo il 7% di mortalità in più per jab all’anno ai livelli del Regno Unito per il 2020 indicati nella colonna2. Quindi, in un periodo di 5 anni, l’aumento medio della mortalità attesa sarebbe – (0% + 35%)/2.

(0% + 35%)/2 = 17,5% con un solo jab

(0% + 70%)/2 = 35% con due vaccinazioni

(0% + 105%)/2 = 52,5% con tre vaccinazioni

(0% + 140%)/2 = 70% da quattro jab

(0% + 175%)/2 = 87,5% da cinque vaccini

Aspettativa di vita per i maschi del Regno Unito non vaccinati e sottoposti a 1-5 dosaggi

1 vaccino toglie 13 anni agli uomini di 30 anni

2 jab riducono gli uomini di 30 anni di 18 anni

3 jab riducono gli uomini di 30 anni di 20 anni

4 jabs per uomini di 30 anni di 23 anni

5 jab derubano i trentenni di 24 anni

Questo è il prezzo da pagare per la fiducia nel servizio sanitario nazionale, per la fiducia nel governo e per la fiducia nella BBC e nei media main stream.

Questo è ciò che i media come Expose hanno cercato di evitare.

Stato dei vaccini nel Nuovo Galles del Sud 2023Gennaio7

La popolazione del Nuovo Galles del Sud in Australia era di 6.505.883 persone nel 2022. Lo stato delle vaccinazioni è il seguente…

https://www.health.gov.au/our-work/covid-19-vaccines/vaccination-numbers-and-statistics

I dati del NSW Australia relativi ai ricoveri in ospedale e in terapia intensiva nelle ultime 6 settimane del 2022 mostrano una distruzione del sistema immunitario dose-dipendente

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/weekly-reports.aspx

Fai clic per accedere a weekly-covid-overview-20221231.pdf

Fai clic per accedere a weekly-covid-overview-20221217.pdf

Fai clic per accedere a weekly-covid-overview-20221210.pdf

Fai clic per accedere a weekly-covid-overview-20221203.pdf

Fai clic per accedere a weekly-covid-overview-20221126.pdf

Fai clic per accedere a weekly-covid-overview-20221119.pdf

Ricoveri in terapia intensiva NSW Covid 2022nov19-dic31

Ricoveri ospedalieri NSW Covid 2022nov19-dic31

Esiste la prova della distruzione del sistema immunitario da parte delle proteine spike mediate dalla vaccinazione. Per i ricoveri ospedalieri in Australia si osserva lo stesso schema dei tassi di infezione a Cleveland. Più vaccini si fanno, più il sistema immunitario si indebolisce. E questo per quanto riguarda l’obiettivo della terapia! I grafici di cui sopra NON riguardano gli effetti collaterali.

Conclusione

La popolazione del NSW in Australia è di 6 milioni e mezzo di persone. Si tratta di un gruppo altamente vaccinato. Esaminando i dati del governo australiano per le ultime 6 settimane del 2022, vediamo che.

1. I soggetti con 1 o 2 dosi hanno una probabilità 20 volte superiore di essere ricoverati in ospedale con Covid rispetto a quelli senza dosi.

2. Quelli con 3 o 4 o più dosi hanno 35 volte più probabilità di essere ricoverati in ospedale con Covid rispetto a quelli senza dosi.

3. Essere non vaccinati protegge al 100% dal ricovero in terapia intensiva. Essere vaccinati offre una probabilità di 6 su 100.000 di essere ricoverati in terapia intensiva.

4. I vaccini non sono sicuri e sono estremamente inefficaci.

5. La vaccinazione COVID-19 sta esercitando una pressione insostenibile sugli ospedali e sulle unità di terapia intensiva del New South Wales e, di conseguenza, di tutto il mondo.

6. L’NHS del Regno Unito sarà distrutto se non verranno vietate immediatamente le vaccinazioni. Potrebbe essere già troppo tardi.

7. I vaccini impediscono l’immunità di gregge. L’immunità di gregge non sarà mai raggiunta nei vaccinati. È già stata raggiunta nei non vaccinati.

8. La continuazione della pandemia è interamente causata dagli anti-vaccini.

L’ultima volta che ho esaminato i dati nel NSW, per le ultime 6 settimane del 2021, la doppia vaccinazione aveva una probabilità 2,18 volte superiore di contrarre l’Omicron rispetto ai non vaccinati.

Oggi, 12 mesi dopo, nelle ultime 6 settimane del 2022, i soggetti sottoposti a doppio vaccino non hanno 2,18 volte, ma 20 volte più probabilità di contrarre l’ultima variante. E i tripli vaccini hanno una probabilità 35 volte maggiore!

Quindi c’è la distruzione del sistema immunitario che avevo previsto nell’ottobre del 2021. C’è l’AIDS progressivo mediato dal vaccino. Questi sono numeri farseschi alla Monty Python. A quanto mi risulta, il governo australiano sta per smettere di classificare i dati degli ospedali in base allo stato dei vaccini.

Si tratta di nascondere la testa sotto la sabbia. In ogni caso. È troppo tardi. Il gatto è fuori dal sacco. Questi dati rappresentano un’accelerazione della catastrofe immunologica.

I dati che abbiamo analizzato riguardano la malattia da cui i vaccini dovrebbero proteggerci (Covid-19). Non affrontano la pletora di effetti collaterali cardiovascolari, neurologici, immunologici, riproduttivi e sistemici delle vaccinazioni genetiche che causano ulteriori ricoveri ospedalieri.

Abbiamo dato il controllo dei nostri servizi sanitari a Big Pharma e loro li hanno distrutti. Arriverà il giorno, se non è già arrivato, in cui il 50% dei pazienti nei nostri ospedali soffrirà di patologie mediate da vaccini.

La domanda allora diventa: quanti altri, oltre ai danneggiati da vaccino, soffrono di patologie mediate da Big Pharma e derivanti da altri “farmaci” di Big Pharma?

La credibilità e la sostenibilità di tutta l’assistenza sanitaria mondiale dipendono quindi interamente dall’immediata cessazione delle vaccinazioni genetiche.

