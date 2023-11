UK, si Prepara l’Omicidio Legale di una Bimba Malata, Indi Gregory.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, dopo Alfie Evans, dopo Charlie Gard un altro bambino nella civile, illuminata progressiva Gran Bretagna sta per essere assassinato, per ordine di un giudice, “nel suo migliore interesse” contro la volontà dei suoi genitori, e nonostante che un ospedale a Roma, il Bambin gesù, sia pronto a prendersi cura di lui. Qui sotto trovate l’articolo di giacomobertonisubstack.com , che ringraziamo per la cortesia.

Che Dio li maledica.

Indi Gregory, il giudice dice no al trasferimento. Ora l’appello È nel “migliore interesse” di Indi morire nel Regno Unito piuttosto che ricevere cure all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dice Robert Peel, che fissa l’eutanasia per domani alle 14

Il giudice Robert Peel ha stabilito che è nel “migliore interesse” di Indi morire nel Regno Unito piuttosto che ricevere cure specialistiche presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Domani, venerdì 3 novembre 2023, alle ore 14 sarà praticata l’eutanasia. Lo rende noto il Christian Legal Centre, che sta offrendo assistenza legale alla famiglia di Indi Gregory. I genitori di Indi hanno chiesto agli avvocati di presentare appello: si tratta dell’ultima speranza per la bambina di otto mesi, affetta da una rara patologia mitocondriale. I legali della famiglia Gregory spiegano: «Un servizio specializzato di ambulanza aerea è pronto a collaborare con la famiglia e i medici del Queen’s Medical Centre di Nottingham per facilitare il trasferimento in Italia. Tuttavia, per effettuare il trasferimento, il servizio di ambulanza dovrebbe effettuare una valutazione del rischio con la piena collaborazione dei medici curanti, cosa che i medici inglesi si sono rifiutati di fare». Andrew Williams, amministratore delegato del Christian Legal Centre, dichiara: «C’è un ospedale pronto a prendersi cura di Indi a Roma, i suoi genitori desiderano offrirle ogni possibilità: perché qualcuno dovrebbe cercare di impedirlo? Negare loro questa opportunità è inimmaginabile, ingiusto e perverso. Siamo al fianco della famiglia mentre continua a combattere coraggiosamente per la vita della loro preziosa figlia». L’appello è l’ultima strada giudiziaria percorribile per salvare la piccola Indi Gregory. (Riproduzione riservata) §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN IT79N0200805319000400690898 BIC/SWIFT UNCRITM1E35 §§§

