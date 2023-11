Eventi e Incontri in Emilia (e Online…). Segnalazioni.

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito ci invia queste segnalazioni di eventi che possono interessare in particolare chi abita in Emilia. Buona lettura e condivisione.

[1] BUDRIO DI CORREGGIO (RE), GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE 2023, 20.30, INCONTRO DI PREGHIERA

Il gruppo Kraljica Mira-Regina della Pace invita all’incontro mensile di preghiera. Messa, Adorazione, Rosario, Confessioni. Presiede padre Ivano Cazzuti OFM. PNG allegato.

[2] REGGIO EMILIA, VENERDI’ 3 NOVEMBRE 2023, 20.30, ROVETO ARDENTE NEI PRIMI VENERDI’ DEL MESE

Il Rinnovamento nello Spirito Santo organizza i primi venerdì da ottobre a giugno. Preghiera di lode, Messa, Roveto di guarigione e liberazione.

[3] MODENA, DOMENICA 5 NOVEMBRE 2023, 17.00, EVENTO CONCLUSIVO DI 40 DAYS FOR LIFE

Si concludono le preghiere dei “40 giorni per la vita”.

Subject: Settimana conclusiva ed EVENTO FINALE 40 Giorni per la Vita To: 40 Days for Life Modena <40daysforlife.modena@gmail.com> Buongiorno a tutti cari volontari. Ormai ci siamo. Ormai la prima campagna italiana della 40 giorni per la vita sta volgendo al termine. Come sempre, contiamo anche sul vostro aiuto per coprire le ore di preghiera mancanti, anche in questi ultimi giorni, dove la stanchezza ed il meteo farebbero preferire la comodità di casa. Non stanchiamoci di parlarne e coinvolgere amici e conoscenti, che possano partecipare a questa preghiera di salvezza. Dio si serve di ciascuno di noi e della nostra generosità! Anzi, in particolare in questi ultimi giorni, intensifichiamo la preghiera, affinché si moltiplichino i frutti di questa veglia. Continuiamo sempre ad avere un atteggiamento accogliente e di sorridere ad ogni persona che passa, perché vogliamo che tutti sperimentino attraverso il nostro sorriso quanto Dio li ama! Lo scopo della 40 Giorni è far cambiare il cuore delle donne che ogni giorno vanno ad abortire, ma non solo, il cuore anche di tutte le persone intorno alle donne, ai medici, ai dipendenti dell’ospedale, ai politici, ai giornalisti e a tutta la società. E per questo il nostro cuore, le nostre preghiere e il nostro atteggiamento devono essere non di rimprovero ma di misericordia. Non dobbiamo essere una manifestazione di protesta. Noi dobbiamo essere le mani tese del Signore. Sottolineato questo importante punto, vi vogliamo invitare all’evento finale, che si terrà nelle ultime ore della campagna, quindi domenica 5 novembre dalle ore 17 alle ore 19. Il luogo di ritrovo sarà sempre largo del Pozzo, dove ci raccoglieremo prima di iniziare la processione che ci porterà, attraverso viale Moreali, nel cuore della nostra città, in Piazza Grande, sotto lo sguardo benevolo di San Geminiano. Il tutto dovrà svolgersi col massimo ordine, per non intralciare il traffico, e porteremo con noi un segno di luce che illuminerà le strade del centro di Modena. All’arrivo in piazza ci saranno canti, testimonianze ed interventi. Vi invitiamo a partecipare numerosi, e ad invitare parenti, amici e chiunque possa essere interessato al tema. Nell’attesa di vederci, colgo l’occasione di ringraziarvi a nome di tutto il team per l’impegno e la dedizione che ci avete mostrato finora. Vi assicuro che nessuna preghiera va persa, e tutto è per la costruzione del Regno. A presto

Andrea

Leader e Communication Director 40 Days for Life Modena

[4] VIA INTERNET, MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE 2023, 18.00, STEFANO FONTANA, SCUOLA DI FILOSOFIA CRISTIANA – MODULO N.6

Inizia il modulo n.6 della scuola di filosofia cristiana, dedicato alla “Politica”. 6 lezioni via Internet che resteranno a disposizione anche in differita. Iscrizione obbligatoria. Programma e modalità d’iscrizione nel PDF allegato.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] LA REGINA PACIS HA SEMPRE BISOGNO

Obiettivo: fare scuola di buona qualità mantenendo le rette a un livello ragionevole. Nell’ultimo bilancio 2022 le uscite sono state pari a 491.429,90 euro e sono state coperte da RETTE 49% + COMUNE 19% + STATO 14% + REGIONE 4% + ENTI 3%

Resta quindi scoperto un 11% che deve venire da offerte e da attività. Sono circa 54.000 euro da trovare, e ogni attività di raccolta è benemerita.

Anche le piccole cose che trovate nel PDF allegato.

[2] UN CUORE CHE BATTE

Andate a firmare nel vostro Comune per la legge d’iniziativa popolare “Un cuore che batte”. Non in tutti i Comuni fanno la raccolta, purtroppo. In Comune a San Martino in Rio mi hanno detto che si può firmare anche via Internet, ma non ho trovato riferimenti in proposito. Se qualcuno li conosce, me li comunichi.

[3] JEROME LEJEUNE

Scoprite anche voi Jerome Lejeune, attraverso il libro di Aude Dugast

https://costanzamiriano.com/ 2023/10/20/scoprendo-lejeune/

[4] MONASTERO WIFI 2023

Avevo già diffuso un assaggio, qui ci sono tutti i video del Capitolo Generale del Monastero WiFi, “spacchettati” per singolo relatore

https://costanzamiriano.com/ 2023/10/17/tutti-i-video-del- 5-capitolo-generale-del- monastero-wifi/#more-23678

