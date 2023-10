Parla il card. Müller (di BXVI) ma il Vescovo di Mantova Dà Forfait…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci ha scritto un sacerdote, che molto comprensbilmente chiede di non fare il suo nome, per raccontare del comportamento del vescovo di Mantova assente a una conferenza su Benedetto XVI che vedeva fra gli oratori il card. Gerhard Müller. Che tempi! Buona lettura e condivisione.

Gentile dottor Tosatti, poiché settimana scorsa Lei ha avuto la compiacenza di annunciare l’evento a Mantova (qui riportato) che si è tenuto ieri sabato 21 ottobre, nel meraviglioso Teatro Bibiena, dove ha anche, o meglio soprattutto, parlato come solo un grande santo Pastore sa parlare al suo gregge, SER il Card. Gerhard Müller, Prefetto Emerito della Congregazione della Dottrina della Fede, la prego di voler pubblicare questa mia nota.

Il Teatro era “gremito” sia in platea che nei palchi, mi è stato detto che hanno partecipato circa 300 persone, inclusi vari Sacerdoti provenienti da provincie vicine e meno vicine. Come leggerà erano anche presenti molte Autorità. Bene quindi, e allora?

Allora, chi mancava era il Vescovo di Mantova, che ha mandato un breve messaggio (rispettosamente sintetizzato all’inizio dal coordinatore dell’evento).

S.E. Mons. Gianmarco Busca, Vescovo di Mantova dal 2016 (nominato dall’attuale Pontefice) e Presidente della Commissione episcopale per la Liturgia della CEI, dal 2021, non è venuto; manifestamente perché la presenza del card. Mueller lo “imbarazzava”.

Ma non è neppure andato a riverirlo e salutarlo, scusandosi. Più grave perché si tratta di un suo Superiore. Non solo, non ha permesso che oggi, Domenica 22, potesse celebrare la Santa Messa in Duomo.

In tempi precedenti detto Vescovo sarebbe stato sollevato dalle sue funzioni.

La prego di non scrivere il mio nome, son un sacerdote di una diocesi vicina, e anche io “ho paura “. Oggi questi “pastori” fanno paura, da molti punti di vista.

Grazie

