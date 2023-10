Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile offre alla vostra attenzione alcune riflessioni e alcune ipotesi sui conflitti in corso. Sottolineando che le ipotesi sono d prendere con le molle. E in effetti mentre su quella relativa a Gaza la possibilità di un’adesione alla realtà non è bassa, su quella relativa all’Ucraina avrei molte perplessità. Ma, come appunto ha detto Nobile, si tratta di ipotesi di lavoro. Buona lettura e condivisione.

Hamas vs Israele

Al momento è praticamente impossibile avere un’idea chiara sull’attacco di Hamas in territorio palestinese e la risposta israeliana avvenuti quest’ultimi giorni. Se poi dovessimo dare una spiegazione sugli interessi internazionali, soprattutto oggi che l’Arabia Saudita bussa alla porta del BRICS, ci perdiamo in un ginepraio in cui si rischia il ridicolo. Quindi ci limitiamo a fare ipotesi su fatti incontestabili che il mainstream cerca di evitare.

Il sionismo (dalla collina di Gerusalemme Sion) è una ideologia nazionalista nata alla fine dell’800 grazie al giornalista ebreo e attivista austriaco Theodor Herzl (1860-1904). L’appoggio britannico per fondare uno stato ebraico in Palestina, espresso nella Dichiarazione del britannico Artur J. Balfour del 1917, appoggiata da Lord Rothschild, leader della comunità ebraica britannica, non ebbe seguito.

Dopo la Seconda guerra mondiale i sopravvissuti all’Olocausto e altri ebrei della diaspora diedero valore alle teorie sioniste Convincendosi che solo la costituzione di uno Stato nazionale avrebbe posto fine alle persecuzioni e alle loro sofferenze, lo Stato di Israele fu formalmente costituito nel 1948. Tuttavia gli ebrei ortodossi si sono sempre opposti per i motivi che vedremo.

Il rabbino David Weiss durante un intervento del maggio 2023 ha parlato a nome degli ebrei che si oppongono allo Stato di Israele e che si battono attivamente affinché “gli ebrei veramente religiosi rifiutino Israele”. Per il rabbino Weiss il sionismo è basato sulla blasfemia e, nella sua essenza [l’ebraismo], non può avere uno Stato “I rabbini autentici si sono sempre opposti al sionismo e allo Stato di Israele” e “L’ebraismo esige una Gerusalemme e una Palestina libere e proibisce qualsiasi Stato ebraico”.

Traduco alcuni passi dell’originale: https://www.youtube.com/watch?v=hbFOj6eE9Nw

I sionisti “venuti in Palestina hanno creato lo Stato cacciando i palestinesi […]. All’inizio hanno cominciato comprando la terra. Gli arabi musulmani pensavano che gli ebrei volessero solo comprare un pezzo di terra, non credevano […] che volessero aspirare a creare la propria terra. Ma poi si sono resi conto che vogliono creare il proprio Stato stabilendosi in maniera permanente. […] così gli arabi hanno smesso di vendere. […] quando i sionisti sono entrati e li hanno uccisi, potete immaginare come ci siamo sentiti […] come ebrei non possiamo accettare l’omicidio e l’uccisione, l’oppressione. […] Non c’è una famiglia [palestinese] che non abbia un membro che non sia stato assassinato, questo è contro la nostra Torah».

Weiss non è una scheggia impazzita, molti rabbini e intellettuali come Norman Finkelstein, che ha perso la famiglia nello sterminio di massa operata dai nazisti, sono contrari allo stato d’Israele. Ortodossi ebrei bruciano la bandiera israeliana: https://www.youtube.com/shorts/EiGhVNRzfJk

Dopo le bufale stratosferiche diffuse nel conflitto russo-ucraino, bisogna chiederci se i massacri di Hamas sono reali o esagerati. Tra l’altro, cosa ci possiamo aspettare da un PM come Netanyahu che, nonostante i forti dubbi rilevati dai medici, ha costretto un’altissima percentuale di israeliani a bucarsi il braccio più volte, tanto che il NYT lo ha definito il leader mondiale delle vaccinazioni. Fatto sta che il 60% dei plurivaccinati sono stati ospedalizzati. Per la cronanca, mentre Bergoglio santificava lo pseudovaccino, gli ortodossi ebrei lo hanno rifiutato in massa.

Israele è considerato il paese più controllato e sicuro del mondo, e sembra che nemmeno una spilla possa superare le frontiere. Com’è possibile che il 7 ottobre centinaia di Hamas siano entrati via terra e via delta plani nel territorio israeliano senza che il Mossad, l’Aman e Shin Bet se ne siano accorti? Dicono che il piano degli uomini di Hamas sia stato elaborato per circa due anni, ma anche se fossero due mesi, come è possibile che nessun agente inflitrato ne sia venuto a conoscenza? Alcuni dicono che i controlli elettronici hanno fallito, e chi ci crede?

Scott Ritter Jr., analista di relazioni internazionali, ex ufficiale dei servizi segreti del Corpo dei Marines degli Stati Uniti ed ex ispettore delle armi della Commissione speciale delle Nazioni Unite, ha una cattiva opinione sul PM israeliano Benjamin Netanyahu. In una intervista rilasciata al giudice Andrew Napolitano non ha peli sulla lingua: “Netanyahu è una disgrazia, un codardo” […] Quando era PM tra 1986 e 1999 ero lì per due anni. Lui sapeva la verità sull’inesistenza delle bombe in Iraq perché ero lì a ispezionare con il capo dell’intelligence, ed erano d’accordo con me. Lui ha mentito e gli americani sono andati in Iraq a morire. Benjamin Netanyahu ha le mani sporche di sangue di migliaia di americani e iracheni. Adesso è il responsabile di queste violenze” Video: https://www.facebook.com/watch/?v=778100767369430

In un’altra intervista commenta. In Palestina “nel 1948 il primo atto dei sionisti fu quello di attaccare 247 villaggi degli arabi sgozzando e ammazzando migliaia di uomini e i sopravvissuti portati a Gaza dove sono diventati prigionieri”. Gli “israeliani hanno creato e potenziato il movimento Hamas” per dividere i palestinesi seguaci di Yasser Arafat. Prima del recente attacco di Hamas in Israele “i servizi segreti egiziani e quelli israeliani hanno avvertito il governo, ma questi hanno risposto di avere tutto sotto controllo”. Netanyahu ha cercato l’occasione per far scattare il suo piano distruttivo. Quando il giudice Napolitano parla del bombardamento che ha distrutto il principale ospedale uccidendo 500 innocenti, Ritter risponde: “Questo non è niente di nuovo […] gli israeliani hanno una politica che definiscono muggire l’erba che significa radere al suolo e colpire indiscriminatamente anche i civili”. Video originale: https://www.youtube.com/watch?v=j6mWeUPj84E Riporto solo alcune affermazioni.

A questo punto tentiamo alcune ipotesi, da prendere comunque con le molle.

In Ucraina gli anglo-americani hanno fomentato una guerra impossibile da vincere contro uno dei paesi più armati del pianeta che possiede migliaia di atomiche. Zelensky, ebreo odiato dagli ortodossi su citati, ha mandato come carne da macello centinaia di migliaia di ucraini a combattere una guerra persa fin dall’inizio. Ad oggi circa mezzo milione di morti e molti più feriti gravi e meno gravi. Perché? Qualcuno pensa che il proposito di Zelensky – pupazzo di Biden e dei britannici – sia quello di eliminare più ucraini possibile per poi instaurare una nazione a maggioranza ebraica nel cuore dell’Europa. Possibile? Dato che il massacro di ragazzi, giovani e vecchi ucraini non ha risposte, almeno plausibili, questa teoria non dovremmo escluderla. Tanto più che la banca gestita da ebrei sionisti JPMorgan e la multinazionale d’investimenti BlackRock, fondata dai sionisti Larry Fink e Robert Kapito, da alcuni anni hanno messo radici in Ucraina, il paese più corrotto del pianeta.

Netanyahu vuole fare la stessa politica di annientamento nella striscia di Gaza per prendersi parte o tutto il territorio? A cosa servono 300mila riservisti, centinaia di carri armati e bombardamenti indiscriminati per un paese poverissimo e privo di armi sofisticate? È possibile che, dopo le esperienze passate, gli autori degli attacchi in Israele siano così imbecilli da restare a Gaza, magari nascosti negli ospedali, dalla nonna o dagli zii? Netanyahu lo sa benissimo, ma probabilmente è la scusa per eliminare più palestinesi possibile e spingere i sopravvissuti a scappare in Egitto, per poi poter controllarei territori di Gaza.

Hamas ha creato una fitta rete di tunnel sotterranei che potrebbero diventare la tomba di migliaia di soldati israeliani. Il PM Netanyahu, già detestato da gran parte della popolazione israeliana, si è cacciato in un pasticcio che potrebbe rivelarsi politicamente fatale. Non penso, almeno spero che le grandi potenze vogliano espandere un conflitto che potrebbe davvero far male, anzi malissimo a tutti. C’è da sperare che il buon senso abbia la meglio sulle teste calde.

Agostino Nobile

