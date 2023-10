Migranti, Sinodo, e un Papa da Paese dei Balocchi. Mastro Titta.

MASTRO TITTA: BERGOGLIO È UN PAPA PER BAMBINI

Lo zatterone stipato di migranti in abiti del primo ‘900 di fronte al quale si è assiso Bergoglio per recitare le sue giaculatorie l’ho visto dal vivo. È un monumento funebre tanto laido quanto ingombrante.

Ho avuto la tentazione di deporvi un mazzo di fiori, un orsacchiotto, un bigliettino coi cuoricini e qualche frase insulsa tipo “insegna agli angeli a costruire ponti”, e per finire liberare palloncini in cielo. Essendo a corto di manufatti congrui, mi sono accontentato di spararmi un selfie con popò di sorrisone e dita a vu di vittoria. Queste cose, piaccia o meno, sono il massimo del tributo che la nostra civiltà offre alla tragedia del nostro tempo.

Prego il lettore di osservare l’installazione nella sua variante situazionista. Pura performance-art. Siamo al livello di Marina Abramovich che spazzola brandelli di vacca. Potremmo intitolarla: monumento funebre al papato. L’espressione stampata sui volti dei presenti, Francesco incluso, è luminosamente cupa. Statuaria.

Il crocefisso medievale è opportunamente messo di lato – scansati proprio – a significare una tradizione che ormai ha fatto il suo tempo. Oddio, ci deve essere qualcosa oltre al cappio di tolla che pende al collo di Bergoglio, che da lontano e in video si vede poco, ma il più distante possibile, a mo’ di spazzolone appoggiato sulla muro dei bagni della stazione.

Evasi obblighi di bandiera residui, si dia spazio ai funesti pipponi. Del resto l’arte moderna e la fede cattolica sono così estranee all’uomo, così poco immediate e familiari che, se non segue spiegone torrenziale, col fischio che qualcuno se le fila.

L’aspetto interessante da trattenere del pistolotto papalino è il seguente: giacché uno fugge da guerra, fame, cambiamenti climatici, conviene che abbia a disposizione autobus con aria condizionata, wi-fi, doppio autista, soste programmate e cestino del pranzo. Insomma: non solo l’immigrazione deve essere legale, ma anche confortevole.

È lo stesso teorema di chi vuole legalizzare la droga: combattere le mafie in modo che tutti i denari finiscano al posto giusto, cioè nelle tasche di Pantalone. Il quale ne girerà qualche spicciolo alla Chiesa accogliente con tutti, ma tutti tutti tutti.

L’obiettivo è evidente: si tratta di rendere legale l’accidentale, la disgrazia, la calamità. Non sono cose da combattere, ma da accompagnare perpetuandole, normalizzandole.

Sul versante morale e spirituale, si tratta di legalizzare il male: perché mai non benedire due omosessuali che si amano? Si porta alla luce il male – la famosa trasparenza – che a quel punto cessa di essere tale.

Sul piano intellettuale, si rende artificiale ciò che è naturale – l’intelligenza, ad esempio – e naturale ciò che è artificiale – le “transumananze” di milioni di disperati destinati a spacciare droga e vendere sesso, anche ai preti magari, per campare. È il fenomeno partenogenetico: le cose non si spiegano, non ci sono cause, conseguenze o relazioni. Ci sono fenomeni e basta. Fenomeni, emozioni e qualche studiato birignao.

Ciò che offende Bergoglio infatti, e non ne fa mistero nel suo discorsetto, è il lucro illegale che si fa sui migranti. Se fosse legale potrebbero fatturare alla luce del sole come tante Lady Soumahoro, e concedersi così quei piccoli lussi che sono il sale della vita.

Il che dimostra una cosa: ammesso che sia papa – ipotesi contro la quale si stagliano ormai ostacoli come montagne – Bergoglio è un papa per bambini. La voce flautata, i ragionamenti speciosi, le espressioni clownesche sono espedienti per bambini. Come l’Omino di Burro, li trasporta nel Paese dei Balocchi.

