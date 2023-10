Chi Ha Così Paura di Georg Gaenswein da non Farlo Parlare?

La Comunità dei Lanceros ha commentato la decisione di monsignor Georg Gänswein di far rettificare al direttore della rivista Vida Nueva José Beltrán quanto scritto sull’Arcivescovo in merito alla sua visita annullata in Spagna per tenere una conferenza su Benedetto XVI presso la Fondazione Universitaria Spagnola.

Il sito web Infocatólica ha pubblicato il 19 ottobre che il quotidiano tedesco Die Tagespost ha fatto eco alle polemiche generate in Spagna per l’annuncio della conferenza. La pubblicazione cattolica tedesca ha sottolineato che la caccia contro Gänswein in Spagna è iniziata prima nella rivista Vida Nueva. Una rivista il cui comitato editoriale ha incontrato Papa Francesco in agosto e che si dice sia in costante contatto con il Papa e il suo entourage.

Die Tagespost ha commentato che “in un passaggio [di un articolo di Vida Nueva] si dice che Gänswein si era rifiutato di obbedire a Papa Francesco rifiutando l’offerta del Pontefice di dirigere una diocesi tedesca. Gänswein aveva anche rifiutato [secondo Vida Nueva] la proposta di assumere la guida di una diocesi in Italia, chiedendo invece una “posizione di autorità in Curia”. Questa “partita a poker” di Gänswein aveva infine portato il Papa a chiedere all’ex segretario privato di Benedetto di lasciare il Vaticano e tornare in Germania”.

Questi commenti di Vida Nueva sono stati definiti “gravi calunnie” in una rettifica che la rivista spagnola ha dovuto pubblicare legalmente, includendo però una serie di commenti sulla legge spagnola nel tentativo di far capire ai lettori che sono vincolati dalla legge, ma che questo non significa che quanto scritto dal direttore non sia vero.

La lettera di monsignor Gänswin è la seguente:

“Signor direttore di Vida Nueva Digital:

Ho appreso con grande sorpresa che su Vida Nueva Digital sono state fatte affermazioni su di me, che sono obbligato a commentare, dato che altri media le stanno già riprendendo.

In una notizia del 9 ottobre 2023 si legge: “Rifiuto di obbedire. Passata la tempesta, il Papa ha avuto diversi incontri con lui in cui gli ha offerto la carica di capo di una diocesi tedesca, seguendo le orme di Stanislao Dziwisz, segretario personale di Giovanni Paolo II, che dopo la sua morte è stato nominato arcivescovo di Cracovia. Gänswein rifiutò e Francesco gli offrì la possibilità di guidare una diocesi italiana. Anche lui rifiutò e arrivò a proporsi per una posizione di rilievo in Curia. Di fronte a questa sfida dell’arcivescovo tedesco, il Papa lo ha esortato a lasciare il Vaticano e a tornare in patria”. Lo stesso testo è ripetuto in una notizia del 16 ottobre.

Si tratta di affermazioni completamente false. Vi prego di essere consapevoli che tali affermazioni costituiscono una grave calunnia.

Per questo motivo, chiedo rispettosamente una rettifica immediata e ben pubblicizzata di queste affermazioni.

+Georg Gänswein”.

Il giornale cattolico tedesco aggiunge inoltre che Vida Nueva ha riferito che “Gänswein si trovava a Friburgo su istruzioni di Papa Francesco e che gli era “espressamente vietato” di viaggiare all’estero senza il permesso delle autorità ecclesiastiche”. Die Tagespot ha commentato a questo proposito che “se avessi effettivamente ricevuto un tale ordine da Roma, “i miei viaggi dello scorso settembre a Roma (dove ho partecipato al simposio del circolo studentesco del professor Ratzinger) o recentemente in Austria (dove ho preso parte a un incontro della fondazione “Kirche in Not”), così come il previsto viaggio a Madrid, sarebbero stati atti di disobbedienza da parte mia di fronte a tale divieto”. Tale divieto non esiste. “È semplicemente un’invenzione”, ha detto Gänswein. Gänswein ha lanciato un “forte” appello all’editore [della pubblicazione spagnola] affinché “rettifichi immediatamente e pubblicamente questa accusa”.

Almeno c’è un arcivescovo tedesco che non ha paura di Vida Nueva, la rivista spagnola fiore all’occhiello di Papa Francesco, del cardinale Omella e di alcuni vescovi spagnoli.

L’ex segretario personale di Benedetto XVI è stato vietato a seguito delle pressioni della Fondazione Universitaria Spagnola.

Mercoledì prossimo si sarebbe dovuto tenere un evento organizzato dalla FUE per commemorare la presentazione del Nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica da parte del cardinale Joseph Ratzinger, avvenuta trent’anni fa presso la sede della Fondazione. Per questo motivo è stata ripubblicata la conferenza che egli tenne quel giorno. Il libro contiene, oltre alle fotografie dell’evento, un testo introduttivo del nostro presidente e un elenco dei corsi e delle pubblicazioni della Fondazione sull’ex Papa e grande teologo cattolico.

La Fondazione Universitaria Spagnola ha comunicato che l’evento è stato annullato “per motivi organizzativi”. Oltre a monsignor Gänswein, all’evento avrebbero dovuto partecipare il nunzio in Spagna, monsignor Bernardito Auza, e il cardinale arcivescovo emerito di Madrid, Rouco Varela.

Polemiche e clamore mediatico

Fin dal primo momento in cui è stata annunciata la presenza dell’arcivescovo tedesco a Madrid, diversi media hanno attaccato l’evento come una sorta di “conclave” antifrancescano a Madrid.

Quando è stata annunciata la presenza dell’ex segretario personale di Ratzinger a Madrid, alcuni media hanno riferito che l’arcivescovo Cobo non era a conoscenza dell’evento. Questo è stato smentito da Religión Confidencial. Cobo era a conoscenza dell’organizzazione di questo evento, ma si è rifiutato di parteciparvi.

Sebbene il cardinale Cobo si sia rifiutato di partecipare all’evento, la verità è che la presenza di don Georg a Madrid non lo entusiasma particolarmente, e ancor meno se dietro a tutto questo c’è il cardinale Rouco. Cobo ha addotto come scusa per la mancata partecipazione il fatto che aveva un’agenda fitta e che doveva già partecipare all’inaugurazione di una parrocchia.

Tuttavia, Religión Confidencial ha pubblicato che l’arcivescovo Cobo “è perplesso” per il fatto che due vescovi (Rouco e il Nunzio) partecipino a questo evento alla presenza dell’arcivescovo tedesco Georg Gänswein.

La perplessità del cardinale Cobo, sostenuta dai suoi satelliti mediatici, ha avuto effetto ed è riuscita a tappare la bocca a Gänswein. La pressione sulla Fondazione è stata a doppio senso, a quanto risulta a questo giornale. Da un lato, la recente campagna organizzata dal movimento ecclesiastico progressista e, dall’altro, le pressioni di Roma attraverso la nunziatura per paralizzare e sospendere l’evento. Da parte sua, la Fondazione ha categoricamente negato a InfoVaticana di aver ricevuto pressioni per cancellare l’evento, e difende che “sono state le nostre ragioni organizzative a costringerci a farlo”. Secondo InfoVaticana, nemmeno l’arcivescovo cancellato conosce le ragioni dell’annullamento dell’evento.

Monsignor Gänswein, che attualmente si trova a Friburgo senza alcun incarico pastorale, alla fine non parlerà a Madrid dopo che gli è stato vietato di farlo. Sembra che se qualcuno non diffonde eresie o proclami protestanti stantii, non sia degno di parlare. Siamo sulla strada per porre fine alla libertà di espressione anche all’interno della Chiesa come repubblica bolivariana?

