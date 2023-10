Un Cuore che Batte. Si Può Firmare fino al 7 Novembre. Pro Vita & Famiglia.

C’è tempo fino al 7 novembre per firmare la proposta di legge di iniziativa popolare “Un Cuore che Batte”, che vuole integrare uno degli articoli della comunque iniqua legge 194 per salvare più vite innocenti possibili. Ascoltare il battito cardiaco è il segno tangibile di una vita umana, come pensa anche il cardinale Bagnasco che ha già firmato e come forse avrebbe potuto fare, anni fa, la nota pop star Britney Spears, che ha recentemente raccontato il suo dramma con l’aborto. Questo e altro nella nostra newsletter. Buona Lettura!

È stata presenta lo scorso maggio la proposta di legge di iniziativa popolare che vuole introdurre il comma 1-bis all’articolo 14 della Legge 194/78, contenente “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”. . . LEGGI I DETTAGLI!

Oggi più che mai c’è la necessità di avere più libertà di espressione e pensiero, troppo spesso minata dalle ideologie del pensiero unico dominante. Ed è per questo che è nata, lo scorso settembre, “Restiamo Liberi”, la nuova rubrica settimanale di Pro Vita & Famiglia, che va in onda in diretta streaming ogni lunedì alle 12 sui canali social della Onlus, a cura di Jacopo Coghe. CLICCA QUI PER RIVEDERE LE PUNTATE PRECEDENTI

Ogni giorno in centinaia di scuole italiane si svolgono lezioni, attività, corsi profondamente intrisi di ideologia Gender. Gran parte di questi progetti nelle scuole sono promossi o gestiti da attivisti dei collettivi omosessuali e transessuali (LGBTQI ), gruppi politici che mirano a diffondere tra i più giovani la loro ideologia sulla famiglia, sulla sessualità, il matrimonio, i figli, l’utero in affitto. Ora si aggiunge l’ennesima follia, la cosiddetta “carriera alias” e di conseguenza le scuole aprono dei “bagni neutri” dove ragazzi e ragazze possono accedere a prescindere dal loro sesso biologico. Firma subito la petizione per chiedere al Parlamento di approvare una legge che vieti l’indottrinamento gender nelle scuole, rispettando il diritto di priorità educativa della famiglia!

La famiglia e la società civile protagonisti, per costruire insieme il futuro: diamoci una speranza! Leggiamo l’intervista al professor Perali, economista dell’Università di Verona. Sentiamo poi le parole del professor Noia: il medico deve avere un cuore. E poi la testimonianza di una coppia che ha rifiutato l’aborto, di un sopravvissuto all’aborto, quella di un detransitioner e infine quella di una madre surrogata. Tutto questo e anche altro nel numero di ottobre della nostra Rivista.

