Gaza, Bombe su Chiesa. Il Patriarca Ortodosso: è un Crimine di Guerra.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilim Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Monitor, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

La chiesa greco-ortodossa di San Porfirio nella Striscia di Gaza è stata colpita da un attacco aereo israeliano nelle prime ore del mattino di venerdì, mentre centinaia di persone vi si rifugiavano contro i raid aerei israeliani, ha confermato venerdì il Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme.

L’esplosione ha danneggiato la chiesa e ha causato il crollo di un edificio adiacente. Venerdì mattina, ora locale, le squadre della protezione civile di Gaza stavano ancora lavorando per rimuovere i corpi dalle macerie. Il Ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha dichiarato che almeno 16 persone sono rimaste uccise. Il Wall Street Journal ha confermato la notizia parlando con funzionari della chiesa e testimoni.

Le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato che i loro aerei da guerra hanno lanciato un attacco contro un centro di comando e controllo di Hamas a Gaza City, che ha portato a colpire la vicina chiesa che ospitava i palestinesi sfollati a causa dei bombardamenti aerei in corso.

Commentando l’attacco, l’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito un obiettivo dove i gruppi armati lanciano razzi e mortai verso Israele.

“Come risultato dell’attacco dell’IDF, un muro di una chiesa nella zona è stato danneggiato”, ha detto l’esercito in una dichiarazione all’Agence France-Presse, aggiungendo: “Siamo a conoscenza di rapporti sulle vittime. L’incidente è sotto esame”.



Almeno 1 milione di palestinesi sono stati sfollati dall’inizio della campagna aerea, il 7 ottobre, a seguito di un attacco mortale di Hamas nel sud di Israele che ha provocato 1.400 morti, la maggior parte dei quali civili. Nel frattempo, più di 4.137 persone sono state uccise in attacchi aerei israeliani di rappresaglia a Gaza, tra cui 1.661 bambini, mentre altre 13.260 sono state ferite, secondo Ashraf al-Qudra, portavoce del ministero della Sanità di Hamas.

Il patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme, Theophilos III, ha condannato con forza l’attacco.

“Prendere di mira le chiese e le loro istituzioni, insieme ai rifugi che forniscono per proteggere cittadini innocenti, soprattutto bambini e donne che hanno perso le loro case a causa degli attacchi aerei israeliani sulle aree residenziali negli ultimi tredici giorni, costituisce un crimine di guerra che non può essere ignorato”, ha dichiarato il patriarca in una dichiarazione stampa di venerdì.

Ha aggiunto che nonostante i continui attacchi ai rifugi, alle strutture e alle chiese del Patriarcato, esso continuerà a fornire sostegno e assistenza alla popolazione di Gaza.

La chiesa di San Porfirio, nel quartiere al-Zaytoun di Gaza City, è stata costruita nel 1150 dai crociati ed è considerata la più antica chiesa attiva nella Striscia di Gaza. Fu costruita sul sito di una chiesa ancora più antica, fondata nel IV secolo, e prende il nome da San Porfirio, il vescovo di Gaza del V secolo che introdusse il cristianesimo nell’enclave. Secondo i media, la sua tomba si trova nell’angolo nord-orientale della chiesa.

La comunità cristiana di Gaza rappresenta appena lo 0,05% dei 2,3 milioni di abitanti stimati del territorio a maggioranza musulmana. Secondo i dati del 2022 della Chiesa del Monastero latino di Gaza, circa 1.100 cristiani vivono attualmente nell’enclave, in calo rispetto agli oltre 13.000 del 2014. Da quando ha preso il controllo di Gaza nel 2007, Hamas è stato accusato di discriminare e imporre restrizioni ai cristiani nell’enclave.

L’attacco arriva solo due giorni dopo che un’altra esplosione mortale ha colpito un parcheggio fuori dall’ospedale arabo al-Ahli a Gaza City, uccidendo tra le 100 e le 300 persone, secondo l’intelligence statunitense. Hamas ha accusato Israele di essere dietro l’attacco, anche se il governo israeliano e la Casa Bianca indicano che l’esplosione è stata causata da un razzo errante lanciato dalla Jihad islamica.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: gaza, patriarca, san porfirio



Categoria: Generale