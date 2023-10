Messe Vetus Ordo, Conferenze ed Eventi, in Emilia e Lombardia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo dal prof. Giovanni Lazzaretti questi annunci di iniziative varie – due sono per stasera – che portiamo alla vostra attenzione. Buona lettura e condivisione.

§§§

INIZIATIVE



[1] ALBINEA (RE), *STASERA* VENERDI’ 20 OTTOBRE 2023, 20.45, LAMBERTO RIMONDINI, L’ALTRA STORIA D’ITALIA

“Vi sono due storie: la storia ufficiale, menzognera, che ci viene insegnata. E la storia segreta, dove si trovano le vere cause degli avvenimenti, una storia vergognosa.” (Honoré de Balzac). Presentazione del secondo volume de “L’altra storia d’Italia”. Prenotazione + offerta libera.

[2] REGGIO EMILIA, *STASERA* VENERDI’ 20 OTTOBRE 2023, 21.00, SERATA DI PREGHIERA

Serata di preghiera presieduta da don Romano Vescovi. Sarà disponibile un confessore. L’incontro si svolge nel coro dietro l’altare maggiore.

[3] BERGAMO, *DOMANI* SABATO 21 OTTOBRE 2023, 16.00, BEATO CARLO D’ASBURGO MESSA IN LATINO

Messa in latino nella memoria del beato Carlo d’Asburgo, celebrata da mons. Athanasius Schneider.

A seguire, ore 17, Adorazione eucaristica con riflessione di mons. Schneider.

[4] REGGIO EMILIA, *DOMANI* SABATO 21 OTTOBRE 2023, 20.00, I VERI ALTERNATIVI SIAMO NOI

Mi è arrivato questo avviso, ma non so il nome del frate relatore. Lo pubblico ugualmente.

Perdonatemi!!!! Nel messaggio di ieri ho fatto un errore. Ora scrivo meglio: Sabato 21 Ottobre, nella Chiesa dei Frati Cappucci in Via Ferrari Bonini 2 a REGGIO EMILIA alle ore 20:00 riprenderò a fare il ciclo di incontri <I Veri Alternativi siamo Noi>. E riprenderò dall’inizio, cioè con il 1 ciclo .Per chi avesse già divulgato la notizia chiedo di avere la pazienza di informare che gli incontri si svolgeranno a Reggio Emilia e non a Vignola, come erroneamente avevo scritto. Scusate il disguido. Vi aspetto a Reggio Emilia Sabato 21 Ottobre.





[5] PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE CON PULLMINI, 27 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE 2023

. Invito a partecipare o a inviare messaggi di preghiera. Riferimento mail

massimo.casiraghi@fastwebnet. it

Pellegrinaggio a Medjugorie 27 ottobre – 1 novembre 2023: hai “POSTA” per la Madonna? 1 messaggio MAXFWNET <massimo.casiraghi@fastwebnet.it> Rispondi a: casimax66@gmail.com

A: Massimo Casiraghi <casimax66@gmail.com> 13 ottobre 2023 alle ore 01:36 Buongiorno,

rinnovo l’invito ad un pellegrinaggio a Medjugorie per la fine di ottobre, ci sono ancora alcuni posti disponibili… Ed anche quello, se volete inviare una preghiera o richiesta, posso stamparla e poi deporla ai piedi della Madonna sulla collina delle apparizioni o in chiesa… Vedere sotto per le modalità per farmele avere… Se volete, diffondete pure entrambe le opportunità… Buon mese del Rosario,

Massimo ——– Messaggio Inoltrato ——–

Oggetto:Pellegrinaggio a Medjugorie 27 ottobre – 1 novembre 2023: hai “POSTA” per la Madonna? Data:Thu, 21 Sep 2023 23:36:27 +0200 Mittente:MAXFWNET <massimo.casiraghi@fastwebnet.it> Rispondi-a:casimax66@gmail.com

A:Massimo Casiraghi <casimax66@gmail.com> Buongiorno,

sperando di fare cosa gradita, segnalo l’opportunità di un pellegrinaggio a Medjugorie dal 27 ottobre al 1 novembre 2023.

Chi volesse partecipare, per informazioni, mi contatti pure a questa mail o al 340/0052446. Data l’eventuale necessità di prenotare pulmini da 9 posti, molto richiesti in quel periodo, chiedo cortesemente a chi è davvero interessato di rispondermi il prima possibile, grazie! Se non riesci a venire, ma vuoi ugualmente “esserci”, posso portare una tua preghiera/richiesta alla Madonna. Basta farmi avere il tuo scritto entro il 25 ottobre (via MAIL o – se riservata – in busta chiusa) e farò da “postino”… Puoi ovviamente diffondere entrambe queste possibilità a chi ritieni opportuno… Un caro saluto, Massimo Casiraghi 1 di 2 13/10/2023 20.34

Gmail – Pellegrinaggio a Medjugorie 27 ottobre – 1 novembre 2023: hai… https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=83159cb5dc&view=pt&search=a…

***

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] DIRITTO DI PROPRIETA’

Conferenza di don Samuele Cecotti, Osservatorio Van Thuan, sul diritto di proprietà

https://www.youtube.com/watch? v=9a_OhyVUK4s&list= PLpFpqNiJy93t_8-iaZYjnES9g_ 5H83d-U

[2] MARTINA PASTORELLI, DISAPPEAR NEWS

“Chiamatele disappear news”: il problema di oggi non sono le fake news, ma le notizie scomparse

https://www.youtube.com/watch? v=GkCuaQJ59FI

[3] DUE CATECHESI SULL’EUCARISTIA

Al minuto 12 di questo video

https://www.youtube.com/live/ AH_W24RXeHI?feature=shared

iniziano due catechesi sull’Eucaristia di suor Emmanuel Corradini e di padre Serafino Tognetti. Sono tratte dal Capitolo Generale del Monastero WiFi, Basilica di San Pietro, 14 ottobre 2023.

[4] DA FABIO TREVISAN

Per chi vuole conoscere un altro tassello di Chesterton

https://latestata.org/2023/10/ 19/luomo-che-fu-giovedi/

[5] IL RIMEDIO ALL’AMBIGUITA’ E’ LA CONTINUITA’

Lettera di Leonardo Lugaresi al blog Settimo Cielo di Sandro Magister

http://magister.blogautore. espresso.repubblica.it/2023/ 10/20/nella-sua-lettera-a- duka-muller-insegna-anche- come-rimediare-alle-ambiguita- di-francesco-un-commento/

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: iniziative, lazzaretti



Categoria: Generale