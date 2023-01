Pilota Rivela: l’Élite Preferisce Volare con Piloti non Sierati…Chissà Perché.

Josh Yoder di US Freedom Flyers riceve chiamate da ricchi uomini d’affari e amministratori delegati che vogliono essere trasportati da un equipaggio non vaccinato. L’ex pilota di Jetstar Alan Dana lo ha rivelato in un’intervista a Maria Zeee.

Queste persone hanno il lusso di poter scegliere chi fa volare il loro aereo, ha detto Dana, che ha sottolineato che ci sono ancora molti piloti non vaccinati. Questi ricchi uomini d’affari vogliono solo essere portati in giro con il loro jet privato da un equipaggio non vaccinato, ha sottolineato Dana.

I passeggeri che acquistano un biglietto aereo e volano con una compagnia aerea regolare non hanno questo lusso, ha detto il pilota.

È quindi probabile che molti partecipanti al WEF vengano portati a Davos da un pilota non vaccinato.

Nei mesi di novembre e dicembre dello scorso anno si sono verificati numerosi incidenti aerei inspiegabili .

Morirono due piloti, uno steward, due assistenti di volo e un copilota. Il gruppo Airliners for Humanity, che include l’Aviation Collective, ritiene che questi incidenti debbano essere indagati da vicino.

