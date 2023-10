“Caro Papa, se Promuovi l’Omosessualità Fai del Male a Me e alla Mia Parrocchia”.

Ti scrivo nello spirito di parresia, una parola biblica che hai usato più volte per incoraggiarci a parlare liberamente, con coraggio e senza temere. Nel tuo discorso di apertura ai delegati del Sinodo di mercoledì, hai detto che “tutti hanno bisogno di esprimersi liberamente”. Ti prego di ricevere le seguenti parole liberamente, non da Roma, ma dalle periferie, da un semplice parroco.

Mio papa Francesco, devo dirti che stai rendendo difficile il mio lavoro di parroco. Lavoro in una delle parrocchie in declino di San Francisco, in California, una città che si vanta di essersi evoluta oltre la fede in Dio. Nella mia città, la fede viene apertamente derisa e attaccata, e i miei parrocchiani stanno lottando per credere in Gesù.

La maggior parte dei loro familiari, amici e colleghi hanno abbandonato la fede cristiana. I miei parrocchiani non possono indossare una croce o pronunciare il nome di Gesù al lavoro per paura di perdere il lavoro. Le nostre scuole insegnano ai loro figli dall’asilo a dubitare della bontà naturale dei loro corpi e a disprezzare il matrimonio e la vita familiare. I miei parrocchiani si aggrappano alle semplici verità della nostra fede, in particolare agli insegnamenti della Chiesa sulla persona umana.

Quando promuovi l’omosessualità, Santo Padre, fai del male a me e alla mia parrocchia. Quando non parli chiaramente, rendi molto difficile il mio compito sacerdotale. Hai detto che due uomini non possono “sbagliarsi” e che gli atti omosessuali sono sbagliati, ma incoraggi anche i vescovi che benedicono le unioni omosessuali. Una studentessa della mia parrocchia, che frequenta un’università di proprietà dei gesuiti, ha “sposato” un’altra donna secondo la legge degli Stati Uniti. In seguito ha rimosso chirurgicamente il seno e l’utero per apparire come un uomo. Odia sua madre per averla cresciuta cattolica e sua madre piange la perdita di sua figlia e dei suoi nipoti. Ma questo studente universitario ti indica, Santo Padre. Dice che permetti le benedizioni per le unioni omosessuali in Germania e che favorisci sacerdoti e cardinali che promuovono le relazioni omosessuali. Sa che hai nominato un cardinale europeo che promuove le unioni omosessuali per guidare il Sinodo.