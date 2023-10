A Scuola con i Santi. Diario Artigianale Cattolico.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un breve post per offrire alla vostra attenzione questa iniziativa che ci sembra degna di interesse. Buona lettura e condivisione.

Mi permetto di segnalare il mio nuovo progetto, il diario scolastico “A scuola coi santi” 2023-2024.

Si tratta per l’appunto di un diario giornaliero e in bianco e nero, con i santi del calendario tradizionale, giaculatorie, preghiere da poter recitare e tanto altro. In particolare, ogni mese un santo protettore degli studenti racconta la sua vita. Il diario è studiato per bambini e ragazzi, ma è perfetto anche per gli insegnanti, e per tutti coloro che preferiscano un’agenda con calendario scolastico e giornaliera. Penso sia un ottimo modo per portare la Fede cattolica anche tra i banchi di scuola.

Vi chiedo, se possibile, di condividere questo progetto, trovate tutte le informazioni a questo link.

http://monnicraft.com/2023/05/28/diario-scolastico-2023-2024/

Grazie di cuore, in unione di preghiera

Monica Gibertoni Negrini

