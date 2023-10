Morte di Dom Vittorelli: Storia di una Vergognosa Persecuzione. Mascarucci.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae Americo Mascarucci offre alla vostra attenzione questo ricordo di un sacerdote vittima di gogna mediatica; e assolto da tutte le accuse. Se ne è andato a 61 anni. Chi ha concorso a questa vergogna, e indirettamente alla sua prematura scomparsa, dovrebbe avere forse qualche rimorso di coscienza. Buona lettura e condivisione.

Morte Dom Vittorelli: la storia di una vergognosa persecuzione

Se ne è andato in silenzio, come in silenzio è passata la sua recente assoluzione per la presunta sottrazione di fondi dell’8 per mille dai conti dell’Abbazia di Montecassino. L’ex abate Dom Pietro Vittorelli è stato trovato morto all’età di 61 anni, probabilmente stroncato da un malore improvviso più fatale dei precedenti.

La sua storia resterà a memoria d’uomo quella di un indegno linciaggio e di una schifosa gogna mediatica rivolta a senso unico contro un religioso, finito nel fango, ricoperto di accuse di ogni tipo, descritto dai media come l’essere più indegno che sia mai esistito sulla faccia della terra. Peccato che poi tutte le accuse contro di lui si siano sciolte come neve al sole, in un processo da cui Vittorelli è uscito assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”. Eppure quanti articoli sull’ex abate che aveva dirottato i soldi dei fedeli destinati alle opere di carità sui propri conti personali; quanto inchiostro per descrivere i suoi vizi privati, l’amore per il lusso, gli alberghi a cinque stelle, i ristoranti da 200 euro a persona; e poi ancora la droga e i presunti vizi omosessuali, le frequentazioni equivoche.

Non gli è stato risparmiato niente a Dom Pietro, la sua vita è stata setacciata da cima a fondo divulgando tanto gossip che nemmeno c’entrava nulla con l’inchiesta in corso. Ma si sa, quando il materiale è piccante chi se ne frega se poi nemmeno è penalmente rilevante.

Poi è arrivato il processo da cui Dom Pietro è stato assolto: innanzitutto perché quelle che era state considerate distrazioni di fondi erano in realtà operazioni perfettamente legittime come gli avvocati hanno dimostrato in modo inequivocabile, e perché tante testimonianze contro di lui alla fine sono cadute come o birilli colpiti dalla palla, spazzate via dal vento. E come sempre più spesso avviene l’assoluzione è passata quasi in sordina, con poche righe sui giornali, al punto che molti hanno saputo dell’assoluzione soltanto ieri alla notizia della scomparsa, pensando che il processo fosse ancora in corso.

Nulla ovviamente di paragonabile ai titoli da prima pagina e ai servizi lunghi e dettagliati che per mesi hanno descritto uno scandalo che non c’era. Ma che volete, quando si può infangare un uomo di Chiesa e dimostrare che questi “pretacci” predicano bene e razzolano male, perché farsi sfuggire l’occasione di sfogare tutto l’odio e la rabbia che si può covare contro chi rappresenta un’autorità in ambito ecclesiastico. Un copione già visto nei confronti del compianto cardinale George Pell, contro cui è stato scritto e detto di tutto, sbattuto in galera con l’accusa di pedofilia, e condannato nell’ambito di processi farsa dove a valere erano soltanto le tesi dell’accusa; infine assolto in via definitiva proprio perché condannato sulla base di processi a senso unico dove la difesa non era stata messa nelle condizioni di poter dimostrare nulla. E quando lo ha potuto fare le accuse sono sfumate.

L’abate Vittorelli ha avuto la fortuna (per usare un eufemismo) di morire con la fedina penale pulita essendo stato assolto in un giusto processo, dove l’impianto accusatorio ha mostrato tutti i suoi limiti e dove la difesa è riuscita a dimostrare l’inconsistenza delle accuse. Ma resta lo scempio contro un uomo, un religioso, un vescovo di Santa Romana Chiesa che forse avrebbe meritato un po’ di sano garantismo. Già, quel garantismo che dovrebbe essere alla base di una civiltà giuridica, di un vero Stato di diritto, e che invece finisce sempre per essere calpestato in favore di quell’alleanza granitica fra procure e media, con il sensazionalismo, lo scandalo, il gossip sfrenato che finiscono puntualmente per soppiantare gli elementi probatori e fanno dimenticare il principio della presunzione d’innocenza; a beneficio di un sistema mediatico che sempre più si alimenta di processi sommari, pruriginosi ad uso e consumo di un pubblico guardone, da buco della serratura.

Ecco, l’abate Vittorelli ha subito tutto questo, una gogna indegna e vergognosa di un Paese civile per la quale nessuno chiederà mai scusa pur avendo probabilmente contribuito a minare irrimediabilmente il fisico e il cuore di un uomo.

Americo Mascarucci

