Il Dogma del Climate Change, la Madre Terra, e Lovecraft…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo commento di un amico fedele del nostro sito, Flambeau il suo soprannome, che portava elementi ulteriori all’articolo di José Arturo Quarracino. Buona lettura e condivisione.

§§§

Molto spesso le persone incoerenti sono puzzle a cui mancano dei tasselli. Basta trovare e inserire i pezzi mancanti.

Quarracino ha illustrato bene come le estemporanee, sterili e ipocritissime condanne dell’aborto (ossicini gettati ai cagnolini per tenerli buonini) fanno a pugni con l’opera lucidamente filoabortista di Bergoglio.

Aggiungiamo un tassello al quadro e vediamo cosa appare ( vedi link ).

Ormai dovrebbe essere lampante a chiunque non abbia prosciutto e/o incenso negli occhi che la vera fede professata dall’ex Vicario di Cristo è quella in Madre Terra. Per Lei diventano cose buone e giuste e coerenti il proselitismo, stabilire peccati senza misericordia, imporre penitenze e autoflagellazioni pena la scomunica, proclamare dogmi ex cathedra, mettere volenti o nolenti actos de amòr in vena a coloro che La minacciano e deturpano.

– Punto 11 dell’esortazione apostolica Laudate Deum: «L’origine umana – “antropica” – del cambiamento climatico non può più essere messa in dubbio». Il papa è infastidito riguardo al fatto che riguardo al cambiamento climatico ci sia anche solo discussione. Non c’è nulla da discutere: è dogma. Roma locuta, causa finita.-

– i semi del panteismo, cioè del ritorno di un paganesimo che divinizza la natura, era gettati con evidenza nell’Enciclica del 2015 che Laudate Deum dovrebbe aggiornare. Chi non comprende quello che stiamo dicendo, pensi alla Pachamama, l’idolo pagano della Terra portato in Vaticano.-

– L’agenda di riduzione della popolazione e delle nascite – un tempo argomento di attacco perenne dell’universo ONU contro la Santa Sede – è stata abbracciata dal Vaticano-

– Davvero, cosa legge il papa? O meglio: a quale cultura si riferiscono quelli che scrivono per il papa? Perché non fanno più nemmeno la fatica di nasconderlo?-

– Nei romanzi e racconti di Lovecraft si sostiene che esiste un libro che lo descrive, il Necronomicom, e che un culto segreto di Cthulu esista ancora in diverse parti della Terra, pronto a celebrare il ritorno di tale bestia che vien dal mare (massì, usiamo pure questa espressione della Rivelazione) e la catastrofe che porterà con sé. Uomini che pregano per la fine dell’umanità: dove l’abbiamo già sentita questa?-

Paranoie simboliche, come quelle di chi vede satanisti e massoni dappertutto? “Cthulu” – strumenti – ultima settimana.

Qual è il comune oggetto d’odio per maltusiani, filantropi, ecoarrabbiati, piccoli, grandi e grandissimi macellai della Storia?

Cosa sarebbe più coerente, per costoro, di una religione che prima tolleri, poi giustifichi, infine benedica i sacrifici umani?

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: chtulu



Categoria: Generale