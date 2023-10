Basta Guerra, Parola del Papa Idraulico. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Mastro Titta offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulle recenti esternazioni del pontefice regnante. Buona lettura e diffusione.

§§§

MASTRO TITTA: BASTA GUERRA. PAROLA DEL PAPA IDRAULICO

I più accorti avranno notato che Bergoglio, quando le cose si complicano, diventa improvvisamente afasico.

Tanto è prodigo di ragionamenti sottili e di parole quando si tratta di descrivere l’indescrivibile – la Chiesa sinodale, l’accoglienza di migranti e omosessuali, quanto sono repellenti i cattolici – quanto diventa avaro di concetti quando succedono le catastrofi. Basta guerre! Le guerre sono sempre una sconfitta, per favore bambini smettetela. La guerra è brutta, la pace è bella. E poi? E poi niente, la pace è quella carina e la guerra è l’amica rospa che l’accompagna in bagno (magari dicesse qualcosa del genere).

Se invece si tratta di parlare di sistemi idrici globali, prende la rincorsa come quegli influencer che si tuffano dalle scogliere e, dopo un triplo carpiato con avvitamento, atterra su un groviglio di tesi una più abborracciata dell’altra. Cita se stesso nella Laudato Sii: “Investire di più nelle infrastrutture, nelle reti fognarie, nei sistemi igienico-sanitari e di trattamento delle acque reflue, in particolare nelle zone rurali più remote e depresse”. Certo non vado a mettere tubature dove ci sono già.

Sembra di leggere una relazione del geometra comunale di Tegoleto. O il presidente della Repubblica, o il segretario generale dell’Onu, fate voi. È l’idraulico zanza che viene a ripararti lo sciacquone: “Signora, ho dovuto sbiellare la sonda, cazzare la randa e sdrumare il pappafico. Fanno 700 euro”.

Quando uno si lancia in queste dissertazioni globali – dei colossali “ah, signora mia!” – in genere nasconde tre verità inconfessabili.

La prima: la propria ignoranza. Affastellare luoghi comuni imparaticci, in burocratese pseudo-tecnico simulante cognizione di causa, è indizio non solo di ignoranza crepuscolare, ma della convinzione profonda circa l’inutilità del sapere.

La gente che parla così crede solo alla propaganda che sparge a piene mani. Conosce quella e ignora il resto. Anzi prova fastidio per tutto ciò che non è propaganda e intortamento delle masse infantilizzate.

La seconda: noia profonda per ciò che sarebbe il proprio compito, la propria vocazione. Finché un pizzaiolo o una coppietta si mettono a fare video sul cibo improvvisandosi un incrocio fra Buñuel e Pellegrino Artusi, il danno c’è ma è relativo. D’altra parte oggi se non ti “reinventi”, se non “ti realizzi”, se gli altri non ti trovano geniale, simpatico, originale e soprattutto non comprano le tue focacce scrocchiarelle, cosa campi a fare?

Il discorso cambia se sei il papa, non un casaro di Caivano che intreccia mozzarella, e ne hai fin sopra lo zucchetto di Gesù Cristo al punto da preferirgli l’idraulico.

Osservate bene l’espressione cerosa e priva di vita che assume Bergoglio le poche volte che deve celebrare qualche sacramento, restare in silenzio contemplativo, o rinunciare ad esprimersi. Sembra un TikToker di tredici anni in visita ad una mostra sulle miniature del XII secolo in Bassa Sassonia.

La terza: il disprezzo per il pubblico. Uno legge un documento pontificio – o ascolta il papa – e si aspetta tutt’altro che una concione sul trattamento delle acque reflue. È una tecnica di marketing militare: quando si vuole far passare un concetto labile e vacuo – pensate a “resilienza” – lo si infila ovunque. Letteralmente: la gente attende pane, e tu gli servi le pietre colpendoli al ventre molle. La ragione si posiziona mentre la follia ti assale alle spalle.

Ma ecco: quando si tratta di richiamare al valore della vita perché essa appartiene a Dio che la dà e la toglie secondo un disegno provvidenziale e misterioso, e l’uomo non deve metterci le mani – non chiediamo tanto – la guerra “è sempre una sconfitta”. Ti piace vincere facile.

§§§

