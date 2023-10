Elezioni, Dominio d’Apparenza, Farisaica Imbiancatura. R.S.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mi ha colpito questo commento postato qualche giorno fa da un amico fedele del nostro sito, R.S., e vorrei offrirlo alla vostra attenzione. Buona lettura.

§§§

Come si fa ad essere eletti? Bisogna essere votati.

E perchè dovrebbero votarli? Perchè hanno notorietà.

E chi li rende noti? Quelli che parlano bene di loro.

Anche se fanno del male? Lo tacciono per dirne bene.

La nostra società dell’elezione conosce solo questo.

In pratica una rappresentazione, dominio d’apparenza.

Si appare e per apparire ci si maschera e traveste.

Poi c’è chi suona la grancassa, con uno spartito preciso.

Più del partito ormai votano tutti lo spartito.

Il mondo sedicente civile, occidentale, è un simulacro.

Un’apparenza priva di reale consistenza, ipocrita.

Il sepolcro imbiancato, farisaica imbiancatura di tombe per mantenere una purità legale.

Lo spartito non viene eletto, ma solo suonato.

Le grancasse e tutta l’orchestra son dirette a bacchetta.

Possono esserci delle note stonate? Non in quel motivo.

Chi stona è democraticamente silenziato.

Viene fraternamente e accoglionamente emarginato.

Un direttore, una sola musica, e va saputa a memoria.

Tutti liberi di essere uguali, cioè trattati come animali.

Questa è la triste realtà dell’apparente progredita civiltà.

L’indietrista, il non progredito, chi sta ancora nella gabbia, legge che in quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse:

«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire.

Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”.

Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero.

Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.

Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».

Le elezioni in Cielo funzionano diversamente.

Non c’è la grancassa. E non si raccontano balle.

Benedetto XVI mi ha insegnato l’amore per la Verità.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: elezioni democrazia, R.S.



Categoria: Generale