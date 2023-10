Lettera Pastorale contro il Gender. Due vescovi Insieme, Cordileone e Barber.

Marco Tosatti

Cari amici/nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Life Site News, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

§§§

(LifeSiteNews) – Due alti prelati cattolici della California hanno pubblicato una lettera pastorale congiunta che sostiene la vera “natura della persona umana” in opposizione all’ideologia radicale del gender. La lettera arriva dopo che la Conferenza episcopale degli Stati Uniti ha riaffermato a marzo l’insegnamento cattolico sulla sessualità umana, rifiutando il “dualismo” dell’ideologia gender.

Il 29 settembre, l’arcivescovo Salvatore Cordileone dell’arcidiocesi di San Francisco e il vescovo Michael Barber di Oakland hanno pubblicato una lettera in cui dichiarano che l’ideologia pervasiva che afferma che le persone possono nascere nel corpo sbagliato o cambiare sesso è “radicalmente opposta a una sana comprensione della natura umana”.

Cordileone e Barber hanno scritto che questa insidiosa ideologia ha portato “a forme di influenza culturale, specialmente attraverso l’educazione e la legislazione, che promuovono una nozione di identità personale che è lasciata alla scelta dell’individuo e che nega la base antropologica della famiglia come fondata sulla differenza biologica tra maschio e femmina”.

Cancellare la differenza complementare tra uomo e donna, hanno sostenuto, “sarebbe un’offesa alla dignità umana e un’ingiustizia sociale”.

“L’ideologia di genere nega alcuni aspetti fondamentali dell’esistenza umana, come la differenza sessuale tra uomo e donna, la complementarietà reciproca tra uomo e donna e l’unità essenziale di corpo e anima nella persona umana”, hanno scritto.

“È quindi contrario alla ragione, alla scienza e a una visione cristiana della persona umana”, hanno scritto, citando la costante opposizione della Chiesa cattolica a qualsiasi “nozione di dualismo che pone il corpo e l’anima come entità separate e non integrate”.

La lettera cita anche le osservazioni di Papa Francesco, che ha sostenuto che l’ideologia gender è “una delle più pericolose colonizzazioni ideologiche”.

L’arcivescovo e il vescovo hanno osservato che “molti fedeli cattolici sono solidali con chi soffre di disforia di genere, di ingiusta discriminazione o di altre questioni legate all’identità di genere e desiderano sinceramente rispondere con amore alle loro sorelle e ai loro fratelli”.

Questa solidarietà, hanno detto, deve essere praticata “affermando la bellezza e la verità della creazione di Dio”.

Facendo riferimento all’enciclica Caritas in veritate di Papa Benedetto XVI del 2009, hanno aggiunto nella lettera che “la compassione che non include sia la verità che la carità è una compassione fuori luogo”.

“Il sostegno a coloro che sperimentano la disforia di genere deve essere caratterizzato da una preoccupazione attiva per la genuina carità cristiana e per la verità sulla persona umana”, hanno affermato. “È, infatti, la verità sulla dignità di ogni persona che richiede che nessuno debba subire bullismo, violenza, insulti o discriminazioni ingiuste”.

“A coloro che sperimentano la disforia di genere, vogliamo ribadire che Dio ci conosce, ama ciascuno di noi e desidera il nostro benessere”, hanno scritto Cordileone e Barber. “La nostra identità non è qualcosa che inventiamo o creiamo per noi stessi. La vostra identità più fondamentale è quella di un amato figlio di Dio”.

Cordileone e Barber non sono gli unici leader cattolici ad aver preso una posizione forte contro l’ideologia di genere radicale negli ultimi mesi.

A marzo, la Conferenza episcopale degli Stati Uniti ha pubblicato un’istruzione che vieta i cosiddetti interventi chirurgici e i farmaci per la “transizione di genere”.

“Ciò che è vero per la creazione nel suo complesso è vero per la natura umana in particolare: c’è un ordine nella natura umana che siamo chiamati a rispettare”, hanno scritto i vescovi. “In effetti, la natura umana merita il massimo rispetto poiché l’umanità occupa un posto singolare nell’ordine creato, essendo creata a immagine di Dio (Gen. 1:27)”.

“Per trovare la nostra realizzazione come persone umane, per trovare la vera felicità, dobbiamo rispettare quest’ordine”, hanno detto. “Non abbiamo creato noi la natura umana; essa è un dono di un Creatore amorevole. E non siamo nemmeno ‘proprietari’ della nostra natura umana, come se fosse qualcosa di cui siamo liberi di fare uso in qualsiasi modo ci piaccia. Pertanto, un autentico rispetto per la dignità umana richiede che le decisioni sull’uso della tecnologia siano guidate da un autentico rispetto per questo ordine creato”.

Alla fine di agosto, la diocesi cattolica di Cleveland ha formalmente vietato la partecipazione all’ideologia LGBT radicale in tutte le sue scuole elementari e superiori, vietando le bandiere “pride”, i pronomi preferiti, la partecipazione a “transizioni” di genere sociali o chirurgiche e altro ancora.

“La Chiesa, attraverso la rivelazione divina, ha ricevuto il dono di sapere che la persona umana è un’unità di anima e corpo e che, anima e corpo, ogni persona è creata a immagine e somiglianza di Dio”, afferma la diocesi nella sua politica, firmata il 30 agosto e attuata il 1° settembre. I nostri corpi, creati maschili e femminili, fanno parte del disegno intenzionale di Dio nella creazione e sono, quindi, impregnati di significato e di scopo”.

§§§

