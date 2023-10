Bill Gates, i Costi della Sanità per Anziani e Malati e le Commissioni della Morte.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post lampo per portare alla vostra attenzione le preoccupazioni di uno dei Padroni del Mondo Bill Gates: i costi della Sanità Pubblica per chi è anziano e malato…potete ascoltare il breve video in inglese a questo collegamento. Buona visione e condivisione.

§§§

§§§

