Bill Gates, Uomo dietro il Sipario (di Troppi Show…). Patricia Harrity.

Bill Gates – L’uomo dietro il sipario

Ancora oggi, alcuni individui vedono Bill Gates come il salvatore filantropico, l’uomo che ha rinunciato a milioni di dollari per offrire protezione alla gente. Sono soprattutto quelle persone che scelgono di non vedere che un cavallo di Troia è entrato prepotentemente nelle nostre vite sotto le sembianze di un virus mortale. Liquidano come teorie della cospirazione qualsiasi discorso su un colpo di Stato globale e su organizzazioni sovranazionali che hanno interferito con i nostri governi in tutto il mondo, le nostre vite, le nostre relazioni e la nostra salute, al fine di centralizzare il potere e stabilire una dittatura planetaria.

Al contrario, ci sono altri che vedono Bill Gates come un uomo avido di controllo e di potere, simile all’uomo dietro la tenda nel fittizio OZ. È stato addirittura considerato un aspirante dittatore.

Tratti del dittatore

Nonostante le ovvie differenze, secondo Frank Dikötter, autore di “How to Be a Dictator – The Cult of Personality in the Twentieth Century”, i dittatori sembrano tutti “dotati di un’ideologia, ma senza principi, solo con la brama di potere, ma la propagazione la trasforma in una presa in giro”.

Altre somiglianze includono il fatto che spesso “si credono scrittori o filosofi, ma non riescono a raggiungere il grado di intellettuali” e che desiderano essere popolari e si impegnano a fondo per creare questa illusione, ma è tutta una finzione.

Se sono dittatori di destra, vanno in guerra, con la conseguenza di sofferenze popolari, e portano la nazione a una vergognosa sconfitta. Se sono di sinistra, i loro tentativi di riforma radicale portano carestia e sofferenza alla popolazione, e “Circondati da sicofanti, sono senza amici, soli e paranoici”. (fonte)

Possiamo dire che Gates ha i tratti fondamentali che si riscontrano nei dittatori?

Gates vaccina il mondo

Sappiamo che Bill Gates non ha avuto successo come intellettuale e ha abbandonato l’università, ma anche senza qualifiche mediche gli è stato affidato il compito di vaccinare l’intera popolazione mondiale quando è stato nominato capo dell’iniziativa globale sui vaccini dal 2012 al 2020 durante l’Assemblea Mondiale della Sanità. L’obiettivo finale è quello di creare una società in cui gli individui debbano ricevere vaccinazioni ripetute più volte all’anno.

In un articolo pubblicato sul sito web della Fondazione Bill e Melinda Gates si legge che: “L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’UNICEF, il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) e la Bill & Melinda Gates Foundation hanno annunciato una collaborazione per aumentare il coordinamento tra la comunità internazionale dei vaccini e creare un Piano d’Azione Globale per i Vaccini”. […]

“La collaborazione fa seguito all’appello lanciato nel gennaio 2010 da Bill e Melinda Gates affinché i prossimi dieci anni siano il Decennio dei Vaccini. Il Piano d’azione globale per i vaccini consentirà un maggiore coordinamento tra tutti i gruppi di stakeholder – governi nazionali, organizzazioni multilaterali, società civile, settore privato e organizzazioni filantropiche – e identificherà le politiche critiche, le risorse e le altre lacune che devono essere affrontate per realizzare il potenziale salvavita dei vaccini”.

Troppa influenza sull’OMS

Bill Gates è il principale finanziatore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il che gli consente di esercitare una notevole influenza su questa organizzazione. Gates ha avuto un ruolo personale nella nomina a direttore generale dell’OMS di Tedros, che aveva un passato da attivista comunista in Etiopia. Tuttavia, in base al “Trattato sulle pandemie” dell’OMS, l’organizzazione ottiene un’ampia autorità su tutte le nazioni ogni volta che dichiara una pandemia. (fonte)

La pubblicazione svizzera citata sopra ha buone ragioni per chiedersi se Gates abbia troppa influenza, dal momento che delle quattro organizzazioni sanitarie che hanno assunto la guida della “risposta globale alle pandemie” – la Bill & Melinda Gates Foundation, la GAVI, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) e la Wellcome Trust – sono in realtà tutte fondate e/o finanziate da Gates, nonostante tutte e quattro dichiarino di essere organizzazioni indipendenti.

Nei primi giorni della plandemia, queste organizzazioni hanno iniziato uno sforzo coordinato per identificare i produttori di vaccini, finanziare test, trattamenti farmacologici e iniezioni di mRNA e sviluppare un piano di distribuzione globale in collaborazione con l’OMS (fonte).

“In effetti, Gates è uno dei maggiori finanziatori dell’OMS, superando le donazioni di molti singoli Stati. E l’OMS sta diventando essenzialmente un dittatore della salute globale”, afferma il dottor Mercola, che si chiede se Gates sia il vero potere dietro le quinte. Mercola sottolinea che “la raccomandazione del test PCR da parte dell’OMS è stata “intenzionalmente criminale” ed è stata l’ingrediente chiave per mantenere la paura della pandemia”. (fonte).

Uno strumento di necessità statistica

Sembrerebbe di sì, visto che per il piano “Covid” si è optato per il test PCR, che notoriamente produce fino al 94% di falsi positivi, rendendolo uno strumento imperfetto per dichiarare una “pandemia” sulla base di risultati inaffidabili, ma certamente uno strumento utile per produrre “casi” fraudolenti.

Il 27 novembre 2020, ventidue scienziati del consorzio internazionale hanno presentato una richiesta di ritrattare il documento di Drosten dalla rivista Eurosurveillance a causa di difetti fatali e conflitti di interesse. Dopo aver esaminato il documento, hanno emesso un verdetto schiacciante: lo studio contiene nove gravi errori scientifici e tre imprecisioni minori. Noncurante delle prove che erano disponibili anche al pubblico, l’eterogeneo gruppo ha continuato a utilizzare in modo fraudolento la PCR per creare una falsa pandemia e, sfortunatamente, l’OMS ha ricevuto l’autorità di dichiarare una pandemia simile quando vuole, utilizzando qualsiasi metodo diagnostico di sua scelta.

Le prove di Gates

Probabilmente sapremo quando questo accadrà, poiché tende ad esserci una prova generale e Bill Gates, l’uomo che è stato un dittatore durante la plandemia, è stato l’unico responsabile dell’organizzazione di “esercitazioni pandemiche” che hanno avuto luogo proprio prima che l’esatto scenario pianificato diventasse realtà.

Ne è un esempio l’evento 201 dell’ottobre 2019, in cui Gates ha coordinato una serie di quattro finti scenari di simulazione di una pandemia da coronavirus in un’esercitazione a tavolino, organizzata dalla Bill & Melinda Gates Foundation, dal World Economic Forum (WEF) e dalla Johns Hopkins University. Questa prova ha coinvolto partecipanti di alto livello, invitati da tutto il mondo e provenienti dal settore pubblico e privato. È stata presentata loro una situazione simile a quella che si è poi verificata nella realtà un paio di mesi dopo e hanno discusso le azioni necessarie da intraprendere, in un gioco di ruolo.

Il dittatore.

Con la capacità dell’OMS di assumere un ruolo simile a quello di un organo di governo globale ogni volta che lo ritiene opportuno e riconoscendo che Bill Gates esercita essenzialmente il controllo sull’OMS, ciò implica che le “pandemie” pongono effettivamente Gates in una posizione simile a quella di un dittatore globale.

Secondo il politico italiano Sara Cunial, che ha denunciato la presunta influenza di Gates sul presidente italiano, Bill Gates offre incentivi finanziari ai governi di tutto il mondo per esercitare un controllo su di loro e quindi influenzare le loro politiche (fonte).

Allo stesso modo, i membri del parlamento nigeriano hanno affermato che Gates ha offerto 10 milioni di dollari per implementare i mandati per i vaccini in Nigeria, affermazione che Gates ha negato. Tuttavia, ha promesso 79 milioni di dollari per “assistere” la Nigeria, che è diventata la prima nazione al mondo a limitare l’accesso ai servizi bancari alle persone non vaccinate. (fonte).

Una mastermind malvagia?

Gates ha perso gran parte della sua credibilità e della sua fiducia in tutto il mondo, ma sembra essere sorpreso da questo. Ammette di non essersi mai aspettato il livello di resistenza ai suoi interventi Covid e si dice scioccato dal fatto che la gente si riferisca a lui come a una “mente malvagia” e ritiene che la società abbia ora più sfiducia nei confronti dei vaccini rispetto a prima.

Il controllo di Gates sull’accademia

Non sono incluse anche le sovvenzioni finalizzate alla produzione di articoli per riviste accademiche. Anche se questi articoli non sono destinati al consumo di massa, costituiscono regolarmente la base per le storie della stampa tradizionale e contribuiscono a plasmare le narrazioni intorno a questioni chiave.

La Fondazione Gates ha concesso fondi in lungo e in largo a fonti accademiche, con almeno 13,6 milioni di dollari destinati alla creazione di contenuti per la prestigiosa rivista medica The Lancet. E, naturalmente, anche il denaro dato alle università per progetti di pura ricerca finisce per finire nelle riviste accademiche e, in ultima analisi, nei mass media. Gli accademici sono sottoposti a forti pressioni per pubblicare i loro risultati su riviste prestigiose; “pubblicare o morire” è il mantra dei dipartimenti universitari.

Pertanto, anche questo tipo di sovvenzioni ha un effetto sui nostri media. Né queste né le sovvenzioni che finanziano la stampa di libri o la creazione di siti web sono state conteggiate nel totale, sebbene anch’esse siano forme di media (fonte).

Gates il filantropo

Anche la Fondazione Bill & Melinda Gates ha concesso fondi a organizzazioni impegnate nello sviluppo di vaccini come parte del suo programma di sviluppo globale:

957.000.000 di dollari alla GAVI Alliance con sede a Ginevra.

755.210.000 dollari alla Fondazione Rotary del Rotary International nel 2007.

750.000.000 di dollari alla Campagna GAVI nel 1999, nell’ambito del suo programma di sviluppo globale che mira a sviluppare vaccini, consegnarli e somministrarli ai bambini nei Paesi sottosviluppati.

750.000.000 di dollari al Fondo Globale per la lotta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), alla tubercolosi (TBC) e alla malaria nel 2011. “L’obiettivo fondamentale che sta alla base del rilascio di questo fondo è quello di vedere un mondo libero dall’HIV”.

682.305.429 dollari promessi all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la sua Iniziativa Globale per l’Eradicazione della Polio (GPEI). Concessa nel 2008, la sovvenzione si è concentrata sull’intensificazione dell’iniziativa di eradicazione, in particolare nelle regioni dell’Africa e dell’Asia.

Il ritorno del 20-1

Tuttavia, questo non è così caritatevole come potrebbe sembrare: ricordiamo che la GAVI è un’organizzazione di Gates, e che anche il finanziamento dell’OMS va a vantaggio di Gates e gli permette di avere influenza sulle decisioni in materia di salute.

Inoltre, investire in organizzazioni sanitarie globali volte ad aumentare l’accesso ai vaccini ha creato un ritorno economico di 20 a 1″, secondo quanto dichiarato da Gates in un’intervista alla CNBC.

E perché mai? Gates è stato così bravo da infondere speranza nelle nostre braccia! Lo ha fatto anche in Africa e ha cercato di eradicare la poliomielite, il che ha provocato una rapida epidemia in Ciad, Camerun e Sudan, ma sono sicuro che ha imparato da questa fonte.

In effetti, non ha nemmeno finito l’università! È incredibile che avrebbe potuto facilmente prendere la strada sbagliata, come il suo buon amico Jefferey Epstein, soprattutto perché passavano così tanto tempo insieme! (fonte).

Colui che controlla i media……

È molto probabile che ci sia dell’altro nella relazione Gates/Epstein, che si dice sia stata una delle ragioni del divorzio di Bill e Melinda Gates, ma poiché Bill Gates “dona” centinaia di milioni di dollari alle agenzie di stampa, ha il controllo su ciò che esse sono autorizzate a trasmettere, il che significa che può manipolare le notizie in tutto il mondo.

Noam Chomsky ha scritto di come la moderna industria delle pubbliche relazioni sia stata influenzata dalla teoria di Walter Lippmann della “democrazia dello spettatore”, in cui il pubblico è visto come una “mandria disorientata” che ha bisogno di essere guidata, non di essere potenziata. Gates ha fatto in modo di “controllare la mente del pubblico” e non di informarlo.

Come ha scritto Chomsky, “Il controllo dei media è un prezioso manuale sul funzionamento segreto della disinformazione nelle società democratiche” e Gates ne ha approfittato pienamente.

The Defender ha riferito nel 2021 che, mentre gli imperi mediatici di altri miliardari sono relativamente noti, non lo è la misura in cui il denaro di Gates sottoscrive il panorama mediatico moderno. Dopo aver esaminato oltre 30.000 sovvenzioni individuali, MintPress ha rivelato che la Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) ha effettuato donazioni per oltre 300 milioni di dollari per finanziare progetti mediatici.

Tra i beneficiari di questi fondi figurano molti dei più importanti organi di informazione americani, tra cui CNN, NBC, NPR, PBS e The Atlantic. Gates sponsorizza anche una miriade di organizzazioni influenti a livello mondiale, tra cui la BBC, il Guardian, il Financial Times e il Daily Telegraph nel Regno Unito; importanti giornali europei come Le Monde (Francia), Der Spiegel (Germania) e El País (Spagna); nonché grandi emittenti globali come Al-Jazeera.

Sommati insieme, questi progetti mediatici sponsorizzati da Gates raggiungono un totale di 319,4 milioni di dollari. (fonte)Tuttavia, questo elenco non esaustivo presenta evidenti lacune, per cui la cifra reale è senza dubbio molto più alta. In primo luogo, non vengono conteggiati i sub-grants, ovvero il denaro dato dai beneficiari ai media di tutto il mondo (fonte).

Negli ultimi due decenni, la Fondazione Bill e Melinda Gates ha donato “un po’ più di 10 miliardi di dollari” a tre gruppi principali: l’Alleanza Globale per i Vaccini e l’Immunizzazione, il Fondo Globale per la lotta all’AIDS, alla Tubercolosi e alla Malaria e l’Iniziativa Globale per l’Eradicazione della Polio”. La CNBC ha riferito dal World Economic Forum di Davos, in Svizzera.

Riteniamo che ci sia stato un ritorno di 20 a 1″, con un guadagno di 200 miliardi di dollari in circa 20 anni”, ha dichiarato Gates a Becky Quick della CNBC su “Squawk Box”.

Vaccinare attraverso il cibo

Come se questo ritorno non fosse sufficiente, Gates potrebbe aumentare i suoi profitti vaccinando attraverso il nostro cibo. “Gates, l’OMS, una tonnellata di queste università: stanno tutti parlando di includere vaccinazioni con mRNA come parte del cibo. Modificheranno i geni di questi alimenti per farne dei vaccini a mRNA”, ha avvertito l’avvocato Tom Renz.

Questo è in cantiere dal 2013, un articolo del NIH parla di alimenti “in fase di richiesta” per essere geneticamente modificati per diventare vaccini commestibili.

Vaccinazione attraverso le zanzare

Se questo non basta a vaccinarvi, nel 2021 Bill Gates ha pensato a un altro modo e ha collaborato con il NIH per creare “un esercito di zanzare geneticamente modificate per vaccinare le persone contro la loro volontà”. In uno studio finanziato dal National Institutes of Health, una scatola di zanzare geneticamente modificate ha immunizzato con successo un essere umano contro la malaria (NIH).

“Lo studio prevedeva che circa 200 zanzare affamate pungessero il braccio di un soggetto umano. I partecipanti umani hanno posizionato le loro braccia direttamente sopra una piccola scatola piena di succhiasangue”, riporta The Counter Signal.

“Dobbiamo forse credere che queste “piccole siringhe volanti” non saranno usate per vaccinare le masse contro la loro volontà?”, si chiede Prepare for Change, secondo cui “le zanzare geneticamente modificate sono già state rilasciate in diverse località, per gentile concessione di Bill Gates”. Cosa potrebbe andare storto?

La Fondazione Gates impegna 200 milioni di dollari per l’ID digitale e altre infrastrutture pubbliche

Una volta vaccinati, Gates vuole che la prova di ciò avvenga su un documento d’identità digitale. L’obiettivo 16.9 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile mira ad avere un’identità legale universale entro il 2030; gli sforzi per raggiungere questo obiettivo sono stati legati a programmi di identità digitale in tutto il mondo, in gran parte a causa dell’ovvia impraticabilità di registrare un miliardo di persone senza documenti di identità nei sistemi analogici tradizionali e del valore limitato di qualsiasi sistema di questo tipo (fonte). Naturalmente, Gates non poteva mancare in questa torta.

Gates ha persino finanziato i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) che hanno sviluppato un modo clandestino per registrare la storia delle vaccinazioni: memorizzare i dati in un modello di colorante o inchiostro per tatuaggi, invisibile a occhio nudo, che viene infilato sotto la pelle nascosto nel vaccino.

“Questa tecnologia potrebbe consentire il rilevamento rapido e anonimo della storia vaccinale dei pazienti per garantire che ogni bambino sia vaccinato”, afferma Kevin McHugh, ex postdoc del MIT e ora assistente alla cattedra di bioingegneria della Rice University (fonte).

Gates ha progettato di installare una sorveglianza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto il mondo, grazie a un’altra impresa in cui era coinvolto, che prevedeva di dispiegare una “costellazione” di satelliti di imaging avanzato. Ciò avrebbe fornito “video continui e in tempo reale di quasi ogni punto della Terra”. In altre parole: una videosorveglianza non stop di tutto il mondo” (fonte).

Un’impresa di Gates mirava a spruzzare polvere nell’atmosfera per bloccare il sole.

Gates stava “sostenendo finanziariamente lo sviluppo di una tecnologia di oscuramento del sole che avrebbe potenzialmente riflesso la luce solare fuori dall’atmosfera terrestre, innescando un effetto di raffreddamento globale”. Forbes ha rivelato: “Cosa potrebbe andare storto?”, hanno chiesto.

E cosa potrebbe andare storto con la sua idea di iniziare a mangiare carne sintetica? Gates pensa che “ci si può abituare alla differenza di sapore” e dice che col tempo il sapore diventerà ancora più buono. “Alla fine, il premio verde è abbastanza modesto da poter cambiare il comportamento delle persone o usare la regolamentazione per spostare totalmente la domanda”. (fonte)

Fonte

Forse dovremmo lasciare che Gates lo provi prima sulla sua terra, dato che dopo tutto è “il più grande proprietario di terreni agricoli negli Stati Uniti, acquistando silenziosamente enormi appezzamenti in tutto il paese”, secondo The Land Report, che aggiunge che “il portafoglio di Gates comprende circa 242.000 acri di terreni agricoli e quasi 27.000 acri di altri terreni in 19 stati”,

Il fischio sulla dittatura sanitaria globale di Gates e Gavi è stato lanciato da un insider dell’OMS

Gates e la sua organizzazione sono in realtà in ogni impresa che sembra tentare di influenzare la popolazione umana in quello che sembra essere un modo innaturale nel migliore dei casi e a volte le sue idee sono mortali, ma riesce comunque a farla franca.

Le azioni dittatoriali di Gates sono state rivelate nel luglio 2020 da Astrid Stuckelberger, un’insider dell’OMS, che ha testimoniato alla Commissione d’inchiesta extraparlamentare tedesca Corona e ha affermato che la GAVI di Bill Gates è in realtà l’organizzazione che dirige l’OMS.

Stuckelberger cita varie anomalie relative alla presenza del GAVI presso l’OMS e afferma che il GAVI, un’organizzazione senza scopo di lucro, ha ricevuto l’immunità diplomatica, il che significa che è esente da tasse *(fonte).

Inoltre, secondo Stuckelberger, la GAVI gode di un’immunità totale, che impedisce alla polizia di indagare nel caso in cui sia coinvolta in qualche scandalo, e aggiunge che nel 2017 Bill Gates ha addirittura “chiesto di far parte del consiglio esecutivo dell’OMS, proprio come uno Stato membro, perché “dà loro così tanti soldi””.

Agenda sinistra

Ora che il suo denaro gli ha conferito lo status di “Stato membro” un uomo solo, un articolo scritto nel 2013 dal titolo “Bill Gates sta usando il gene Epicyte per controllare la popolazione dei poveri?” è diventato ancora più allarmante di allora. Il Deacon Herald (DHNS) ha riferito che:

“C’è un crescente timore che l’eugenetica venga utilizzata a scopo di controllo della popolazione – per sbarazzarsi delle fasce della popolazione mondiale che sono ‘in eccesso rispetto alle necessità’. [Il miliardario Bill Gates ha promesso centinaia di milioni di dollari per migliorare l’accesso alla contraccezione nei Paesi in via di sviluppo.

Partendo dalla premessa che il mondo si sta sovrappopolando, un numero minore di persone significa che le élite e le persone più agiate possono ridurre la competizione per le risorse di cui hanno tanto bisogno e mantenere gli attuali alti livelli di consumo materiale.

Gates ha anche acquistato azioni della Monsanto per un valore di oltre 23 milioni di dollari. Il suo programma è quello di aiutare la Monsanto a introdurre in Africa i suoi organismi geneticamente modificati (OGM) su larga scala.

Nel 2001, Monsanto e Du Pont hanno acquistato una piccola azienda biotecnologica chiamata Epicyte che aveva creato un gene che rende sterile lo sperma maschile. Negli Stati Uniti, gli alimenti geneticamente modificati sono già sul mercato e non sono etichettati. I cittadini statunitensi non hanno idea di cosa possa esserci nel loro cibo. …Il cibo è diventato un’arma per assicurarsi il dominio globale. (fonte).

Il club dei “buoni”

Parlando di eugenetica (sì, lo ero), vi ricordate questo? Il 5 maggio 2009 si è tenuto un incontro organizzato da Bill Gates, Warren Buffett e David Rockefeller Jr. presso la residenza del presidente della Rockefeller University, Sir Paul Nurse, nel campus della scuola di medicina di Manhattan (fonte).

Il gruppo, composto da 14 miliardari, si chiamava Good Club e riuniva alcune delle persone più potenti del mondo per condividere, a quanto pare, la storia del loro capitalismo filantropico e discutere di una serie di cose su cui stavano lavorando” (fonte).

Prendendo spunto da Gates, è emerso un consenso sul fatto che avrebbero sostenuto una strategia in cui la crescita della popolazione sarebbe stata affrontata come una minaccia ambientale, sociale e industriale potenzialmente disastrosa. “In un certo senso, si è trattato di un vertice per salvare il mondo”.

“La maggior parte di questi miliardari ha una storia di spese ingenti per ridurre il numero di abitanti e la crescita demografica. Diversi sono stati citati come proponenti di drastiche riduzioni della popolazione”.Fonte e fonte

È possibile che i loro “piani” siano stati messi in atto fin da quell’incontro?

Il vero potere dietro il sipario

Quello che sappiamo è che le idee di Bill Gates e il fatto che eserciti un’influenza indebita sulla salute globale sono state costantemente negate e liquidate come teorie cospirative, ma come per molte altre cose, queste “teorie cospirative” si rivelano più spesso dei fatti (fonte).

La selezione di “imprese” di Gates di cui sopra è di dominio pubblico, ma ce ne sono molte altre che sono state tenute nascoste, anche se, sorprendentemente, nessuno batte ciglio di fronte ai suoi progetti.

Possiamo vedere che Gates ha idee da molto tempo, e nonostante il fatto che Gates non sia un medico o uno scienziato, e quindi non sia qualificato per formulare raccomandazioni sulla salute, non è mai stato eletto per rappresentare il pubblico, ma niente di tutto questo ha importanza, perché è un miliardario, e ha usato la sua ricchezza, la sua influenza e la sua astuzia per arrivare a una posizione in cui può dettare la politica sanitaria globale per la sua soddisfazione e il suo beneficio finanziario”.

L’uomo sembra certamente avere un desiderio di potere e di controllo ed è riuscito a esercitare un’influenza su numerosi settori che comportano rischi, danni e sofferenze per il pubblico, fornendo sostanziali contributi finanziari alle organizzazioni sanitarie di tutto il mondo. Questa leva finanziaria gli consente di influenzare i processi decisionali.

In particolare, le sue stesse organizzazioni e l’OMS sono tra i principali beneficiari di queste donazioni. Non si tratta quindi di filantropia, né di beneficenza, ma di Bill Gates che acquista una massiccia influenza politica per realizzare i suoi desideri.

Questo è uno Stato nazionale unipersonale, questa è oligarchia. Gates mostra i tratti di un dittatore ed è certamente l’uomo dietro il sipario che cerca di controllare le masse con la sua ideologia.

DOBBIAMO CHIEDERCI PERCHÉ UN SOLO UOMO È STATO IN GRADO DI ESERCITARE TANTO POTERE E CONTROLLO SUL MONDO?

Il video vietato.

Il video qui sotto è stato bandito da Internet, ma è riemerso e può essere visto solo su piattaforme che sostengono la libertà di parola. Per vederlo – è in inglese – dovete andare sul sito originale.

