Così non Parlò Zarathustra. Una Recensione del Libro di Gotti Tedeschi.

“Il denaro è come il letame che non serve se non è sparso”. L’affermazione è di Francesco Bacone (1561-1626), quanto mai attuale in una economia atipica dove si vuole diventare tutti dei rentier staccandosi dalla realtà.

Il denaro ci porta a parlare di finanza che non è né buona né cattiva ma dovrebbe servire all’economia reale per creare benessere.

È questo il leit motiv del libro scritto da Ettore Gotti Tedeschi durante la pandemia a metà strada tra la losoa e la nanza, recentemente pubblicato con il titolo “Così non parlò Zarathustra”.

La pandemia è stata la causa di un cambiamento economico, ha accellerato molti aspetti della vita sociale – pensiamo alle limitazioni negli spostamenti – portandoci a riconsiderare le profezie di Friedrich Nietzsche presentate dal suo vicario Zarathustra.

L’analisi di Gotti Tedeschi è quanto mai pungente. L’Occidente ha negato Dio e la vita seguendo utopie come la creazione di nuovi ordini mondiali o reset di vario genere, la crisi europea è dovuta ad una sottovalutazione della diversità religiosa nellle singole aree, ed inne l’Italia bloccata dalle situazioni continenatali e dalla situazione imbarazzante della Chiesa cattolica.

Sul declino della civiltà economica occidentale hanno scritto autori dimenticati quali Oswald Spengler con il suo “Tramonto dell’Occidente” del 1918 e lo storico francese Paul Hazard con il saggio “La crisi della coscienza europea” del 1935, consigliandone la lettura.

Gotti Tedeschi evidenzia la relazione diretta tra la crescita demograca e la crescita economica anche nel continente europeo che segna una contrazione di abitanti. Tale situazione è legata a scelte morali dell’uomo moderno e contemporaneo che non sono “come si potrebbe pensare il comunismo ed il liberismo, ma il relativismo ed il nichilismo”.