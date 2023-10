Ucraina, Hamas, Israele Etc. I Quesiti (Irrisolti) di Vincenzo Fedele.

Marco Tosatti

Cari amici, il nostro Vincenzo Fedele offre alla vostra attenzione queste riflessioni – amare – sulla quantità di irrealtà follia contraddizioni tragiche e clamorose in cui ci dibattiamo quotidianamente. Una lista lunga, e forse non esaustiva, ma molto limpida e lucida. Una piccola mappa da tener presente se non si vuole essere sbattuti qua e là da emozioni e propaganda.

Harry Potter e la situazione attuale

La situazione è tragica, a livello mondiale, quindi mi sembra giusto riflettere su Harry Potter.

Il sesto episodio della saga del valoroso maghetto. “Il Principe Mezzosangue” (il libro, non il film pur pregevole), si apre in modo tragico e volutamente buffo. Il Primo Ministro inglese del mondo reale riceve la visita del Ministro della Magia del mondo fantastico, che gli piomba privatamente nello studio dalle fiamme verdastre del camino.

Il Primo ministro inglese avrebbe altro a cui pensare, visto che è appena crollato un ponte con morti e feriti, ponte costruito solo pochi anni prima e per il quale i periti non sanno dare una spiegazione tecnica, un uragano ha sconvolto diverse Contee del west inglese, molti omicidi rendono insicura la vita dei sudditi di Sua Maestà e, non ultimo, uno dei Ministri ha fatto dichiarazioni imbarazzanti e l’opposizione è in subbuglio.

Il Primo Ministro non può esimersi dall’incontro, anche se ha un timore irrefrenabile ogni volta che deve incontrare il Ministro della Magia perché, se piomba nel suo ufficio, ci sono dei guai grossi in vista o sono già accaduti.

Venendo al sodo il Ministro della Magia informa il Primo Ministro inglese che il ponte si è spaccato in due non per cavi arrugginiti, cemento anomalo o giunti corrosi, ma per motivi magici, per colpa di Lord Voldemort, cioè “colui-che-non-si-può-nominare” il mago malvagio più potente di tutti i tempi. Anche l’uragano è colpa “sua” e sempre “lui” è implicato negli assassinii inspiegabili e nell’apparente demenza del collaboratore del governo. Ammette che c’è anche una evasione in massa di feroci creature magiche dal carcere di Azkaban e che i “Dissennatori”, i guardiani del carcere di Azkaban, si sono ribellati e seguono Lord Voldemort. Gli “Obliviatori” stanno cercando di cancellare la memoria dei “babbani” (cioè quelli fuori della ristretta cerchia del mondo magico, cioè tutti noi), coinvolti in fenomeni magici, per fargli dimenticare di aver visto quello che invece hanno visto realmente. Ne sappiamo qualcosa anche noi nella vita reale ………

L’immagine di creature invisibili che vagano per le lande inglesi provocando catastrofi, morte e distruzioni abbatte il Primo Ministro, ma, ancora di più, lo abbatte l’idea stessa che FINALMENTE E’ A CONOSCENZA DELLA VERITA’, MA NON PUO’ DIRLA A NESSUNO, perché nessuno gli crederebbe se andasse a raccontare in giro che l’ha saputa da un improbabile Ministro della Magia che è uscito dalle fiamme del camino per metterlo al corrente.

Abbiamo volutamente usato alcuni termini, famigliari per chi segue il mondo di Harry Potter, ma quasi incomprensibili per gli altri. Potremmo aggiungere “mangiamorte”, o “quidditch”, ma in realtà vogliamo solo sottolineare come anche l’uso di un vocabolario adatto include o esclude parte di un pubblico che dovrebbe essere indistinto, ma quasi mai lo è realmente.

Ultima citazione dal capolavoro della Rowling, Il Primo Ministro inglese implora il Ministro della magia di usare, appunto, la magia, di cui dovrebbero essere maestri, per risolvere i gravi problemi e si sente rispondere che è vero che loro sanno fare le magie, però “le fanno anche gli altri”.

“Gli altri” sono, ovviamente, i seguaci di “colui-che-non-si-può-nominare”. Anche di questo noi sappiamo qualcosa. Quanti sono coloro che “non si possono nominare” nel nostro mondo reale, così come sappiamo qualcosa delle “verità” palesi, ma da nascondere o ignorare parlando d’altro.

Oltre ad invitare tutti ad approfondire il mondo di Harry Potter ed i valori che propone, (Amore, Coraggio, Verità, Amicizia, Umiltà, ecc.) e per i quali la sua autrice, Rowling, viene sempre più emarginata dal mondo culturale radical chic, riflettevo sulla corrispondenza del mondo fantastico di Potter con la realtà che ci troviamo sotto gli occhi.

Non c’è un mondo di magia dietro quello che accade oggi, ma un mondo comunque indicibile e inspiegabile, nel senso che è vietato parlarne ed è impossibile comprenderlo se non si ha una mente libera, una voglia di approfondire informazioni che pure ci sono e circolano, ed un vocabolario congruo ed abbastanza ampio.

Facciamo qualche esempio per rendere l’idea di cosa stiamo parlando :

Come spiegare un guerra che continua da quasi due anni, che si stava risolvendo dopo i primi 15 giorni, ma condannata a continuare guidata da mani e menti note che operano dietro le quinte ?

Come spiegare che l’occidente appoggia un dittatore che bombarda il proprio popolo con armi fornite da noi, comprese bombe a grappolo e ad uranio impoverito, che faranno vittime anche a guerra terminata, mentre sanzioniamo chi cerca di affrancare quella stessa popolazione, sotto le bombe dal 2014, bloccando così la nostra economia, i nostri rifornimenti energetici, aumentando inflazione e povertà a casa nostra ?

Come spiegare una Europa che non accettava l’Ucraina neanche come candidata all’ingresso nella UE, visto il basso livello di democrazia interna e l’altissimo grado di corruzione di Kiev, mentre adesso, con la corruzione aumentata a dismisura, l’opposizione sciolta o incarcerata, la stampa libera inesistente in tutta l’Ucraina, viene spacciata per democrazia compiuta ed è già considerata parte della UE a pieno titolo ?

Come spiegare che l’ingresso dell’Ucraina nella UE, insieme ad altri candidati, provocherà un aumento di spesa di oltre 250 miliardi di Euro in una economia già al collasso e che provocherà la trasformazione di molti paesi UE in contribuenti netti, da percettori di aiuti, a scapito del proprio sviluppo già scarso ed incerto?

Come spiegare che mentre la situazione in Ucraina è impaludata con la controffensiva di Kiev ferma sulle posizioni di Giugno, parte “a sorpresa” l’attacco di Hamas contro Israele ?

Come spiegare l’assoluta assenza di informazioni da parte dei servizi israeliani su un attacco con oltre 5.000 razzi esplosivi nel solo giorno iniziale che ha provocato centinaia di morti e feriti ? Come spiegare che il Mossad, il più attrezzato ed infiltrato servizio di intelligence al mondo, fosse assolutamente all’oscuro di un attacco che, oltre ai razzi, ha dispiegato anche truppe di terra e buldozer che distruggono ringhiere protettive e muri di cemento armato nei pochi chilometri di confine più controllati della terra, dove anche un topo viene rilevato dai satelliti e dai sensori prima che un gatto qualsiasi lo individui ?

Come spiegare la condanna unanime di tutto l’occidente per la reazione di un popolo vessato ed umiliato da oltre 50 anni nel silenzio totale di tutti i media a fronte di soprusi, assassinii, torture e distruzioni provocate da Tzahal o IDF (Israel Defense Forces) che dir si voglia, senza che mai una voce si fosse alzata per deprecare ed indignarsi di tutto ciò o, semplicemente, per informare delle morti che hanno coinvolto, oltre a civili indifesi, anche giornalisti accreditati ?

Come spiegare che adesso, per giustificare a priori la reazione repressiva di Israele, i telegiornali mandano in onda video che circolano su incontrollati su internet ? Quanti video erano stati mandati in onda riguardanti immagini di bambini e ragazzi palestinesi, feriti, mutilati o morti ed abbandonati in mezzo alla strada ? Quanti video del genocidio armeno, tuttora in atto, sono stati divulgati ?

Come spiegare che un tizio come Gad Lerner si permetta di pubblicare sul suo profilo Twitter “X” che “La strage di centinaia di civili ……. perpetrata da Hamas è uno dei crimini più efferati della storia contemporanea e nessuna atrocità subita in precedenza dai palestinesi può giustificarla” e, quando uno dei suoi lettori gli fa notare, anche con un grafico a istogrammi anno per anno, che i morti dal 2008 al 2023 sono stati 6.407 da parte palestinese e 308 da parte israeliana, risponde pure che “i numeri sono veri, ma non inficiano quanto ho scritto” ?

Come spiegare che anche un solo morto è sempre un morto di troppo, ma solo adesso si dà un valore alla perdita di vite umane contando gli israeliani periti e tacendo sui palestinesi pure loro morti ammazzati in una guerra che, per quanto asimmetrica, sempre guerra è ? Come spiegare che, come dice Netanyahu, è in atto una guerra, ma gli israeliani sono chiamati “soldati” mentre i palestinesi non sono neanche “miliziani”, ma sempre e comunque “terroristi” ?

Come spiegare che viene considerato “normale” che tutta la striscia di Gaza sia isolata, senza cibo, acqua, elettricità o altro, con le stesse Nazioni Unite che ripetono che questo è contro il diritto internazionale, in attesa di essere rasa al suolo e trasformarla in parcheggi pubblici, con milioni di veri profughi che arriveranno a casa nostra.

Come spiegare le migliaia di morti del cimitero Mediterraneo, frutto di una invasione della nostra terra programmata da gente ignobile che vuole attuare un nuovo ordine mondiale ed usa come braccio armato operativo gli schiavisti ed i trafficanti di uomini?

Come spiegare la metamorfosi della Meloni e del centrodestra in quasi tutti i campi ? Dal blocco navale della campagna elettorale alle capitanerie di porto che sostituiscono le navi ONG ? Dalla critica feroce alla gestione del COVID, dei vaccini e del greenpass a Schillaci che è peggio di Speranza, il che è tutto dire ? Con gite turistiche permanenti all’estero spacciate per vertici esaltanti e risultati clamorosi ad imitazione di Draghi e DiMaio che andavano in Madagascar ed in Congo per importare da noi il metano ed il petrolio che loro non hanno, mentre il nostro gas continua a rimanere sotto terra in Basilicata o non viene neanche ricercato, come nell’Adriatico ?

Come spiegare il comportamento di tutto il globo terraqueo che ignora le prove provate su chi ha causato le esplosioni dei gasdotti Norstream 1 e 2 (gli USA su ordine di Biden), e fa finta di accettare la falsità che siano stati commandos ucraini a provocare gli scoppi pur continuando ad appoggiare, armare e sovvenzionare un regime che, ammesso che fosse il vero responsabile degli attentati, sarebbe da escludere in eterno dal consesso civile, esclusione che deve valere anche per gli USA?

Come spiegare il susseguirsi di incontri mondiali super pubblicizzati e super travisati, dal G20 in India agli incontri all’Assemblea ONU, dai media occidentali mentre l’unico incontro importante, forse storico, quello dei BRICS in Sudafrica, è stato totalmente ignorato dagli stessi media ?

Come spiegare il susseguirsi di colpi di Stato in Africa, subito assurti ad attentati mortali alla democrazia (inesistente) in quei paesi, con ultimatum, visite di Stato della Noland, reazioni scomposte di Macron e quant’altro, prima di finire nel silenzio più totale ? Come spiegare il sospetto per le esagerazioni della prima ora e l’ancora più sospetto e vergognoso silenzio che ne è seguito?

Come spiegare che in Libia crollano due dighe (due) contemporaneamente. In quali altri casi, al mondo, un uragano ha fatto crollare delle dighe e, in particolare, due in contemporanea ? Possibile che nessuno abbia pensato a qualche “aiutino” per minare la stabilità delle due dighe ? Pure se non era stata fatta la corretta manutenzione, difficile quando si è impegnati a mitragliarsi l’un l’altro, quante possibilità ci sono che due dighe, pure degradate, cedano in contemporanea ? I bombardamenti contro Gheddafi non erano stati sufficienti ?

Come spiegare che nessuno si chieda come mai, all’ONU,Guterres dichiara che solo il 15 % degli obiettivi programmati continua ad essere perseguito ? Possibile che nessuno si ponga la domanda del perché ? Nessuno che si chieda l’altro 85 % che fine ha fatto ? Forse l’agenda sta cambiando ? La crisi climatica sta facendo acqua da qualche parte ?

Ognuno degli argomenti accennati dovrà essere affrontato separatamente per entrare nel dettaglio.

Per tornare al cappello iniziale, e come spiega benissimo la Dott.ssa De Mari, nascondiamo nelle fiabe e nel Fantasy tutte le disperazioni, gli orrori, le infamie che sarebbe troppo sconvolgente affrontare direttamente, ed allora le copriamo dal velo, a volte una spessa coperta, della trasposizione fantastica che le rende , se non accettabili, almeno digeribili.

Riusciamo a metabolizzare l’orrore di una madre che uccide o sacrifica il proprio figlio nascondendo la madre dietro la figura, fittizia, della matrigna. I padri degeneri sono sempre nascosti dietro la figura tremenda dell’orco malvagio o dell’improbabile Re.

La vita del mondo normale è molto più atroce di quella delle fiabe o della Fantasy, ma proprio per questo è necessario capire cosa non ci viene detto, cosa viene esposto in modo edulcorato o con un vocabolario fantasioso atto a coprire la realtà. Spacciare il male per il bene e confondere le idee di chi vorrebbe conoscere per pensare con la propria testa è lo sport in voga di chi opera dietro le quinte della storia. Nei prossimi giorni cercheremo di capire qualcosa di più.

Post Scriptum

A dire il vero ci sono molti altri aspetti, ugualmente inspiegabili, in molti altri settori e, solo andando per titoli, potremmo ricordare:

Come spiegare che si possa inventare dal nulla una pandemia con un virus già conosciuto (Sars) per cui erano già state approntate con successo cure idonee, ulteriormente sperimentate da medici che avevano a cuore la salute dei pazienti (idrossiclorochina, Invermectina, trasfusioni di sangue iperimmune, ecc.) mentre hanno obbligato il mondo a stare chiuso in casa, senza cura (tachipirina e vigile attesa della morte) con obbligo ad inocularsi un siero non sperimentato e utilizzare un passaporto illegale ?

Come si può spiegare che venga conferito il premio Nobel a due che hanno adattato la tecnologia mRNA e pure confessano che, fra l’altro, può risvegliare cancri dormienti, mentre non viene assegnato a chi questa tecnologia l’ha realmente inventata e ne ha sconsigliato l’utilizzo perché non ancora idonea ad essere utilizzata a causa dei troppi pericoli e delle notevoli controindicazioni ?

Come si può spiegare un Sinodo dei Vescovi che non è rappresentativo dei Vescovi ed in cui sono inseriti, con diritto di voto, laici e donne che qualcuno ha selezionato sapientemente per proporre verità prefabbricate a tavolino ?

Come si può rispondere a quesiti, quali quelli dei “dubia” di 5 Cardinali con dei “si, però” ?

Come si può spiegare una esortazione Apostolica “LAUDATE DEUM” che, invece di parlare di Dio Padre Onnipotente e della cura che Lui ci ha ordinato di avere per il mondo che Lui ha creato e ci ha affidato, si lancia in diatribe pseudo scientifiche dando per scontate, ad esempio, le variazioni climatiche causate dall’uomo, che gli stessi scienziati seri, compresi dei premi Nobel, contestano aspramente pur sapendo di venire emarginati ?

Come si può rispondere alle domande dell’arcivescovo Ceco Duka facendo passare per Magistero quello che non c’è scritto su Amoris Laetitia e demandando alla coscienza di ciascuno il discernimento che la Santa Chiesa Cattolica dovrebbe insegnare ?

Come si fa ad insegnare che debbano essere le pecore a guidare i Pastori e non viceversa ?

Non affronterò questi argomenti (anche se per Laudate Deum due paroline vorrei dirle), e neanche le presunte verità rivelate di un dio (con la minuscola) che cambia parere a seconda delle stagioni ed altro ancora, perché molti, più autorevoli di me, stanno già esponendo la verità, e Stilum ne è già puntuale testimone.

Vincenzo Fedele

