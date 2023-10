La Francia Massonica Scioglie Civitas, Associazione Cattolica. Liberté…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su Twitter dall’arcivescovo Carlo Maria Viganò. Quello che sta accadendo nella Francia laica, e liberale e massonica di Macron e fratelli è scandaloso. Un governo che permette che intere zone delle città siano in mano a gruppi di fondamentalisti islamici si preoccupa di sciogliere associazioni di cittadini perbene. nel silenzio, ovviamente, dei media asserviti al sistema e a LorSignori di cui Macron è ubbidiente maggiordomo. Buona lettura e condivisione.

Persecuzione Veniamo a conoscenza di un fatto di una gravità inaudita.

Il Consiglio dei Ministri della Repubblica Francese, in nome della “Liberté” e della “Fraternité” massoniche, ha sciolto d’imperio “Civitas France”, associazione benemerita nella difesa costante della Cristianità, della Chiesa Cattolica e della Verità.

Non vi è nessuna colpevolezza se non quella di essere cattolici integrali legati alla Tradizione di sempre. Scrive infatti semplicemente in un Tweet il ministro Dermanin che i valori di Civitas: “non trovano posto nella nostra Repubblica”. Stiamo ogni giorno di più tornando verso la persecuzione politica e legale, che preludono sempre quella fisica, come già avvenuto del resto durante la loro Révolution.

E ciò che accade oggi in Francia, accadrà domani in Italia, se non faremo nulla.

La Confederazione dei Triarii esprime la piena e incondizionata solidarietà al presidente Alain Escada e a tutti gli amici di Civitas France.

