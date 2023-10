Lombardia, il Centro Destra Tradisce i Cattolici sul Gender. Pro Vita & Famiglia.

Puoi donare ora con bonifico o bollettino postale usando i dati in fondo alla mail Ecco invece una notizia totalmente negativa: sotto la guida del sindaco Gualtieri, le scuole medie e i licei di Roma Capitale stanno per diventare il nuovo palcoscenico per attività di indottrinamento ideologico in chiave gender… Il progetto “Roma Scuola Aperta. Mappa della città educante” rivela un’iniziativa chiamata “Ti presento Andrea. Viaggio nella comunità LGBTQIA ”. Si tratta di un percorso che durerà da novembre 2023 a maggio 2024, e punta direttamente alle scuole medie, ai licei e agli istituti professionali. Puoi immaginare cosa questo significherà per i nostri giovani? Ma c’è di più. Su 190 iniziative e 240 pagine di documento esplicativo, solo per una di loro – che riguarda la cura delle carie dentali e l’igiene orale – si fa menzione del necessario consenso informato preventivo per i genitori. Ma per gli altri progetti? Dove sono i diritti dei genitori? La situazione, Marco, è davvero critica. Riesci a crederlo? Dopo tutto quello che ti ho condiviso sulla preoccupante presenza dell’ideologia gender nelle scuole, le cose stanno degenerando ulteriormente. Ti avevo parlato dell’escalation inarrestabile di indottrinamento nei nostri istituti scolastici (vedi sotto l’e-mail che ti ho inviato giovedì scorso). Sei al corrente delle iniziative gender e delle letture di fiabe da parte di drag queen. Sai dell’introduzione della Carriera alias, che ha trovato terreno fertile persino nell’Istituto Comprensivo Simonetta Salacone di Roma (che include scuola dell’infanzia e scuola primaria)… La lotta è diventata ancor più ardua… Ma noi di Pro Vita & Famiglia non stiamo a guardare (ecco l’ultima buona notizia!): abbiamo appena inviato una formale diffida all’Istituto Comprensivo Simonetta Salacone affinché annulli il regolamento sulla Carriera Alias. Non possiamo, e non vogliamo, permettere che i nostri bambini siano esposti a tale indottrinamento. Diverse scuole hanno annullato la Carriera alias dopo aver ricevuto la diffida di Pro Vita & Famiglia, nell’ambito della più vasta azione legale mai promossa contro il gender in Italia. Come vedi, affrontare tutte le sfide poste dalla diffusione dell’ideologia gender richiede risorse, dedizione e, soprattutto, il tuo sostegno.